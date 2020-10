Как привлечь платных подписчиков на сайт. Советы для медиа

Пока коронакризис методично бил по доходам медиа от рекламы, редакции искали, чем бы эти денежные поступления заменить. Многие ведущие издания мира, в том числе The New York Times и The Washington Post, бросили свои маркетинговые усилия на развитие подписной модели в онлайне и при этом открыли часть контента для всех — чтобы в итоге увеличить конверсию.

Согласно отчету Zuora о влиянии пандемии на платные онлайн-подписки, по сравнению с предыдущим годом в США количество читателей, которые платят за доступ к новостям, увеличилось на 110% с марта по май 2020 года. Но, как отмечает исследователь INMA Грег Пехота, большинство этих людей — вовсе не новые читатели, а та самая лояльная аудитория, которая следила за контентом изданий и раньше. Скорее всего, дело в том, что за время самоизоляции медиа смогли объяснить своим читателям, что без их денег СМИ просто закроется.

ЖУРНАЛИСТ выяснил, как пандемия отразилась на отношениях между медиа и их аудиторией и помогла по-другому взглянуть на подписную модель и онлайн-встречи.

ПРИОТКРЫТЫЙ ПЕЙВОЛ ПОКАЖЕТ АУДИТОРИИ, ЧТО ЗДЕСЬ О НЕЙ ЗАБОТЯТСЯ

За время самоизоляции доходы The New York Times от рекламы упали на 15%, а вот число цифровых подписок за этот же период взлетело на рекордные проценты (впрочем, конкретную цифру в NYT не называют). Издание решило на время пандемии отключить пейвол для новостей о вирусе, чем вызвало всплеск трафика на сайте. Читатели просмотрели 2,5 миллиарда страниц, что вдвое больше, чем средние показатели NYT за месяц. Результат — плюс 587 000 цифровых подписок, рекордный для издания прирост за квартал. Из этого числа почти 80% пришли за основным новостным контентом, а остальные 20% подписались на приложения издания, посвященные готовке и кроссвордам.

«Учитывая растущее внимание читателей к цифровой подписке и уменьшение зависимости от рекламы, у бизнес-модели The Times есть очень хорошие возможности для того, чтобы пережить этот шторм и преуспеть в постковидном мире», — утверждает Марк Томпсон, генеральный директор The New York Times.

Сняли плату за новости о коронавирусе и СМИ издательства Condé Nast — The New Yorker, Vanity Fair и Wired. Последнему медиа, кстати, тоже удалось значительно увеличить число новых подписок. Мартовский рост трафика на 73% по сравнению со средним показателем легко объясняется тем, что читатели получили свободный доступ к новостям о вирусе. А вот увеличение числа платных подписчиков стало для представителей Wired неожиданностью.

«Конечно, трафик сильно подскочил, но [даже с поправкой на это] мы уже на голову опережаем те цели [по конверсиям в платные подписки], которые поставили себе ранее. Количество подписчиков в апреле выросло намного быстрее, чем увеличивалось до пандемии», — празднует Скотт Розенфилд, директор сайта Wired. А вот точное число новых подписчиков компания назвать отказалась.

БЕСПЛАТНАЯ РАССЫЛКА ОБЪЯСНИТ ЧИТАТЕЛЮ, ЗАЧЕМ ЕМУ ПЛАТИТЬ ЗА ОСТАЛЬНОЙ КОНТЕНТ

То, что платежеспособная аудитория обратила внимание на Wired, — не случайность. Скорее, показатель жизнеспособности бизнес-стратегии медиа. В самой редакции приток подписчиков объясняют «окупившейся заботой об аудитории». С началом пандемии издание запустило ежедневную рассылку новостей о ситуации с пандемией в стране и мире.

По словам представителя компании, даже тех людей, которые пришли на сайт исключительно за бесплатными новостями, можно убедить в том, что они не пожалеют, если заплатят за контент: «Можно мягко намекнуть им: эй, эта история бесплатна, но ее создание стоит денег, и ваша поддержка — вот что делает нашу работу возможной. Мы не хотим быть назойливыми, но пользователям нужно дать понять, что материал, который они сейчас читают, обычно платный».

Смысл в подобном формате взаимодействия с читателями видят и другие крупные издания. Во время пандемии западный интернет-рынок пополнился сразу рядом интернет-рассылок от The Wall Street Journal, CNN Underscored и прочих медиа. Так, The Wall Street Journal предложил читателям проверить свои знания в сфере экономики и научиться управлять личными финансами.

CNN Underscored выпустил рассылку из семи частей, посвященную здоровому сну и борьбе со стрессом. В конце каждого письма редакторы этой рассылки стали подталкивать подписчиков к созданию профиля на CNN, чтобы собрать больше информации о них.