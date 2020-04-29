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29 апреля 2020

Апр 29, 2020

Реклама и PR, Профессия

5 претензий пиарщиков к журналистам
Лень, наглость, неподготовленность и посредственность — что раздражает пиарщиков в журналистах

Профессия

Объединенный журфак. Видеолекция «Три причины, почему журналист должен...
Лектор: Евгения Письменная

Реклама и PR, Профессия

4 претензии журналистов к пиарщикам
Срыв дедлайнов, меркантильность и неорганизованность — что раздражает журналистов в пиарщиках

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