40% компаний в России сократили бюджеты на ESG в 2022 году

40% опрошенных российских компаний сократили бюджеты на ESG в 2022 году. Однако почти половина организаций — 47% — не стали снижать объем финансирования программ.

Согласно данным компании «Михайлов и партнеры, 52% респондентов собираются корректировать свои цели в области устойчивого развития и пересматривать ESG-стратегии. При этом почти 70% компаний, которые делают отчеты об устойчивом развитии, в 2023 году продолжат их заверять.

По мнению экспертов «Михайлов и партнеры», это значит, что российскому бизнесу важно показывать заинтересованным сторонам, что все раскрываемые метрики достоверны, а ESG на методологическом уровне (процессы сбора информации, ее раскрытия и верификации) интегрировано в систему корпоративного управления.

Кроме того, компания зафиксировала рост количества внутрикорпоративных программ, направленных на развитие сотрудников и повышение их осведомленности в вопросах устойчивого развития. 84% опрошенных сообщили, что в их компаниях проводятся образовательные мероприятия, на которых рассказывается о современных тенденциях в ESG-сфере, а также внутрикорпоративных инициативах и ESG-программах, ориентированных на сотрудников и членов их семей, других заинтересованных сторон.

При этом большинство российских компаний — 55% опрошенных — пока не готовы привлекать своих сотрудников к планированию ESG-инициатив. 70% участников опроса считают главным направлением ESG — социальное — и концентрируют свое внимание именно на нем. Окружающая среда занимает второе место — ее отметили 62%.