28 декабря в ИА «Аргументы и Факты» состоится пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга

28 декабря 2021 в 12.00 в Издательском доме «Аргументы и Факты» состоится пресс-конференция Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в формате онлайн+офлайн на тему:

«Путешествие Всероссийского Деда Мороза с НТВ. Какие желания исполнил волшебник в 2021 году?»

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой НТВ в шестой раз отправились в грандиозное путешествие по всей России, чтобы в каждом уголке нашей страны зажглись новогодние ёлки и исполнились заветные желания детей и взрослых, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают верить в чудеса! А особенные дети вызывают и особое внимание Главного волшебника страны. Традиционно Дед Мороз завершает своё чудесное путешествие большой пресс-конференцией в редакции «АиФ». В мероприятии примут участие мальчишки и девчонки, которые поработают журналистами и зададут свои вопросы Деду Морозу. По окончании участники пресс-конференции увидят мини-концерт «Елочка, гори!».

Участвуют:

• Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга;

• Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ;

• Руслан Новиков, генеральный директор издательского дома «АиФ»;

• Сергей Майоров, телеведущий программы «Однажды...» на НТВ, член Академии российского телевидения, продюсер, актер;

• Светлана Горбачёва, директор по стратегическому развитию Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце».

Модератор — Наталия Андрущенко, политический обозреватель.

Вопросы для обсуждения:

• Как сказалась пандемия на формате путешествия Всероссийского Деда Мороза?

• Какова география путешествия 2021 года?

• Какие главные итоги благотворительной акции?

• Какую работу выполнили добровольные помощники — волонтёры Главного волшебника страны?

• Сколько социальных учреждений для детей удалось охватить?

• Изменились ли мечты за годы путешествий? О чём мечтают дети и взрослые?

• Как отразилась пандемия на социальном самочувствии граждан России?

Мероприятие пройдёт по адресу: Москва, ул. Мясницкая, 42,

редакция «АиФ», Круглый зал.

Журналисты также смогут задать вопросы онлайн в чате конференции на платформе ZOOM. Прямая трансляция будет доступна на канале Пресс-центра «АиФ» в YouTube.

Аккредитация журналистов

по эл. почте: event@aif.ru

Фото: Эдуард Кудрявицкий / АиФ