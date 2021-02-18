Бесплатный вебинар «Как региональному СМИ зарабатывать в 2021 году» 25 февраля

СПИКЕР:

Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

Обсудим актуальные для каждой региональной редакции вопросы:

Как делать контент для New Digital Media недорого?

• Форматы упаковки редакционного контента

• Видео для соцсетей и мессенджеров без видеоотдела

• Упаковка постов и сторис без дизайнеров

• Прямые эфиры как источник новой аудитории

• Пользовательский контент — как мы используем соцсети и чат-боты

Как продвигать свои площадки?

• Бесплатные способы раскрутки

• Органический рост ваших аккаунтов: основные правила

• Паблики и блогеры — как повысить цитируемость своих площадок

• Платная раскрутка площадок: основные инструменты

Как быстро захватить дистрибуцию?

• Соцсети и мессенджеры: как построить свою сеть сообществ

• Как повысить просмотры рекламных материалов на сайте

• Таргетинг и посевы — ваш новый тираж

Как на этом всем заработать?

• Практика продаж в коммерческом сегменте

• Практика заключения госконтрактов на новые медиа

КОГДА:

25 февраля в 11:00 (мск)

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