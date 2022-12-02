29% россиян доверяют информации в интернете, 16% — телевидению

В условиях продолжающейся специальной военной операции на Украине социологи выяснили, что 29% респондентов предпочитают интернет, 16% сохраняют верность телевидению, а 52% пользуются и тем, и другим. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сейчас в обществе есть отчетливый запрос на факты, честность и межличностную коммуникацию. При этом имеется три группы источников, к которым граждане испытывают наибольшее доверие: это интернет в целом (57%), российские СМИ (55%) и Telegram-каналы (45%).

Однако чем старше пользователи, тем выше доля любителей телевизора.

«Если в октябре 2021 года мы зафиксировали преобладание негативных оценок над позитивными в части доверия центральному телевидению, то в марте 2022-го позитивных ответов стало в два раза больше, чем негативных», — считает Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ.