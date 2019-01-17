Александр Кривицкий: реабилитация

Напомню: более 20 лет запретители факта боя у разъезда Дубосеково клеветали на замечательного публициста Александра Юрьевича Кривицкого: будто он, в войну работник газеты «Красная звезда», сочинил миф о подвиге.

Сражения за честь журналиста

Мои попытки в качестве давнего биографа политрука Василия Клочкова высказать правду и о самом бое, и его первооткрывателе блокировались влиятельными деятелями. И директором Госархива С. Мироненко, и главой федеральной госструктуры — Росархива А. Артизовым.

Однако же справедливость все-таки восторжествовала в 2018 году. Она пришла итогом открытий работниками ФСБ в секретном фонде СМЕРШа и анализа этих материалов историком и министром культуры Вл. Мединским в статье «Будут жить 28» («Российская газета», № 271, 2018).

Что отныне доказано? Министр провозгласил: «Документы свидетельствуют в пользу фактологической достоверности версии «Красной звезды».

Наиважнейшими для восстановления правды оказались сохраненные чекистским архивом записи воспоминаний нескольких уцелевших окопников и тех офицеров, кто по горячим следам обязан был зафиксировать произошедшее у разъезда Дубосеково. Не скрою: я горжусь, что успел пообщаться почти со всеми свидетелями боя. Но, увы, до вмешательства министра отменить приговор на искоренение боя из всенародной памяти не удавалось, несмотря на несколько книг о роте Клочкова и десятки статей.

Почему же запретителям боя поверили? Ответ прост: они «попали в струю» кампании прощания с советской властью. Подлинные историки выявляли ортодоксально-партийные измышления в своей науке. Экстремисты же в звании ученых навязывали спекулятивный кодекс переделки истории в угоду ельцинщины.

Чем же конкретно обосновывали запрет боя? Нет, не научным анализом очерка Кривицкого. Начальники-архивисты козыряли всего-то справкой военной прокуратуры 1948 года, от которой за версту несло духом сталинско-бериевской установки запретить славить тех, кто попадал в плен.

Итак, на подвиг героев пала черная тень, ибо один из них, увы, оказался после ранения у немцев.

Мироненко и Артизов осмелели настолько, что взялись обратить «в свою веру»: один — участников Всемирного конгресса русской прессы из 63 стран, второй — 146 000 подписчиков правительственной газеты.

Обидно: некоторые газеты доверились инсинуациям. Они не посчитались с мнением академика Г. Куманёва и моими доводами.

ЗНАЧИМОСТЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО ПЕРА