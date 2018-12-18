Пять идей дополнительного заработка для региональных медиа

ИД «Мир Белогорья» выпускает газеты и журналы. Еще есть сетевое издание. Таких, как мы, в стране немало. Как и все, мы хотим денег. От рекламодателей — за рекламу. От спонсоров — за партнерские проекты. От муниципальных властей — за публикацию нормативных актов. И, конечно, от читателей — за заветный экземпляр газеты или журнала в киоске или в почтовом ящике.

Но, как и всем, денег нам не хватает. Рекламодатели не всегда в очередь выстраиваются. Спонсоры немногочисленные. Власти прижимистые. Читатели небогатые.

Ни для кого не секрет, что региональная газета, журнал или сетевое издание — это не тот продукт, который сегодня приносит золотые горы. Но жить как-то надо. А хочешь жить — умей вертеться. И мы вертимся.

ИДЕЯ ПЕРВАЯ. ПРЕДЛОЖИТЬ КОМУ-НИБУДЬ АУТСОРСИНГ

Что лучше всего умеет делать редакция? Правильно, выпускать средство массовой информации. Оглянитесь вокруг: может быть, кто-то рядом тоже хочет выпускать СМИ для своей аудитории, но не умеет. Так почему бы вам не решить эту задачу?