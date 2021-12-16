5 историй известных людей с журналистским образованием, работающих не по профессии

В этом материале мы расскажем вам о нескольких известных личностях, обучившихся на журналистов и сменивших профессию, и выясним, помогло ли им их образование в новых сферах деятельности.

Константин Сперанский — музыкант, прозаик, поэт, один из основателей проектов «Макулатура» и «Шляпа Шаляпина». Он окончил аспирантуру на факультете журналистики СПбГУ и какое-то время работал новостником в районной газете.

Свое название дуэт «Макулатура» позаимствовал у романа Чарльза Буковски. После издания своей первой повести «Кто знает, о чем думает Амалия» Константин попал в лонг-лист премии «Нацбест», вызвав этим негодование критиков. Сам Сперанский не считает свое произведение литературным и себя как писателя не признает.

В своем творчестве Сперанский иногда затрагивает тему журналистики. В музыке он ссылается на работы классиков и мыслителей, рассуждает о политике и истории. Иногда музыкант проводит лекции, на которых поднимает темы роли разных авторов в развитии истории литературы и истории в целом, а также время от времени пишет статьи в журналы.

Константин Сперанский известен в кругах любителей интеллектуального хип-хопа и современной литературы, а его карьера уверенно развивается в разных проявлениях.

Образование журналиста в жизни Константина играет значимую роль — оно способствует написанию емких и понятных текстов, помогает анализировать и грамотно доносить информацию. Музыкант имеет и высшее образование историка, что также прослеживается в его творчестве.

Дмитрий Кузнецов, музыкант, выступающий под псевдонимом «Хаски», также имеет высшее образование журналиста. В 2010 году Хаски сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и поступил на факультет журналистики МГУ.

Тексты песен исполнителя подтверждают его слова о том, что большую часть детства он провел за чтением. Они отражают взгляд Дмитрия на российские реалии через многослойные метафоры, содержа в себе мироощущение интеллектуально и культурно подкованного русского человека. В песнях и клипах рэпера есть множество отсылок к всемирной литературной классике, обращения к темам разных культур, религий, оккультизма.

В 2017 году состоялся режиссерский дебют журналиста — его короткометражная картина «Психотроника» стала одним из первых пяти фильмов «Медиалаборатории». На этом карьера рэпера в кинематографе не закончилась — Дмитрий принял участие в нескольких проектах, выступая и режиссером, и актером.

В настоящее время Дмитрий Кузнецов пользуется особой популярностью у молодежи.

Журналистика помогает Хаски формулировать мысли, придавать уже накопленным знаниям доступную текстовую форму. Также рэпер научился предугадывать и понимать реакцию общества, находить новые способы распространения информации. Дмитрий умеет строить сценический образ, правильно работать с эпатажем, создавать яркие события и скандалы с целью привлечения или отсеивания аудитории.

Чарльз Джон Хаффем Диккенс — английский писатель, стенограф, романист, очеркист и репортер. В 1827 году окончил Веллингтоскую академию, после чего год работал в адвокатской конторе на должности младшего клерка. После освоения стенографии Диккенс выбрал профессию свободного репортера. В 1830 году карьера молодого писателя пошла в гору, и его пригласили в редакцию «Морнинг Хроникл». После нескольких репортажей журналиста заметила читающая публика. В 1836 году были напечатаны первые произведения описательно-нравственного характера, названные «Очерки Боза». Их содержание оказалось актуальным для социального положения Диккенса и большинства его сограждан. Некоторые психологические портреты представителей мелкой буржуазии печатались в газетах, что прославляло писателя и усиливало к нему читательский интерес.

1850-е годы пришлись на расцвет славы Чарльза Диккенса. Писателя признали по всему миру, в Англии его превратили в идола литературы, его имя встало наравне с именем Шекспира. Произведения писателя до сих пор считаются одними из культовых.

В жизни Чарльза Диккенса журналистика определила его как писателя. Работая репортером, Диккенс раскрыл свой потенциал, его деятельность пошла в массы, о нем стало узнавать все больше и больше людей.

Шелтон Джексон «Спайк» Ли — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер. В Нью-Йоркском университете изучал массовые коммуникации. В 1985 году Ли приступил к работе над картиной «Ей это нужно позарез». Фильм вышел спустя год, получил награду на Каннском фестивале и собрал в кинотеатрах более семи миллионов долларов. После Ли пригласили в Голливуд, где карьера режиссера пошла в гору. В 1989 году Спайк Ли основал собственную кинокомпанию. Фильмы режиссера «Малкольм Икс» (1992) и «Черный клановец» (2018) были номинированы на «Оскар».

В начале прошлого года было объявлено, что Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля.

В своих фильмах режиссер нередко затрагивает социальные проблемы, а массовые коммуникации — это про общение с людьми. Образование в сфере журналистики помогает Ли выражать свою конкретную позицию во многих политических темах и доносить ее до зрителя.

Уильям Брэдли Питт — американский актер и кинопродюсер. Мало кто знает о том, что он окончил Миссурийский университет, где изучал журналистику и рекламное дело. После этого Питт не пошел работать по профессии, а отправился в Голливуд, с целью начать актерскую карьеру.

Между кастингами и актерскими курсами он работал водителем, перевозчиком мебели, зазывалой в сети крупных ресторанов. Его путь к славе начался в 1987 году с эпизодических и второстепенных ролей. Переломный момент в карьере Питта случился после выхода картины «Семь» на экраны, в съемках которой также принимали участие такие знаменитости, как Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси.

На сегодняшний день Брэд Питт считается одним из самых востребованных и выдающихся актеров и до сих пор пользуется огромной популярностью среди людей всех возрастов.

Карьеру Питт построил с помощью врожденных талантов и способностей, которые раскрылись в процессе изучения актерского мастерства на дополнительных курсах. Возможно, высшее образование сыграло несущественную роль в жизни актера на старте освоения нынешней профессии.

Высшее образование не ограничивает свободу и возможность самореализоваться в иных направлениях. Как показывает практика, конкретно журналистика способствует расширению кругозора и во многом развитию мышления. Многие творческие люди, опираясь на знания, полученные в процессе обучения, смогли стать успешными в других сферах деятельности.