4 вещи, которые ваше медиа должно сделать в 2021-м — или умереть

СОЕДИНИТЕ ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД СО ЗНАНИЯМИ ОБ АУДИТОРИИ

В 2019 году мы уже писали о том, что не знать свою аудиторию — смертельно дорого. С тех пор закрылось немало изданий, которые так и не узнали своих читателей и писали как бы для всех, а на самом деле — в пустоту.

Те же, кто выжил и данные об аудитории все-таки собрал, теперь должны сделать следующий шаг: найти им применение. Никакая полнота, точность и верифицируемость тиражей или соцдема не спасут вас, если вы не знаете, что с этими данными делать. А выход только один: построить свой продукт вокруг них.

О том, что к цифровым медиа нужно относиться как к продукту, эксперты и менеджеры говорят уже не один десяток лет. Для рядового редактора первый шаг на пути к продуктовому мышлению сводится к простому совету: нельзя рассматривать свое медиа как набор разрозненных статей или сумму талантливых авторов. Должна быть идея. Должен быть сервис. Как писал экс-издатель «Медузы» Илья Красильщик: «Если вы большое медиа и считаете, что не сервис, — вы себя обманываете. Если вы медиа, у которого нет сервиса, вы не станете большим».

Поймите, что именно является вашим сервисом, и четко это артикулируйте. Например, формулируем так: мы пишем новости, чтобы как можно быстрее попасть в «Яндекс.Новости» и получить трафик оттуда. Но это полная ерунда: получается, что мы не продукт и не сервис, а обслуживающий бот для «Яндекс.Новостей». Завтра они изменят алгоритмы, и наше медиа испарится вместе с трафиком. Кроме того, за алгоритмы «Яндекс.Новостей» борются тысячи других изданий. Мы теряем уникальность, ориентируясь только на них.

Вообще, если в описании вашего продукта или концепции издания нет слова «читатели» или «аудитория», это уже красный флажок. Потому что все эти концепции и описания должны быть про них, а не про вас. Иначе никто даже дальше описания не прочитает.

Определите человеческую потребность и бейте четко в нее. Например, вы видите, что читатели слишком много залипают в соцсетях и, возможно, страдают от информационного перегруза. Вы хотите снять эту головную боль и предлагаете им несколько продуктов на базе своего издания: e-mail-рассылку с самым важным всего раз в день; мобильное приложение, которое присылает не больше двух пуш-уведомлений в неделю; TikTok-аккаунт, в котором основные новости дня пересказывают за минуту. Это не мешает вам писать те же новости. И даже публиковать их на сайте. И даже продолжать бороться за первые строчки в «Яндекс.Новостях». Но у целевой аудитории уже появляется ощущение продукта. Читателям становится понятно (пусть и на подсознательном уровне), что читать новости нужно именно у вас — вы делаете это кратко, емко и с уважением к их времени.

Во многом это похоже на подход платформ (соцсетей, мессенджеров, видеохостингов): они соревнуются за то, чтобы сделать наше медиапотребление максимально удобным. Армии инженеров, нейропсихологов и юзабилистов, как мы узнали из документального фильма Social Dilemma, круглосуточно корпят над тем, чтобы мы считали «уютненькими» Facebook, Instagram, Google, Telegram, «Яндекс.Дзен». Те же «Яндекс.Новости».

Удобство незаметно. И при этом «удобство порабощает», писал медиааналитик и автор ЖУРНАЛИСТА Андрей Мирошниченко еще в 2014 году. Уже понятно, что мы не можем конкурировать с большими платформами ни самим контентом, ни его дистрибуцией. Возможно, удобство — наш единственный козырь. Поэтому сделайте его центральной составляющей продукта.

Иногда простой продукт маскируют красивой идеей — если вы понимаете, что для вашей аудитории красота идеи является одним из главных критериев выбора. Это тоже хороший метод. Например, The Village на заре своего существования просто описывал красивые луки симпатичных людей и писал про модные места в городе. Но все было упаковано в большую идею «мы пишем не про город, в котором живем, а про город, в котором нам хотелось бы жить». Эта идея резонировала с хипстерами и прогрессивной молодежью рубежа нулевых-десятых годов — получился продукт «Почувствуй себя жителем европейского города». Более того, это стало самосбывающимся пророчеством — и уже к середине десятых Москва и правда стала сильно напоминать европейский город.

ВНИКНИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СТОРОНУ ДИСТРИБУЦИИ

Многие редакторы даже не представляют, как много трафика и читательского внимания они теряют из-за того, что не зарегистрировались в паре сервисов и не прописали на сайте три-четыре строчки кода. Давайте перечислим основные платформы, которые требуют внимания с вашей стороны.

• GOOGLE AMP (accelerated mobile pages) — платформа для быстрой загрузки сайтов прямо из поисковой выдачи. Фактически вы отдаете Google ленту своих материалов через RSS-поток. Google дает сайтам с подключенными AMP более высокий приоритет в выдаче. Также у вас будет больше шансов попасть во вкладку Discover на Android-смартфонах. Ну и читателям одна радость: AMP загружаются намного быстрее подавляющего большинства сайтов, особенно по мобильному интернету.

• ТУРБО-СТРАНИЦЫ ОТ «ЯНДЕКСА» — Версия AMP от российского интернет-гиганта. Технологии и преимущества практически аналогичны.

• FACEBOOK INSTANT ARTICLES — тот же самый принцип супербыстрой загрузки материалов, только теперь уже непосредственно из новостной ленты Facebook.

• TELEGRAM INSTANT VIEW — получить заветную кнопку с молнией «Посмотреть» или «Instant View» для Telegram, вохможно, сложнее всего, так как команда мессенджера крайне медленно модерирует и подключает к Instant View новые домены, даже если вы выполнили все условия на своей стороне. Почитать о технологии подробнее (по-английски) можно здесь.

• GOOGLE NEWS — Producer (Publisher Center) — доступ к регистрации в новостном агрегаторе Google News, включая одноименное мобильное приложение. Здесь можно прочитать про сервис и зарегистрироваться/

• «ЯНДЕКС.НОВОСТИ» — аналогичный агрегатор от «Яндекса». Скорее всего, вы уже там, но если нет, то вам сюда. Кстати, если в Googe Publisher Center могут регистрироваться и неновостные издания, то в «Яндексе» все строго — только новости.

• GOOGLE SEARCH CONSOLE — в этом бесплатном сервисе от Google вы увидите, как материалы вашего сайта представлены в поиске Google и на вкладке Discover, оптимизируете контент для лучшего просмотра и решите проблемы с его отображением. Читайте о сервисе на русском и сразу переходите к работе с ним здесь. Встроенная статистика — просто кладезь информации по редакционной SEO-оптимизации ресурса.

ПЕРЕОСМЫСЛИТЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДИСТРИБУЦИИ

После того как разберетесь с технологиями, переходите к непосредственному общению с читателями.

В США ренессанс рассылок. Twitter в конце января 2021 года купил платформу Revue, на которой любой может сделать авторскую e-mail-рассылку и продавать подписку на нее за 6% (Twitter уже пообещал снизить комиссию до 5%). В американских медиа уже несколько месяцев наблюдается исход топовых журналистов на аналог Revue — Substack, который запустился в 2017 году.

В начале 2010-х издания отказывались от рассылок — они тогда казались немодным пережитком 90-х годов, особенно на фоне привлекательного растущего Facebook и прочих социальных медиа. Теперь алгоритмы разрушили непосредственную связь медиа и читателей. В этом контексте e-mail-рассылки стали способом, во-первых, привязать себя к любимому изданию (или автору), чтобы ничего не пропустить, а во-вторых, избавиться от информационного шума, читая только то, что действительно интересно. За это многие оказались готовы платить (по крайней мере, в США). Вот и сервисы рассылок с платной подпиской стали появляться тут и там. А издания, основанные на тематических рассылках, привлекают и интерес аудитории, и деньги инвесторов — например, Axios.