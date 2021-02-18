Бесплатный вебинар «Как региональному СМИ зарабатывать в 2021 году» 25 февраля

СПИКЕР:
Чингис Дагаев, эксперт по цифровой трансформации СМИ, генеральный директор ГК «Информ Полис», основатель диджитал-агентства YELLO.
Обсудим актуальные для каждой региональной редакции вопросы:
Как делать контент для New Digital Media недорого?
• Форматы упаковки редакционного контента
• Видео для соцсетей и мессенджеров без видеоотдела
• Упаковка постов и сторис без дизайнеров
• Прямые эфиры как источник новой аудитории
• Пользовательский контент — как мы используем соцсети и чат-боты
Как продвигать свои площадки?
• Бесплатные способы раскрутки
• Органический рост ваших аккаунтов: основные правила
• Паблики и блогеры — как повысить цитируемость своих площадок
• Платная раскрутка площадок: основные инструменты
Как быстро захватить дистрибуцию?
• Соцсети и мессенджеры: как построить свою сеть сообществ
• Как повысить просмотры рекламных материалов на сайте
• Таргетинг и посевы — ваш новый тираж
Как на этом всем заработать?
• Практика продаж в коммерческом сегменте
• Практика заключения госконтрактов на новые медиа
КОГДА:
25 февраля в 11:00 (мск)
Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru