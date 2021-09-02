3 сентября пройдет онлайн-вебинар «Экосбор для издателей печатных СМИ: можно ли снизить расходы»

3 сентября состоится онлайн-вебинар «Экосбор для издателей печатных СМИ: можно ли снизить расходы», организованный СППИ ГИПП при поддержке Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций ТПП РФ.

Вебинар будет посвящен разъяснению механизма начисления экологического сбора для издателей периодической печати, а также широкому кругу вопросов, связанных с правоприменением федерального законодательства об экологических отходах.

Регистрация — здесь.

В качестве главных спикеров мероприятия выступят Денис Кондратьев – генеральный директор и управляющий партнер отраслевого аналитического агентства ЦБП «Центр системных решений», заместитель генерального директора и член наблюдательного совета СРО Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры», и Наталья Беляева – заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Деловой России, Член Ассоциации юристов России, генеральный директор ООО «Дельфи».

В ходе обсуждения докладчики ответят на наиболее волнующие издательское сообщество вопросы, связанные с экологическим сбором, в частности:

— Почему издатели платят «за экологию» так же, как и «грязные» производства?

— Откуда взялись тарифы по экосбору?

— Какие стимулы для издателей и производителей заложены в закон об отходах производства и потребления?

— Есть ли способы оптимизации экосбора?

— Как правильно оформить и что учесть при заключении договоров с контрагентами, чтобы у Росприроднадзора не возникло вопросов?

Стать участниками мероприятия могут издатели и профильные специалисты – руководители бухгалтерии дистрибуции, юристы и др.

Для членов СППИ ГИПП участие является бесплатным при условии предварительной регистрации Орг. вопросы по участию и регистрации можно направить по адресу: events@gipp.ru

Вебинар состоится 3 сентября с.г. с 14:00 до 15:30 в формате zoom-конференции. Данные для входа на площадку будут предоставлены зарегистрированным участникам накануне мероприятия.

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП