293 журналиста по всему миру находятся под арестом. Это рекорд

Число журналистов, заключенных в тюрьму по всему миру, установило еще один рекорд в 2021 году — это 293 человека. Об этом пишет Комитет по защите журналистов (CPJ).
Первая десятка стран, в которых журналистов держат под стражей:
Китай — 50
Мьянма — 26
Египет — 25
Вьетнам — 23
Белоруссия — 19
Турция — 18
Эритрея — 16
Россия — 14
Саудовская Аравия — 14
Иран — 11
«Причины неуклонного роста числа задержанных журналистов различаются в разных странах. Но все они отражают резкую тенденцию: растущую нетерпимость к независимой журналистике», — сообщается в докладе.
40 из 293 задержанных журналистов — менее 14 процентов — женщины.
Также CPJ зарегистрировал 19 журналистов, убитых за свою деятельность, по состоянию на 1 декабря 2021 года, по сравнению с 22 в 2020 г. Еще трое были убиты в этом году во время репортажей из зон конфликтов, а двое других — при освещении протестов или уличных столкновений.