5 фильмов о журналистах, основанных на реальных событиях

Фильмы о журналистах редко выделяются острым сюжетом, спецэффектами, громкими скандалами или экшн-сценами. Особенно, если они основаны на реальных событиях. Например, самая зрелищная сцена в фильме «В центре внимания» — та, в которой герой Марка Руффало, исполнившего в свое время роль Халка, перебегает дорогу в неположенном месте. Журналисты проявляют свой героизм тихо и осторожно, но в то же время вряд ли Халк, при всей своей физической мощи, стал бы противостоять президенту Никсону. Такие сюжетные повороты возможны только в реальной жизни.

«Вся президентская рать», 1976 год

В основе сюжета — документальная книга журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстайна, которые стали основной движущей силой в раскрытии Уотергейтского дела. Этот кейс закончился беспрецедентной отставкой президента США Ричарда Никсона и благодаря этому со временем стал поп-культурным явлением. Картина, наполненная неожиданными поворотами и колоритными персонажами, атмосферно преподносит уникальную историю под стук печатных машинок 70-х годов.

«Афера Стивена Гласса», 2003 год

Стивен Гласс — журналист издания The New Republic, в молодом возрасте он вошел в список самых успешных американских журналистов. Его тексты были увлекательными и дерзкими, но все изложенные в них события, имена и факты оказались выдумкой Стивена. Эта история легендой ходит по коридорам журфака и особенно часто звучит на занятиях по профессиональной этике. В исполнении Хейдена Кристенсена герой вышел сложным, но очаровательным очкариком, сумевшим обмануть всех.

«Телесеть», 1976 год

Лента является художественной, однако на ее создание Сидни Люмета подтолкнуло самоубийство тележурналистки Кристин Чаббак в прямом эфире. Перед смертью девушка высмеяла политику телеканала за то, что они безразличны к смертям, войнам и гоняются исключительно за сенсационными кадрами. Главный герой фильма также стал жертвой американского телевидения 70-х годов и умер за рейтинги. По сюжету складывается доведенная до абсурда сатира над СМИ с нотками отменного черного юмора.

«В центре внимания», 2015 год

Картина основана на скандале вокруг сексуальных домогательств в католической церкви Бостона. В расследовании были задействованы многие именитые издания, в результате архиепископ Бернард Фрэнсис Лоу подал в отставку. Расследование журналистов в фильме мало чем отличается от реальных: разговоры с жертвами, изучение архивов, слежка за подозреваемыми. Лента затрагивает многие этические, нравственные вопросы и трудности, но журналисты добросовестно выполняют свою работу и считают, что замалчивать подобные темы — недопустимо.

«Секретное досье», 2017 год

В этом фильме Стивена Спилберга нет погонь и спецэффектов, он получился захватывающим благодаря истории, которая легла в его основу. В 1971 году журналисты газеты «The Washington Post» рассекретили документы Пентагона о войне во Вьетнаме. Раскрытие этих документов — угроза национальной безопасности, но Верховный Суд США принял решение в пользу журналистов, разрешив публиковать секретное досье. Картина начинается неторопливо, постепенно наращивая напряжение, заставляя сжимать кулаки «за свободу слова».