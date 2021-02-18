Бесплатный вебинар «Как региональному СМИ зарабатывать в 2021 году» 25 февраля

Фев 18, 2021

СПИКЕР:

Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.

 

Обсудим актуальные для каждой региональной редакции вопросы:

 

Как делать контент для New Digital Media недорого?

•   Форматы упаковки редакционного контента

•   Видео для соцсетей и мессенджеров без видеоотдела

•   Упаковка постов и сторис без дизайнеров

•   Прямые эфиры как источник новой аудитории

•   Пользовательский контент — как мы используем соцсети и чат-боты

 

Как продвигать свои площадки?

•   Бесплатные способы раскрутки

•   Органический рост ваших аккаунтов: основные правила

•   Паблики и блогеры — как повысить цитируемость своих площадок

•   Платная раскрутка площадок: основные инструменты

 

Как быстро захватить дистрибуцию?

•   Соцсети и мессенджеры: как построить свою сеть сообществ

•   Как повысить просмотры рекламных материалов на сайте

•   Таргетинг и посевы — ваш новый тираж

 

Как на этом всем заработать?

•   Практика продаж в коммерческом сегменте

•   Практика заключения госконтрактов на новые медиа

 

КОГДА:

25 февраля в 11:00 (мск)

 

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