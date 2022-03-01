Мероприятия

Запись вебинара «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Продажи рекламы: основы профессии (этапы, воронка продаж). Выявление потребностей рекламодателей» прошел 28 февраля.

Участники узнали:

•   какие качества важны для менеджера по продажам,

•   какие существуют этапы продаж и какие задачи ставятся на каждом из них,

•   как правильно собрать и проанализировать информацию о клиенте,

•   какие существуют «точки касания» в продажах,

•   как сделать холодные звонки эффективными и многое другое.

 

Спикер: 

Светлана Лебедева, медиаконсультант по вопросам стратегирования, монетизации современных медиа, постановки системы продаж и маркетинга, обучения продавцов, тренер по социальным коммуникациям и социальной рекламе

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01 марта 2022

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