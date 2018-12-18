Пять идей дополнительного заработка для региональных медиа

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Опыт издательского дома «Мир Белогорья» 

ИД «Мир Белогорья» выпускает газеты и журналы. Еще есть сетевое издание. Таких, как мы, в стране немало. Как и все, мы хотим денег. От рекламодателей — за рекламу. От спонсоров — за партнерские проекты. От муниципальных властей — за публикацию нормативных актов. И, конечно, от читателей — за заветный экземпляр газеты или журнала в киоске или в почтовом ящике.

Но, как и всем, денег нам не хватает. Рекламодатели не всегда в очередь выстраиваются. Спонсоры немногочисленные. Власти прижимистые. Читатели небогатые.

Ни для кого не секрет, что региональная газета, журнал или сетевое издание — это не тот продукт, который сегодня приносит золотые горы. Но жить как-то надо. А хочешь жить — умей вертеться. И мы вертимся.

 

ИДЕЯ ПЕРВАЯ. ПРЕДЛОЖИТЬ КОМУ-НИБУДЬ АУТСОРСИНГ

Что лучше всего умеет делать редакция? Правильно, выпускать средство массовой информации. Оглянитесь вокруг: может быть, кто-то рядом тоже хочет выпускать СМИ для своей аудитории, но не умеет. Так почему бы вам не решить эту задачу? 

НА МИНУТКУ ВЫБРОСЬТЕ ЛЮБИМОЕ МЕДИА ИЗ ГОЛОВЫ, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА И ПОДУМАЙТЕ: ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ В СВОЕМ ГОРОДЕ ИЛИ РЕГИОНЕ?

В свое время липецкие коллеги рассказывали нам о том, как помимо собственных печатных изданий выпускают газету для регионального вуза. Возможно, в вашем городе или регионе тоже есть такой вуз или училище, где нет подразделения по связям с общественностью? Или завод, где есть пресс-служба, у которой мало времени, но много денег? Или НКО, жаждущие выпускать ежегодный альманах о себе, любимых?

Пару лет подряд мы выпускали научно-популярный журнал «Белгородское солидарное общество». Как выяснилось, ученые умеют генерировать идеи, вполне способны формулировать концепции, но не очень хорошо справляются с «упаковкой» этих самых идей и концепций. И еще они не очень хорошо редактируют тексты. И с версткой беда, не говоря уже об иллюстрациях, допечатной подготовке, включении в выходные данные всего того, что там должно быть, дабы вас не привлек к ответственности всесильный Роскомнадзор.

Зато у ученых были деньги. Они этими деньгами с нами поделились. А мы им за это журнал сделали. 

Потом у ученых деньги кончились, и журнал про солидарное общество мы выпускать перестали. Зато почти сразу запустили другой журнал — «Вестник судейского сообщества Белгородской области». Оказалось, что судейское сообщество — очень хороший заказчик. Судьи неплохо умеют формулировать свои мысли, поэтому редактировать их несложно (а часто и вовсе не нужно). Судьи адекватны и понимают, чего хотят от журнала, учредителями которого они являются. Судьи вовремя оплачивают услуги по редактированию текстов и допечатной подготовке.

Хорошая, в общем, штука, этот аутсорсинг.

 

ИДЕЯ ВТОРАЯ. ЗАГЛЯНУТЬ НА САЙТ ГОСЗАКУПОК

В свое время в нашем регионе появились деньги на развитие и продвижение туристического потенциала (у нас есть Прохоровское поле, знаменитый на всю страну музей-диорама, подземные пещеры, сплавы на байдарках и, конечно, природные красоты). И среди мероприятий, на которые власть решила потратить бюджетные средства, было издание путеводителя по Белгородской области и туристической карты с основными достопримечательностями. 

«Ба! — сказали мы. — Так мы же об этих природных красотах и достопримечательностях чуть ли не каждую неделю пишем. И фотографии в фотобанке у нас есть. И стильный дизайн мы забацать в состоянии».

В общем, подали заявку на сайте госзакупок. И выиграли. В честной схватке с московским издательством.

Правда, уже в процессе работы над путеводителем осознали свою самонадеянность. Пришлось отправлять журналиста в каждый (!) муниципалитет региона. Пришлось вызванивать гостиницы, рестораны, музеи и гостевые дома, выясняя режим работы и стоимость услуг. Пришлось ломать шаблоны в голове у дизайнера (и в программе верстки — тоже!). Пришлось искать картографа, чтобы он нарисовал нам карты тех мест, по которым мы проложили маршруты. Пришлось вникать в юридические и технологические нюансы книгоиздательской деятельности, которая только на первый взгляд мало отличается от выпуска газет и журналов. 

Разворот путеводителя «Белгородская область». Мы постарались по максимуму использовать имеющиеся в фотобанке снимки и применили элементы инфографики
Разворот путеводителя «Белгородская область». Мы постарались по максимуму использовать имеющиеся в фотобанке снимки и применили элементы инфографики

Зато путеводитель у нас получился. С картами населенных пунктов. Душевными снимками. Элементами инфографики. Подробным описанием, как добраться до старинной мельницы или записаться на дегустацию меда к пасечнику. Путеводитель понравился заказчику, и год спустя мы сделали второе издание. И карта тоже получилась. И денег заработали.

