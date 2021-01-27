Вебинар Камиллы Нигматуллиной «Контент для соцсетей в 2021» пройдет 3 февраля

Теги: 
вебинар
Янв 27, 2021

СПИКЕР:

Камилла Нигматуллина, редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», доцент СПбГУ, член оргкомитета «Золотой фонд прессы 2.0». 

 

Вы завели 4-5 страниц в социальных сетях, регулярно публикуете ссылки на материалы с сайта, делаете репосты групп администрации или губернатора, проводите опросы и конкурсы, и даже количество подписчиков выглядит удовлетворительно. Но статистика в группе показывает, что активности аудитории почти нет, да и трафик из социальных сетей невразумительный.

•   Как оживить страницу?

•   Чего хотят люди в 2021 году?

•   Какой контент можно делать, а какой, наоборот, не стоит публиковать?

Вместе со спикером найдем ответы на эти вопросы, а чтобы разговор получился предметным, присылайте ссылки на свои аккаунты в эту форму.

 

КОГДА:

3 февраля в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   900 руб. — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru

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