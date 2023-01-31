29 января ушла из жизни театральный критик Елена Дьякова

Она была сама театром

Елена Дьякова жила в февральско-мартовском измерении. 8 февраля — День ее рождения. 27 марта — Всемирный день театра. Она была среди самых ярких и самых блистательных театральных журналистов России. Она была сама театром.

Елена Дьякова окончила факультет журналистики МГУ, аспирантуру института мировой литературы и работала в отделе Серебряного века, потом — в «Комсомольской правде». Но обстоятельства 1990-х «окончательно выгнали в журналистику и конкретно в «Новую газету», — призналась она как-то в нашем разговоре.

Мое знакомство с Еленой Дьяковой началось с ее театральных рецензий. Потом была личная встреча в редакции, куда я привела на практику свою студентку. Надо сказать, что в отдел культуры студентов берут не очень охотно, так как сегодня встретить молодого человека, который бы разбирался хорошо в кинематографе и театре, сложно. Помню, как театральный журналист, коллега Дьяковой по газете, протестировав эту студентку, решительно отказалась брать ее к себе на стажировку. Ee взяла Елена Дьякова, наверное, потому, что не чувствовала за собой права категорично оценивать другого. И это касалось людей, с которыми общалась, режиссеров, актеров, о ком писала.

Театральную рецензию она называла маленьким эссе, которое на что-то выходит большее, чем может быть конкретный анализ спектакля. Она не была критиком в буквальном смысле этого слова, поэтому никогда не писала разгромных рецензий. Мне в интервью она сказала: «Иногда ты выходишь после спектакля разочарованный и понимаешь, что лучше этих людей не трогать, потому что они рухнули». Ей было интересно извлекать положительные смыслы и угадывать режиссерское и актерское имя как имя художника. Так, она угадала в студентке 4-го курса ГИТИСа Марии Смольниковой большую драматическую актрису, которая впоследствии сыграла Анну Каренину в Московском художественном театре.

Она любила писать о театре. Местом встречи интересных для себя людей считала премьеры, гастроли, фестивальные спектакли, пресс-конференции. Из российских театральных фестивалей выделяла Платоновский фестиваль в Воронеже, который в последнее время вырос в приличный фестиваль европейского уровня.

Мое знакомство с Еленой Дьяковой состоялось тогда под знаком журналистики Зои Ерошок, которая на тот момент уже ушла из жизни. Елену Дьякову связывали с ней очень теплые человеческие и профессиональные отношения. Помню, я подарила Елене свой учебник «Основы журналистской деятельности», куда вошли очерки Зои Ерошок. «Надо ее тексты собирать. Под обложку…», — сказала она мне тогда.

За несколько месяцев до смерти Елена Дьякова завершила работу над книгой об истории своей семьи, потомственных врачей Амосовых. А ее высокохудожественные театральные рецензии, разбросанные пока по разным сайтам, обязательно будут собраны под обложку, потому что в них то, что продлевает жизнь театра.

Светлана Распопова