Анатомия газетной фотографии

Условия, при которых обычный снимок, сделанный «мыльницей», может стать качественным образцом фотожурналистики
Знаете, почему, в наших газетах так мало фотографий? Нет, совсем не потому, что редакторам жалко сокращать тексты. Просто тексты дают читателю больше информации, чем те снимки, которые мы ставим. Правда, из-за отсутствия фотографий или их «марочного» размера эти тексты читатель все равно не прочтет. И как быть?
Вы можете ставить к публикациям эффектные снимки, увеличивать их размер, ставить их с наклоном, обрезать по контуру, но читатель этого, поверьте, не оценит. Единственное условие, которое заставит человека обратить внимание на текст, — снимок должен помогать читать. Не привлекать, а помогать. По сути, фотография должна быть частью новости, частью текста.
Во многих редакциях работают фотографы, забывшие, что их должность в штатном расписании называется «фотокорреспондент». И его прямая обязанность подготовить новость наравне с корреспондентом. С одной лишь разницей — не словами, а изображением, передать фокус новости спусковой кнопкой своей камеры.
В фотожурналистике главное — именно журналистика. Поэтому критерии снимков как искусства в газете нивелируются. И значит, качественную журналистскую фотографию способен сделать обычный корреспондент.
Четыре пункта
Мало кто не слышал фразу «горизонт завален». Забудьте ее. Так же, как и «цветопередача нарушена» или «экспозиция так себе». То, что лелеют фотографы, считают второстепенным фотожурналисты.
1. Документальность
2. Одушевленность
3. Наличие истории
4. Эмоциональность
И только пятым и шестым пунктами можно назвать профессиональные фотографические качества, которые переводят журналистскую фотографию в жанр искусства.
Документальность
Согласитесь, странно с новостью, репортажем или историей будет выглядеть архивный снимок или тем паче фотография, скопированная из интернета. У любого человека, хоть немного знакомого с логикой, сразу возникает вопрос: насколько правдив этот текст, если редакция не может представить доказательства? По сути, ваша роль как журналиста сродни работе следователя.
Вам нужно не голословно заявить читателю, что суть новости именно в том, как вы описали. Ни один прокурор (в главной роли — ваш читатель) не примет у вас дело без доказательств — фотографий, признаний свидетелей и схем. Попробуйте подсунуть прокурору с делом снимки из интернета. Он же на вас докладную напишет о несоответствии должности. Документальная фотография — это главный признак доверия к вашему тексту.
Одушевленность
Все прекрасно знают эту мантру — люди всегда читают новости только про себя. Мы выбираем газеты и темы публикаций именно по тому, насколько эффективно мы можем ассоциировать себя с их героями. По возрасту, по интересам, по ситуации, в которой они оказались, по профессии, по месту жительства наконец. Именно поэтому очень важно, чтобы на снимках были люди. В локальных изданиях (выходящих в отдельно взятом районе или городе) одна из ассоциаций будет работать, что называется, по определению.
Но. Открываешь газету, а там фотографии строек, тротуаров, дорог, свалок и на последней странице — аквариумных рыбок. Ни в том, ни в другом, ни в третьем ваш читатель вряд ли сможет «увидеть» себя.
И обратите внимание на нюанс: если у вас бюджетное издание, то это не значит, что на каждой полосе должны быть снимки чиновников. В таком случае люди будут считать, что все ваши новости только для управленцев. И не удивляйтесь после этого, что тираж никак не растет. Кстати, еще один скрытый плюс одушевленности для районных и городских газет — для читателя есть большая вероятность увидеть на снимках своих знакомых. А это неминуемый всплеск эмоций с последующими звонками или досужими разговорами: «Видел, нашу Ольгу в газете напечатали?» И это «сарафанное радио» в маркетинговом плане в тысячу раз эффективнее любой рекламной кампании.
Наличие истории
Кто не слышал от своего фотокорреспондента слов: «Я что, еще записывать должен?» Именно поэтому под снимками у нас появляются подписи типа:
• «В. Иванов»;
• «Это Василий Иванов. Он работает на тракторе»;
• «Прекрасная погода этим летом»…
Иногда мы видим снимки без подписей как таковых. Довод редакции в таком случае — «ну, в тексте же все есть». А вы уверены, что читателю захочется читать текст ради того, чтобы эмпирическим путем догадаться, что и кто у вас на фотографии? Обратите внимание, как вы сами читаете газеты. Открывая полосу, вы первым делом бросаете взгляд на самые яркие «точки входа» — заголовки и иллюстрации. И вы всегда машинально под каждой иллюстрацией ищете сопроводительный текст, чтобы понять ее суть.
Эмоциональность
Ну не могут же герои фотографий быть безучастными к стройкам, разбитым тротуарам и дорогам, а уж к аквариумным рыбкам тем более.
И по эмоциям героев снимков читатель сразу видит отношение людей, с которыми он себя может ассоциировать, к тем или иным фактам и событиям.
Говорить про эффект эмоциональности как критерий привлекательности самого снимка, наверное, излишне. И опять нюанс — эмоции на снимке могут быть в двух видах: эмоции героев снимка, эмоции, которые вызывает сам сюжет снимка.