5 мая — День советской печати

Сегодня, 5 мая, отмечается День советской печати.

Для старших поколений журналистов этот день был не просто очередным профессиональным «красным днем календаря» и, конечно, значительно шире, чем дата выхода первого номера газеты «Правда». Для многих он был отмечен ощущением причастности к профессии, к идее служения обществу и одновременно мечтой о свободном слове, которая неизменно витала над редакционными кабинетами в майский день

По оценкам экспертов, сегодня в индустрии печатных СМИ России работают не менее 1,5 млн человек. Поздравляем с праздником всех причастных и желаем ярких проектов, благополучия и развития каждой редакции!