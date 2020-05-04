Вебинар «Удаленная работа редакции: что поможет выстроить процесс и минимизировать риски» пройдет 6 мая

СПИКЕР:
Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», заместитель генерального директора по издательской деятельности ООО «Экономикс Медиа»
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
Редакция газеты «Экономика и жизнь» уже восемь лет работает в удаленном режиме и осуществляет выпуск печатных изданий. В рамках вебинара мы расскажем об организации удаленной работы в редакции, о том, как выстроены процессы и какие инструменты при этом используются, а также о работе и специфике управления творческим коллективом, рисках и их минимизации.
Постараемся ответить на все ваши вопросы.
КОГДА:
6 мая в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 300 рублей — для всех.
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