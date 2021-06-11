Три информационные войны, которые вошли в историю

Жаль, но добродушный призыв «Ребята, давайте жить дружно!» работает не всегда, особенно если в деле замешаны государственные интересы. И так уж вышло, что основной посредник информационных войн — СМИ, которые в силах не только освещать ход событий, но и влиять на него. ЖУРНАЛИСТ изучил несколько крупнейших информационных столкновений и выяснил, как Екатерина II боролась с хейтерами, может ли цвет флага за спиной привлечь союзников и о чем писали отечественные и зарубежные медиа во время отделения Косова.

Екатерина II, засланные казачки и перехват негатива

Несмотря на то что информационные войны велись и до Екатерины II, именно ее методы борьбы с противниками оказались настолько эффективными, что до сих пор используются странами НАТО (по крайней мере, так утверждает кандидат юридических наук Дмитрий Фролов).

Во время пятой русско-турецкой войны (той самой, после которой Крым стал российским) императрице потребовалось наладить отношения с государствами Европы, чтобы те поддержали Россию в войне, и сформировать у жителей Крыма хорошее отношение к Российской империи. Екатерина отправляла российских эмиссаров за рубеж, а те под прикрытием распространяли фейки и разжигали вражду между турками и татарами. Делалось это с расчетом на то, что татарские кочевники, которые жили в Крыму, захотят присоединиться к России.

Важной частью в информационной войне Екатерины стали периодические издания. В военные годы императрица особенно ревниво следила за российскими авторами, которые писали о ней, — все критикующие жестоко наказывались. Она вела переписку с зарубежными редакторами, чтобы не допускать публикации нежелательных материалов о себе, а если что-то и публиковалось, как, например, книга Шапп д'Отероша, Екатерина мгновенно выпускала опровержение.

Кстати, есть гипотеза, что расцвет в России сатирической периодики в годы русско-турецкой войны связан с тем, что императрица не была уверена в исходе конфликта и хотела отвлечь народ от нестабильной внешнеполитической ситуации. Война закончилась, эпоха свободной сатиры — следом.

НАТО, Косово и антисербская истерия

Еще до вмешательства стран НАТО в дела Косово в 1999 западные издания стали активно готовить аудиторию к тому, что без военных действий ситуация продолжит ухудшаться. По словам директора института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ Арсена Касюка, зарубежные СМИ публиковали материалы, которые поэтапно нагнетали антисербскую истерию и муссировали тему косовских «этнических чисток».

К примеру, при рассказе о событиях в регионе СМИ (газета The Washington Post, телеканал CNN и другие) фиксировали лишения албанского народа и зверства сербов, чтобы сформировать у аудитории их образы как однозначно «плохих» и «хороших». В результате уже в 1999 году опросы показывали, что 55–70% жителей западных стран не видят другого способа решить проблему, кроме как применить военную силу.

После того как белградский и приштинский телецентры разбомбили, жители Югославии остались без альтернативных источников новостей. На расчищенное информационное поле зашла радиостанция «Голос Америки», которая теперь вещала на сербском языке и стала мощным пропагандистским ресурсом США. На территорию Югославии пришла и BBC, которая поделилась спутниковыми каналами с оппозиционной радиостанцией В-92, пока ту глушило правительство.