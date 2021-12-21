28 декабря в ИА «Аргументы и Факты» состоится пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга

Дек 21, 2021

28 декабря 2021 в 12.00 в Издательском доме «Аргументы и Факты» состоится пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в формате онлайн+офлайн на тему:

 

«Путешествие Всероссийского Деда Мороза с НТВ. Какие желания исполнил волшебник в 2021 году?»

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ в шестой раз отправились в грандиозное путешествие по всей России, чтобы в каждом уголке нашей страны зажглись новогодние ёлки и исполнились заветные желания детей и взрослых, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в чудеса! А особенные дети вызывают и особое внимание Главного волшебника страны. Традиционно Дед Мороз завершает своё чудесное путешествие большой пресс-конференцией в редакции «АиФ». В мероприятии примут участие мальчишки и девчонки, которые поработают журналистами и зададут свои вопросы Деду Морозу. По окончании участники пресс-конференции увидят мини-концерт «Елочка, гори!».

 

Участвуют:

•   Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга;

•   Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ;

•   Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома «АиФ»;

•   Сергей Майоров, телеведущий программы «Однажды...» на НТВ, член Академии российского телевидения, продюсер, актер;

•   Светлана Горбачёва, директор по стратегическому развитию Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце».

Модератор — Наталия Андрущенко, политический обозреватель.

 

Вопросы для обсуждения:

•   Как сказалась пандемия на формате путешествия Всероссийского Деда Мороза?

•   Какова география путешествия 2021 года?

•   Какие главные итоги благотворительной акции?

•   Какую работу выполнили добровольные помощники — волонтёры Главного волшебника страны?

•   Сколько социальных учреждений для детей удалось охватить?

•   Изменились ли мечты за годы путешествий? О чём мечтают дети и взрослые?

•   Как отразилась пандемия на социальном самочувствии граждан России?

 

Мероприятие пройдёт по адресу: Москва, ул. Мясницкая, 42,
редакция «АиФ», Круглый зал.

Журналисты также смогут задать вопросы онлайн в чате конференции на платформе ZOOM. Прямая трансляция будет доступна на канале Пресс-центра «АиФ» в YouTube.

Аккредитация журналистов
по эл. почте: event@aif.ru

Фото: Эдуард Кудрявицкий / АиФ
 
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