Запись вебинара «Соцсети для медиа»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Соцсети для медиа» прошел 27 февраля.

Участники узнали:

• можно ли использовать соцсети как источник трафика на сайт;

• есть ли деньги в соцсетях;

• что должен уметь делать универсальный специалист;

• за что люди любят блогеров и чему у них стоит поучиться СМИ;

• как продавать аудиторию в соцсетях и многое другое;

Спикер: Илья Лочканов, медиаменеджер, ex-руководитель соцмедиа Сети Городских порталов, Комсомольской правды, Life.ru, владелец сети сообществ в соцсетях.

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