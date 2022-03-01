Запись вебинара «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей» прошел 28 февраля.
Участники узнали:
• какие качества важны для менеджера по продажам,
• какие существуют этапы продаж и какие задачи ставятся на каждом из них,
• как правильно собрать и проанализировать информацию о клиенте,
• какие существуют «точки касания» в продажах,
• как сделать холодные звонки эффективными и многое другое.
Спикер:
Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе