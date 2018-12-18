Пять идей дополнительного заработка для региональных медиа

Опыт издательского дома «Мир Белогорья»
ИД «Мир Белогорья» выпускает газеты и журналы. Еще есть сетевое издание. Таких, как мы, в стране немало. Как и все, мы хотим денег. От рекламодателей — за рекламу. От спонсоров — за партнерские проекты. От муниципальных властей — за публикацию нормативных актов. И, конечно, от читателей — за заветный экземпляр газеты или журнала в киоске или в почтовом ящике.
Но, как и всем, денег нам не хватает. Рекламодатели не всегда в очередь выстраиваются. Спонсоры немногочисленные. Власти прижимистые. Читатели небогатые.
Ни для кого не секрет, что региональная газета, журнал или сетевое издание — это не тот продукт, который сегодня приносит золотые горы. Но жить как-то надо. А хочешь жить — умей вертеться. И мы вертимся.
ИДЕЯ ПЕРВАЯ. ПРЕДЛОЖИТЬ КОМУ-НИБУДЬ АУТСОРСИНГ
Что лучше всего умеет делать редакция? Правильно, выпускать средство массовой информации. Оглянитесь вокруг: может быть, кто-то рядом тоже хочет выпускать СМИ для своей аудитории, но не умеет. Так почему бы вам не решить эту задачу?
В свое время липецкие коллеги рассказывали нам о том, как помимо собственных печатных изданий выпускают газету для регионального вуза. Возможно, в вашем городе или регионе тоже есть такой вуз или училище, где нет подразделения по связям с общественностью? Или завод, где есть пресс-служба, у которой мало времени, но много денег? Или НКО, жаждущие выпускать ежегодный альманах о себе, любимых?
Пару лет подряд мы выпускали научно-популярный журнал «Белгородское солидарное общество». Как выяснилось, ученые умеют генерировать идеи, вполне способны формулировать концепции, но не очень хорошо справляются с «упаковкой» этих самых идей и концепций. И еще они не очень хорошо редактируют тексты. И с версткой беда, не говоря уже об иллюстрациях, допечатной подготовке, включении в выходные данные всего того, что там должно быть, дабы вас не привлек к ответственности всесильный Роскомнадзор.
Зато у ученых были деньги. Они этими деньгами с нами поделились. А мы им за это журнал сделали.
Потом у ученых деньги кончились, и журнал про солидарное общество мы выпускать перестали. Зато почти сразу запустили другой журнал — «Вестник судейского сообщества Белгородской области». Оказалось, что судейское сообщество — очень хороший заказчик. Судьи неплохо умеют формулировать свои мысли, поэтому редактировать их несложно (а часто и вовсе не нужно). Судьи адекватны и понимают, чего хотят от журнала, учредителями которого они являются. Судьи вовремя оплачивают услуги по редактированию текстов и допечатной подготовке.
Хорошая, в общем, штука, этот аутсорсинг.
ИДЕЯ ВТОРАЯ. ЗАГЛЯНУТЬ НА САЙТ ГОСЗАКУПОК
В свое время в нашем регионе появились деньги на развитие и продвижение туристического потенциала (у нас есть Прохоровское поле, знаменитый на всю страну музей-диорама, подземные пещеры, сплавы на байдарках и, конечно, природные красоты). И среди мероприятий, на которые власть решила потратить бюджетные средства, было издание путеводителя по Белгородской области и туристической карты с основными достопримечательностями.
«Ба! — сказали мы. — Так мы же об этих природных красотах и достопримечательностях чуть ли не каждую неделю пишем. И фотографии в фотобанке у нас есть. И стильный дизайн мы забацать в состоянии».
В общем, подали заявку на сайте госзакупок. И выиграли. В честной схватке с московским издательством.
Правда, уже в процессе работы над путеводителем осознали свою самонадеянность. Пришлось отправлять журналиста в каждый (!) муниципалитет региона. Пришлось вызванивать гостиницы, рестораны, музеи и гостевые дома, выясняя режим работы и стоимость услуг. Пришлось ломать шаблоны в голове у дизайнера (и в программе верстки — тоже!). Пришлось искать картографа, чтобы он нарисовал нам карты тех мест, по которым мы проложили маршруты. Пришлось вникать в юридические и технологические нюансы книгоиздательской деятельности, которая только на первый взгляд мало отличается от выпуска газет и журналов.
Зато путеводитель у нас получился. С картами населенных пунктов. Душевными снимками. Элементами инфографики. Подробным описанием, как добраться до старинной мельницы или записаться на дегустацию меда к пасечнику. Путеводитель понравился заказчику, и год спустя мы сделали второе издание. И карта тоже получилась. И денег заработали.
ИДЕЯ ТРЕТЬЯ. ПЕРЕУПАКУЙТЕ КОНТЕНТ
В областной газете «Белгородские известия» есть рубрика «Они живые», которая нравится и нашим авторам, и нашим читателям. Это очерки о животном мире родного края. Журналисту нравится писать про ежика или сурка-байбака. А читателям нравится про этих зверей читать.
А в детском журнале «Большая переменка» у нас в прошлом году был проект — специальный выпуск, посвященный Белгородской черте. Это такая сеть крепостей и земляных валов, которая много столетий назад пролегала на территории нашего региона и защищала южные рубежи Московского государства от набегов вражеских элементов и разных иноверцев. Мы в этом спецвыпуске сделали комикс, инфографику в мультяшном стиле, кроссворд в тему придумали. Выпуск понравился учителям (готовое пособие по краеведению!), детям и даже духовенству. Получив их одобрение, мы напряглись и год спустя сделали продолжение проекта — спецвыпуск «Белгородская черта-2».
А тут смотрим — областной издательский совет объявил конкурс на лучшее произведение. Обычно медийщики на подобные конкурсы внимания не обращают. Думают, что книжные конкурсы — для писателей, а не для журналистов. Но мы решили составить писателям конкуренцию. И выиграли в двух номинациях из трех. Теперь вот готовим к изданию книгу «Они живые» (очерки разных авторов перерабатываем, унифицируем и рисуем иллюстрации) и детскую энциклопедию «Белгородская черта» (там тоже работы хватает). По сути, переупаковываем тот контент, который производили ранее, из недолговечного газетно-журнального формата в книжный.
ИДЕЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ПРИСМОТРИТЕСЬ К НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ
Эту идею мы украли в магазине настольных игр. Пришли туда, смотрим — детское лото продается. Мы задумались: а что, если и нам такое лото сделать, но только с краеведческим уклоном?
И сделали. Наш чудо-дизайнер нарисовала десятки карточек с достопримечательностями, городами и селами, музеями, историческими личностями, животными, растениями, фестивалями. К каждой карточке придумали описание, которое должен угадать участник игры. Отдали результат на проверку в краеведческий отдел областной библиотеки. Создали фокус-группу, чтобы на живых людях проверить, что в игре хорошо, а что нужно изменить. Заручились положительными отзывами от заслуженного учителя и не менее заслуженного краеведа. Получили свидетельство о безопасности игрушки, которое позволяет запустить его в свободную продажу (это обязательно и стоит, увы, недешево). И запустили в продажу готовый продукт — краеведческое лото для детей и взрослых «Моя Белгородчина».
Потом повезли игру в муниципалитеты: хотите — сделаем такое же лото про ваш замечательный городской округ? И ваш глава 1 сентября подарит лото всем первоклассникам? А мы про это и в областной прессе напишем!
А еще заглянули на предприятия: не хотите закупить такое лото в качестве новогодних подарков детям сотрудников, тем более что сразу после Нового года Белгородская область отмечает 65-летие (дорога ложка к обеду!).
Сейчас вот в школы пойдем. Там сейчас как раз региональный краеведческий компонент внедряют. А с нашим лото можно хоть интерактивный урок, хоть классный час проводить. Первые продажи, кстати, уже в разгаре.
ИДЕЯ ПЯТАЯ. ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ НА МИНУТУ О СВОЕМ МЕДИА
Хотя медиапроизводство — занятие творческое, но глаз замыливается, усталость накапливается, и в итоге мы часто мыслим шаблонами. Шаблонами тех самых газет, в которых привыкли продавать места под рекламу и объявления.
На минутку выбросьте любимое медиа из головы. Закройте глаза и подумайте: что вы умеете делать лучше всех в своем городе или регионе? Может, у вас маленькая муниципальная телекомпания? Как насчет того, чтобы составить конкуренцию свадебным фотографам? Они-то снимают и монтируют простой видеоряд, а вы можете проинтервьюировать гостей и новобрачных и сделать полноценный фильм!
Или у вас газета в небольшом райцентре? Поинтересуйтесь у местных властей: не планируют ли они выпустить книгу, посвященную истории родного края, к его 139-летию? И кто им ее будет писать? Музейный работник? Краевед? Пресс-секретарь мэра? А не лучше ли доверить эту работу профессионалам — тем, кто накопил массив краеведческих текстов, фотографий и просто умеет хорошо упаковывать контент?
И этот профессионал — вы, дорогая редакция!