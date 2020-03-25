Вебинар «Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера» пройдет 31 марта

Теги: 
вебинар
Мар 25, 2020

СПИКЕР:

Полина Накрайникова, главный редактор «Лайфхакера» 

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Новые жизненные условия диктуют новые подходы: с каждым днем все больше редакций переходят на удаленную работу, сталкиваясь с многочисленными сложностями на своем пути. Команда «Лайфхакера» не понаслышке знает обо всех подводных камнях удаленки: авторы и редакторы уже много лет ведут совместную работу из десятка городов России и каждый день выпускают тексты для 25 миллионов читателей. Главред Полина Накрайникова расскажет, как устроена работа редакции, чем опасна удаленка и как обернуть ее особенности на пользу медиа. Только личный опыт и никакой воды.

 

КОГДА:

31 марта в 18:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   300 рублей — для всех.

 

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