Вебинар Камиллы Нигматуллиной «Контент для соцсетей в 2021» пройдет 3 февраля

СПИКЕР:

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0».

Вы завели 4-5 страниц в социальных сетях, регулярно публикуете ссылки на материалы с сайта, делаете репосты групп администрации или губернатора, проводите опросы и конкурсы, и даже количество подписчиков выглядит удовлетворительно. Но статистика в группе показывает, что активности аудитории почти нет, да и трафик из социальных сетей невразумительный.

• Как оживить страницу?

• Чего хотят люди в 2021 году?

• Какой контент можно делать, а какой, наоборот, не стоит публиковать?

Вместе со спикером найдем ответы на эти вопросы, а чтобы разговор получился предметным, присылайте ссылки на свои аккаунты в эту форму.

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КОГДА:

3 февраля в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 900 руб. — для всех.

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