 

ИДЕЯ ТРЕТЬЯ. ПЕРЕУПАКУЙТЕ КОНТЕНТ

В областной газете «Белгородские известия» есть рубрика «Они живые», которая нравится и нашим авторам, и нашим читателям. Это очерки о животном мире родного края. Журналисту нравится писать про ежика или сурка-байбака. А читателям нравится про этих зверей читать.

А в детском журнале «Большая переменка» у нас в прошлом году был проект — специальный выпуск, посвященный Белгородской черте. Это такая сеть крепостей и земляных валов, которая много столетий назад пролегала на территории нашего региона и защищала южные рубежи Московского государства от набегов вражеских элементов и разных иноверцев. Мы в этом спецвыпуске сделали комикс, инфографику в мультяшном стиле, кроссворд в тему придумали. Выпуск понравился учителям (готовое пособие по краеведению!), детям и даже духовенству. Получив их одобрение, мы напряглись и год спустя сделали продолжение проекта — спецвыпуск «Белгородская черта-2». 

А тут смотрим — областной издательский совет объявил конкурс на лучшее произведение. Обычно медийщики на подобные конкурсы внимания не обращают. Думают, что книжные конкурсы — для писателей, а не для журналистов. Но мы решили составить писателям конкуренцию. И выиграли в двух номинациях из трех. Теперь вот готовим к изданию книгу «Они живые» (очерки разных авторов перерабатываем, унифицируем и рисуем иллюстрации) и детскую энциклопедию «Белгородская черта» (там тоже работы хватает). По сути, переупаковываем тот контент, который производили ранее, из недолговечного газетно-журнального формата в книжный.

Думаете, просто комикс? Ничего подобного, это разворот будущей детской энциклопедии «Белгородская черта», над которой сейчас работает редакция выпускаемого Издательским домом журнала «Большая переменка»
Думаете, просто комикс? Ничего подобного, это разворот будущей детской энциклопедии «Белгородская черта», над которой сейчас работает редакция выпускаемого Издательским домом журнала «Большая переменка»

 

ИДЕЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИСМОТРИТЕСЬ К НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ

Эту идею мы украли в магазине настольных игр. Пришли туда, смотрим — детское лото продается. Мы задумались: а что, если и нам такое лото сделать, но только с краеведческим уклоном?

И сделали. Наш чудо-дизайнер нарисовала десятки карточек с достопримечательностями, городами и селами, музеями, историческими личностями, животными, растениями, фестивалями. К каждой карточке придумали описание, которое должен угадать участник игры. Отдали результат на проверку в краеведческий отдел областной библиотеки. Создали фокус-группу, чтобы на живых людях проверить, что в игре хорошо, а что нужно изменить. Заручились положительными отзывами от заслуженного учителя и не менее заслуженного краеведа. Получили свидетельство о безопасности игрушки, которое позволяет запустить его в свободную продажу (это обязательно и стоит, увы, недешево). И запустили в продажу готовый продукт — краеведческое лото для детей и взрослых «Моя Белгородчина». 

Краеведческое лото «Моя Белгородчина» — настольная игра, которая нравится детям и взрослым. Так выглядит коробка
Краеведческое лото «Моя Белгородчина» — настольная игра, которая нравится детям и взрослым. Так выглядит коробка
Так выглядят карточки лото с вопросами, которые придумали наши журналисты...
Так выглядят карточки лото с вопросами, которые придумали наши журналисты...
…а вот так — карточки с ответами
…а вот так — карточки с ответами

Потом повезли игру в муниципалитеты: хотите — сделаем такое же лото про ваш замечательный городской округ? И ваш глава 1 сентября подарит лото всем первоклассникам? А мы про это и в областной прессе напишем!

А еще заглянули на предприятия: не хотите закупить такое лото в качестве новогодних подарков детям сотрудников, тем более что сразу после Нового года Белгородская область отмечает 65-летие (дорога ложка к обеду!).

Сейчас вот в школы пойдем. Там сейчас как раз региональный краеведческий компонент внедряют. А с нашим лото можно хоть интерактивный урок, хоть классный час проводить. Первые продажи, кстати, уже в разгаре.

 

ИДЕЯ ПЯТАЯ. ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ НА МИНУТУ О СВОЕМ МЕДИА

Хотя медиапроизводство — занятие творческое, но глаз замыливается, усталость накапливается, и в итоге мы часто мыслим шаблонами. Шаблонами тех самых газет, в которых привыкли продавать места под рекламу и объявления.

На минутку выбросьте любимое медиа из головы. Закройте глаза и подумайте: что вы умеете делать лучше всех в своем городе или регионе? Может, у вас маленькая муниципальная телекомпания? Как насчет того, чтобы составить конкуренцию свадебным фотографам? Они-то снимают и монтируют простой видеоряд, а вы можете проинтервьюировать гостей и новобрачных и сделать полноценный фильм!

Или у вас газета в небольшом райцентре? Поинтересуйтесь у местных властей: не планируют ли они выпустить книгу, посвященную истории родного края, к его 139-летию? И кто им ее будет писать? Музейный работник? Краевед? Пресс-секретарь мэра? А не лучше ли доверить эту работу профессионалам — тем, кто накопил массив краеведческих текстов, фотографий и просто умеет хорошо упаковывать контент?

И этот профессионал — вы, дорогая редакция! 

Фото: ИД «Мир Белогорья»
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18 декабря 2018

Дек 18, 2018

Пять идей дополнительного заработка для региональных медиа
Опыт издательского дома «Мир Белогорья» 

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