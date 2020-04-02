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№
от
02 апреля 2020
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Апр 2, 2020
Клуб
Запись вебинара «Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера»
Только для членов Клуба Журналиста
Мнение
Вирус — отдельно, цензура — отдельно
Борьба с дезинформацией не должна привести к ограничениям свободы слова
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