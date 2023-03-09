Анатомия газетной фотографии

Знаете, почему, в наших газетах так мало фотографий? Нет, совсем не потому, что редакторам жалко сокращать тексты. Просто тексты дают читателю больше информации, чем те снимки, которые мы ставим. Правда, из-за отсутствия фотографий или их «марочного» размера эти тексты читатель все равно не прочтет. И как быть?

Вы можете ставить к публикациям эффектные снимки, увеличивать их размер, ставить их с наклоном, обрезать по контуру, но читатель этого, поверьте, не оценит. Единственное условие, которое заставит человека обратить внимание на текст, — снимок должен помогать читать. Не привлекать, а помогать. По сути, фотография должна быть частью новости, частью текста.

Во многих редакциях работают фотографы, забывшие, что их должность в штатном расписании называется «фотокорреспондент». И его прямая обязанность подготовить новость наравне с корреспондентом. С одной лишь разницей — не словами, а изображением, передать фокус новости спусковой кнопкой своей камеры.

В фотожурналистике главное — именно журналистика. Поэтому критерии снимков как искусства в газете нивелируются. И значит, качественную журналистскую фотографию способен сделать обычный корреспондент.