29 апреля состоится круглый стол «Медиа XXI века. Будущее или реальность?»

Участники Круглого стола обсудят расширенные возможности, новые функции и инструменты как для самих журналистов и редакций, так и для их аудитории. Где найти свою аудиторию?
Для обсуждения предложены тезисы:
— Альтернативная журналистика: это будущее (ещё) или реальность (уже)?
— Какие темы в формате альтернативной реальности будут иметь наибольшую востребованность и гражданский резонанс?
— Феномен блогерства.
— Блог – СМИ или нет?
— Нужно и можно ли блогерство приравнять к журналистике?
— Блогер – народный журналист?
В работе Круглого стола примут участие известные журналисты, депутаты Московской городской Думы, эксперты в области Масс Медиа, блогеры, молодые журналисты.
Аккредитация для СМИ и гостей — до 28.04.2021 г.
Контакты для аккредитации:
Виктор Галустян: +7 964 514 18 35; msjournal@yandex.ru
Юлия Гладкова: +7 925 349 96 63; natligajour@bk.ru
Место проведения:
Москва, Никитский бульвар, д.8. Белый зал Союза Журналистов Москвы.
(проезд до ст. метро «Арбатская», вход со стороны Никитского бульвара)