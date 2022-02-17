Вебинар «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей» пройдет 28 февраля

СПИКЕР

Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе

О ВЕБИНАРЕ:

Продажи — такая профессия, что даже если мы работаем в ней очень давно и успешно, нам всегда есть чему учиться и чему удивляться.

Сейчас стремительно меняется сам издательский продукт. Соответственно, его продажи также не могут быть прежними. Помимо привычной рекламы в газетах, журналах, мы начали продавать всевозможные нативные форматы, баннеры, посты и сторис в соцсетях, ивенты и пр.

Кроме того, со стороны клиентов в настоящее время также активно меняются люди, приходят другие — более молодые, амбициозные и диджитально-ориентированные команды.

В этих условиях, чтобы оставаться успешными, нам уже недостаточно знать свой продукт и его рекламные возможности, нам нужно быть суперкоммуникаторами и экспертами в ведении даже самых сложных переговоров, выявлении потребностей клиентов.

На вебинаре мы разберем базовые этапы процесса продажи рекламы и возьмем отдельные алгоритмы, применение которых сделают нас более успешными продавцами.

ДЛЯ КОГО:

Команда продаж в редакциях, руководитель коммерческого отдела, начинающие и опытные продавцы рекламы.

КОГДА

28 февраля в 11.00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 1900 руб. — для всех.

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