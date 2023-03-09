Профессия

Анатомия газетной фотографии

Условия, при которых обычный снимок, сделанный «мыльницей», может стать качественным образцом фотожурналистики

Знаете, почему, в наших газетах так мало фотографий? Нет, совсем не потому, что редакторам жалко сокращать тексты. Просто тексты дают читателю больше информации, чем те снимки, которые мы ставим. Правда, из-за отсутствия фотографий или их «марочного» размера эти тексты читатель все равно не прочтет. И как быть?

Вы можете ставить к публикациям эффектные снимки, увеличивать их размер, ставить их с наклоном, обрезать по контуру, но читатель этого, поверьте, не оценит. Единственное условие, которое заставит человека обратить внимание на текст, — снимок должен помогать читать. Не привлекать, а помогать. По сути, фотография должна быть частью новости, частью текста.

Во многих редакциях работают фотографы, забывшие, что их должность в штатном расписании называется «фотокорреспондент». И его прямая обязанность подготовить новость наравне с корреспондентом. С одной лишь разницей — не словами, а изображением, передать фокус новости спусковой кнопкой своей камеры.

В фотожурналистике главное — именно журналистика. Поэтому критерии снимков как искусства в газете нивелируются. И значит, качественную журналистскую фотографию способен сделать обычный корреспондент.

 

Четыре пункта

Мало кто не слышал фразу «горизонт завален». Забудьте ее. Так же, как и «цветопередача нарушена» или «экспозиция так себе». То, что лелеют фотографы, считают второстепенным фотожурналисты.

 

Основные критерии журналистской фотографии:

1.   Документальность

2.   Одушевленность

3.   Наличие истории

4.   Эмоциональность

И только пятым и шестым пунктами можно назвать профессиональные фотографические качества, которые переводят журналистскую фотографию в жанр искусства.

 

Документальность

Согласитесь, странно с новостью, репортажем или историей будет выглядеть архивный снимок или тем паче фотография, скопированная из интернета. У любого человека, хоть немного знакомого с логикой, сразу возникает вопрос: насколько правдив этот текст, если редакция не может представить доказательства? По сути, ваша роль как журналиста сродни работе следователя.

Вам нужно не голословно заявить читателю, что суть новости именно в том, как вы описали. Ни один прокурор (в главной роли — ваш читатель) не примет у вас дело без доказательств — фотографий, признаний свидетелей и схем. Попробуйте подсунуть прокурору с делом снимки из интернета. Он же на вас докладную напишет о несоответствии должности. Документальная фотография — это главный признак доверия к вашему тексту.

 

Одушевленность

Все прекрасно знают эту мантру — люди всегда читают новости только про себя. Мы выбираем газеты и темы публикаций именно по тому, насколько эффективно мы можем ассоциировать себя с их героями. По возрасту, по интересам, по ситуации, в которой они оказались, по профессии, по месту жительства наконец. Именно поэтому очень важно, чтобы на снимках были люди. В локальных изданиях (выходящих в отдельно взятом районе или городе) одна из ассоциаций будет работать, что называется, по определению.

Но. Открываешь газету, а там фотографии строек, тротуаров, дорог, свалок и на последней странице — аквариумных рыбок. Ни в том, ни в другом, ни в третьем ваш читатель вряд ли сможет «увидеть» себя.

Мы же даем новости про эти стройки и тротуары по какой-то причине, которая так или иначе касается наших читателей. И в тексте вы это стараетесь читателям доказать. Так покажите эти доказательства и на фотографиях.

И обратите внимание на нюанс: если у вас бюджетное издание, то это не значит, что на каждой полосе должны быть снимки чиновников. В таком случае люди будут считать, что все ваши новости только для управленцев. И не удивляйтесь после этого, что тираж никак не растет. Кстати, еще один скрытый плюс одушевленности для районных и городских газет — для читателя есть большая вероятность увидеть на снимках своих знакомых. А это неминуемый всплеск эмоций с последующими звонками или досужими разговорами: «Видел, нашу Ольгу в газете напечатали?» И это «сарафанное радио» в маркетинговом плане в тысячу раз эффективнее любой рекламной кампании.

 

Наличие истории

Кто не слышал от своего фотокорреспондента слов: «Я что, еще записывать должен?» Именно поэтому под снимками у нас появляются подписи типа:

•   «В. Иванов»;

   «Это Василий Иванов. Он работает на тракторе»;

•   «Прекрасная погода этим летом»…

Иногда мы видим снимки без подписей как таковых. Довод редакции в таком случае — «ну, в тексте же все есть». А вы уверены, что читателю захочется читать текст ради того, чтобы эмпирическим путем догадаться, что и кто у вас на фотографии? Обратите внимание, как вы сами читаете газеты. Открывая полосу, вы первым делом бросаете взгляд на самые яркие «точки входа» — заголовки и иллюстрации. И вы всегда машинально под каждой иллюстрацией ищете сопроводительный текст, чтобы понять ее суть.

Подпись —слагаемое, которое превращает ваш снимок в новость. Из подписи читатель должен узнать суть изображенного события или факта, а также имена главных героев снимка и характер их причастности к событию или факту.

 

Эмоциональность

Ну не могут же герои фотографий быть безучастными к стройкам, разбитым тротуарам и дорогам, а уж к аквариумным рыбкам тем более.

И по эмоциям героев снимков читатель сразу видит отношение людей, с которыми он себя может ассоциировать, к тем или иным фактам и событиям.

Говорить про эффект эмоциональности как критерий привлекательности самого снимка, наверное, излишне. И опять нюанс — эмоции на снимке могут быть в двух видах: эмоции героев снимка, эмоции, которые вызывает сам сюжет снимка.

Иллюстрация на обложке: shutterstock.com
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
09 марта 2023

Мар 9, 2023

Профессия

Анатомия газетной фотографии
Условия, при которых обычный снимок, сделанный «мыльницей», может стать качественным образцом фотожурналистики

Медиа, Профессия

«Когда почва уходит из-под ног»: как турецкие СМИ сообщают о...
Журналисты подводят итоги после трагедии

Мероприятия

Онлайн-встречи для абитуриентов от Silamedia
5 и 12 марта

Вам будет интересно:

﻿