Круглый стол «Авторское право. Мифы о свободном использовании контента и иллюстраций из интернета» пройдет 31 марта

Когда и где
Дата проведения: 31 марта, начало в 11.00
Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Гжель» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д)
Формат: офлайн/онлайн
Участие бесплатное.
РЕГИСТРАЦИЯ
Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 марта.
О круглом столе
Участники круглого стола вместе с юристами-практиками обсудят существующие проблемы авторского права.
Участие в «круглом столе» позволит понять правила применения авторского права при использовании текстового, видео/аудио контента и фотоиллюстраций и избежать исковых заявлений.
Программа мероприятия будет доступна 22 марта на сайте jrnlst.ru
Подробности
Организаторы: Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Задать вопросы вы можете
по e-mail: info@jrnlst.ru или тел. 499 152 19 17, 152 34 73.