Вебинар «Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера» пройдет 31 марта

СПИКЕР:

Полина Накрайникова, главный редактор «Лайфхакера»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Новые жизненные условия диктуют новые подходы: с каждым днем все больше редакций переходят на удаленную работу, сталкиваясь с многочисленными сложностями на своем пути. Команда «Лайфхакера» не понаслышке знает обо всех подводных камнях удаленки: авторы и редакторы уже много лет ведут совместную работу из десятка городов России и каждый день выпускают тексты для 25 миллионов читателей. Главред Полина Накрайникова расскажет, как устроена работа редакции, чем опасна удаленка и как обернуть ее особенности на пользу медиа. Только личный опыт и никакой воды.

КОГДА:

31 марта в 18:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 300 рублей — для всех.

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru