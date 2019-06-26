Вебинар Елены Упоровой «Подкастинг как новый аудиоформат для журналистов и блогеров» пройдет 2 июля

Теги: 
вебинар
Июн 26, 2019

СПИКЕР:

Елена Упорова, медиатренер и подкастер

 

За последние два-три года жанр подкаста вышел на передовые позиции в интернете, обрел миллионную аудиторию (особенно в англоязычных странах), способствовал объединению журналистов в творческие коалиции, привлек рекламодателей и грантодателей. В чем секрет — креативный и технический? Обсудим на вебинаре 2 июля в 12.00 по московскому времени вместе с медиатренером и подкастером Еленой Упоровой.

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1350 рублей — для всех.

•   900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

 

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