Круглый стол «Авторское право. Мифы о свободном использовании контента и иллюстраций из интернета» пройдет 31 марта

Когда и где

Дата проведения: 31 марта, начало в 11.00

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Гжель» (г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д)

Формат: офлайн/онлайн

Участие бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ

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Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 марта.

О круглом столе

Участники круглого стола вместе с юристами-практиками обсудят существующие проблемы авторского права.

Участие в «круглом столе» позволит понять правила применения авторского права при использовании текстового, видео/аудио контента и фотоиллюстраций и избежать исковых заявлений.

Программа мероприятия будет доступна 22 марта на сайте jrnlst.ru

Подробности

Организаторы: Медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Задать вопросы вы можете

по e-mail: info@jrnlst.ru или тел. 499 152 19 17, 152 34 73.