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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Соцсети для медиа» прошел 27 февраля. 

Участники узнали:

•   можно ли использовать соцсети как источник трафика на сайт;

•   есть ли деньги в соцсетях;

•   что должен уметь делать универсальный специалист;

•   за что люди любят блогеров и чему у них стоит поучиться СМИ;

•   как продавать аудиторию в соцсетях и многое другое;

Спикер: Илья Лочканов, медиаменеджер, ex-руководитель соцмедиа Сети Городских порталов, Комсомольской правды, Life.ru, владелец сети сообществ в соцсетях.

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

Напоминаем, что клубные материалы предназначены только для личного и служебного пользования и не могут распространяться или выкладываться в открытый доступ в интернет.

 

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
28 февраля 2020

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Мероприятия

Клуб
Запись вебинара «Соцсети для медиа»
Только для членов Клуба Журналиста

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