Вебинар «Удаленная работа редакции: что поможет выстроить процесс и минимизировать риски» пройдет 6 мая

СПИКЕР:

Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа»

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

Редакция газеты «Экономика и жизнь» уже восемь лет работает в удаленном режиме и осуществляет выпуск печатных изданий. В рамках вебинара мы расскажем об организации удаленной работы в редакции, о том, как выстроены процессы и какие инструменты при этом используются, а также о работе и специфике управления творческим коллективом, рисках и их минимизации.

Постараемся ответить на все ваши вопросы.

КОГДА:

6 мая в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 300 рублей — для всех.

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