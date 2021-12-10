293 журналиста по всему миру находятся под арестом. Это рекорд

Число журналистов, заключенных в тюрьму по всему миру, установило еще один рекорд в 2021 году — это 293 человека. Об этом пишет Комитет по защите журналистов (CPJ).

Первая десятка стран, в которых журналистов держат под стражей:

Китай — 50

Мьянма — 26

Египет — 25

Вьетнам — 23

Белоруссия — 19

Турция — 18

Эритрея — 16

Россия — 14

Саудовская Аравия — 14

Иран — 11

«Причины неуклонного роста числа задержанных журналистов различаются в разных странах. Но все они отражают резкую тенденцию: растущую нетерпимость к независимой журналистике», — сообщается в докладе.

40 из 293 задержанных журналистов — менее 14 процентов — женщины.

Также CPJ зарегистрировал 19 журналистов, убитых за свою деятельность, по состоянию на 1 декабря 2021 года, по сравнению с 22 в 2020 г. Еще трое были убиты в этом году во время репортажей из зон конфликтов, а двое других — при освещении протестов или уличных столкновений.