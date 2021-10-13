40% российских журналистов и PR-специалистов пожаловались на проблемы со сном

По данным опроса, проведенного производителем носимых устройств Garmin совместно с платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter (есть в распоряжении Sostav), дневная сонливость, трудности с засыпанием и ночные пробуждения осложняют жизнь 40% работников медиаиндустрии. Так, журналисты жаловались на проблемы со сном за последние полтора года чаще представителей других отраслей экономики.

49% опрошенных журналистов и 51% PR-специалистов спят в среднем по 6−8 часов в сутки. Каждый седьмой журналист (15%) и каждый четвертый PR-специалист (24%) спят не более шести часов. 17% спят 8−10 часов и только 2% на сон тратят от 10 часов. Более трети журналистов (36%) и каждый пятый PR-специалист (22%) спят по 8−10 часов, и лишь 3% последних — больше 10 часов.

Ухудшение качества сна за последние полтора года отметили 46% опрошенных журналистов. Из них — 26% стали спать чуть хуже, а 21% — гораздо хуже. Среди PR-специалистов: в первом случае — 19%, а во втором — 17%. 21% журналистов и 38% работников сферы PR стали спать лучше. У 33% опрошенных журналистов и 27% PR-специалистов качество сна за последние полтора года не изменилось.

Помимо журналистов, об ухудшении качества сна за последние полтора года говорили 41% опрошенных работников сельскохозяйственной отрасли, 40% юристов, работников строительной отрасли и участников IT-индустрии, 37% студентов и начинающих специалистов, 35% бухгалтеров, 34% представителей административного персонала, 30% работников транспортно-логистической отрасли, 28% работников продаж, 27% топ-менеджеров и столько же работников отрасли управления персоналом.

На наличие систематических проблем со сном пожаловались 41% журналистов и 42% работников PR.

Каждый третий опрошенный журналист (33%) и каждый четвертый работник PR-индустрии (24%) периодически спят днём. 5% журналистов и 29% PR-специалистов контролируют качество сна с помощью гаджетов и мобильных приложений.

В опросе приняли участие 1530 россиян из всех федеральных округов. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, испытывают ли они проблемы со сном, какие проблемы испытывают, влияют ли эти проблемы на их работоспособность и физическое самочувствие, а также насколько серьезно респонденты относятся к качеству своего сна, какие меры принимают в случае возникновения нарушений сна и принимают ли их в принципе.