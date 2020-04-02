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запись вебинара

Только для членов Клуба Журналиста

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от
02 апреля 2020

Апр 2, 2020

Клуб
Запись вебинара «Как работает большая удаленная редакция. Опыт Лайфхакера»
Только для членов Клуба Журналиста

Мнение

Вирус — отдельно, цензура — отдельно
Борьба с дезинформацией не должна привести к ограничениям свободы слова

Профессия

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: жанр «совет»
Разбираем текст из «Крымской газеты»

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