Вебинар Елены Упоровой «Подкастинг как новый аудиоформат для журналистов и блогеров» пройдет 2 июля

СПИКЕР:

Елена Упорова, медиатренер и подкастер

За последние два-три года жанр подкаста вышел на передовые позиции в интернете, обрел миллионную аудиторию (особенно в англоязычных странах), способствовал объединению журналистов в творческие коалиции, привлек рекламодателей и грантодателей. В чем секрет — креативный и технический? Обсудим на вебинаре 2 июля в 12.00 по московскому времени вместе с медиатренером и подкастером Еленой Упоровой.

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1350 рублей — для всех.

• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru