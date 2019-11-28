Дмитрий Медведев даст интервью сразу 20 телеканалам 5 декабря

В ходе интервью Дмитрий Медведев подведёт итоги социально-экономического развития страны и работы Правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров.

В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В настоящее время граждане страны в 85 регионах принимают сигнал 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплексы) только в цифровом качестве. В этом году итоговое интервью пройдёт в обновлённом формате – Председатель Правительства ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в 12.00 5 декабря в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк». Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах Правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Основные тезисы будут размещаться в аккаунте Правительства в Twitter. Кадры бэкстейджа и репортаж с площадки интервью также будут доступны в официальном аккаунте Правительства РФ в Instagram.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Каналы второго мультиплекса включают в себя «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ.