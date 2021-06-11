Три информационные войны, которые вошли в историю

Жаль, но добродушный призыв «Ребята, давайте жить дружно!» работает не всегда, особенно если в деле замешаны государственные интересы. И так уж вышло, что основной посредник информационных войн — СМИ, которые в силах не только освещать ход событий, но и влиять на него. ЖУРНАЛИСТ изучил несколько крупнейших информационных столкновений и выяснил, как Екатерина II боролась с хейтерами, может ли цвет флага за спиной привлечь союзников и о чем писали отечественные и зарубежные медиа во время отделения Косова.
Екатерина II, засланные казачки и перехват негатива
Несмотря на то что информационные войны велись и до Екатерины II, именно ее методы борьбы с противниками оказались настолько эффективными, что до сих пор используются странами НАТО (по крайней мере, так утверждает кандидат юридических наук Дмитрий Фролов).
Во время пятой русско-турецкой войны (той самой, после которой Крым стал российским) императрице потребовалось наладить отношения с государствами Европы, чтобы те поддержали Россию в войне, и сформировать у жителей Крыма хорошее отношение к Российской империи. Екатерина отправляла российских эмиссаров за рубеж, а те под прикрытием распространяли фейки и разжигали вражду между турками и татарами. Делалось это с расчетом на то, что татарские кочевники, которые жили в Крыму, захотят присоединиться к России.
Важной частью в информационной войне Екатерины стали периодические издания. В военные годы императрица особенно ревниво следила за российскими авторами, которые писали о ней, — все критикующие жестоко наказывались. Она вела переписку с зарубежными редакторами, чтобы не допускать публикации нежелательных материалов о себе, а если что-то и публиковалось, как, например, книга Шапп д'Отероша, Екатерина мгновенно выпускала опровержение.
Кстати, есть гипотеза, что расцвет в России сатирической периодики в годы русско-турецкой войны связан с тем, что императрица не была уверена в исходе конфликта и хотела отвлечь народ от нестабильной внешнеполитической ситуации. Война закончилась, эпоха свободной сатиры — следом.
НАТО, Косово и антисербская истерия
Еще до вмешательства стран НАТО в дела Косово в 1999 западные издания стали активно готовить аудиторию к тому, что без военных действий ситуация продолжит ухудшаться. По словам директора института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ Арсена Касюка, зарубежные СМИ публиковали материалы, которые поэтапно нагнетали антисербскую истерию и муссировали тему косовских «этнических чисток».
К примеру, при рассказе о событиях в регионе СМИ (газета The Washington Post, телеканал CNN и другие) фиксировали лишения албанского народа и зверства сербов, чтобы сформировать у аудитории их образы как однозначно «плохих» и «хороших». В результате уже в 1999 году опросы показывали, что 55–70% жителей западных стран не видят другого способа решить проблему, кроме как применить военную силу.
После того как белградский и приштинский телецентры разбомбили, жители Югославии остались без альтернативных источников новостей. На расчищенное информационное поле зашла радиостанция «Голос Америки», которая теперь вещала на сербском языке и стала мощным пропагандистским ресурсом США. На территорию Югославии пришла и BBC, которая поделилась спутниковыми каналами с оппозиционной радиостанцией В-92, пока ту глушило правительство.
В 2013 году студентка Российского университета дружбы народов Надежда Ульянова проанализировала публикации «Российской газеты» и The Washington Post, в которых рассказывалось об отделении Косово в 2008 году. Так, российское медиа продвигало позицию незаконности отделения, которое оно называло «этническим сепаратизмом» (это, по мнению журналистов газеты, создало опасный прецедент для других нацменьшинств), указывало, что этим попран авторитет всей Сербии и нарушены международные нормы.
А вот The Washington Post отмечала, что Косово имело полное право на отделение, а вмешательство России и Сербии лишь затянуло процесс и привело к жертвам. По мнению Ульяновой, информационное противостояние продиктовано тем, что обе газеты — проправительственные (в отличие от «Российской газеты» The Washington Post всегда являлась частным коммерческим изданием. — Прим. ред.), а значит, отстаивают нужную государству позицию: «Одни факты замалчиваются, другие раздуваются. Все методы ведения информационной войны налицо: дезинформирование, ложные выводы, создание у читателя неправильных образов».
Грузия и русские медведи
Российско-грузинский конфликт — редкое столкновение, одна из сторон которого открыто заговорила об информационной войне. В 2008 году министр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что в «информационной войне за международное общественное мнение» Россия тратит слишком много денег на пропагандистскую кампанию. Несмотря на это, исследователи подчеркивают, что информационную войну Россия проиграла.
Дело в том, что на стороне Грузии выступили многие крупные зарубежные издания, материалы которых представляли Россию как международного агрессора. Например, как отмечает в исследовании Татьяна Михайленко, The Wall Street Journal в заголовках называла Россию «голодной империей», Time хотел, чтобы «русские ушли домой», а The International Herald Tribune принялся паразитировать на стереотипах и просил «остановить медведя».
Участвовали в информационной войне и представители власти. Большинство публичных выступлений Михаила Саакашвили записывались в кабинете, где флаг Грузии соседствовал с флагом Евросоюза, а сам президент вещал на хорошем английском. Эти записи публиковались местными СМИ и попадали в европейские издания, незатейливо внушая зрителям, что Европа поддерживает Грузию.