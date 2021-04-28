29 апреля состоится круглый стол «Медиа XXI века. Будущее или реальность?»

Участники Круглого стола обсудят расширенные возможности, новые функции и инструменты как для самих журналистов и редакций, так и для их аудитории. Где найти свою аудиторию?

Для обсуждения предложены тезисы:

— Альтернативная журналистика: это будущее (ещё) или реальность (уже)?

— Какие темы в формате альтернативной реальности будут иметь наибольшую востребованность и гражданский резонанс?

— Феномен блогерства.

— Блог – СМИ или нет?

— Нужно и можно ли блогерство приравнять к журналистике?

— Блогер – народный журналист?

В работе Круглого стола примут участие известные журналисты, депутаты Московской городской Думы, эксперты в области Масс Медиа, блогеры, молодые журналисты.

Аккредитация для СМИ и гостей — до 28.04.2021 г.

Контакты для аккредитации:

Виктор Галустян: +7 964 514 18 35; msjournal@yandex.ru

Юлия Гладкова: +7 925 349 96 63; natligajour@bk.ru

Место проведения:

Москва, Никитский бульвар, д.8. Белый зал Союза Журналистов Москвы.

(проезд до ст. метро «Арбатская», вход со стороны Никитского бульвара)