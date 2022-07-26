Изучаем тренды и набираемся смелости: 5 новых направлений в веб-дизайне

О бунтарстве и нарушении норм
Обращение к трендам — проявление смелости. Так же, как бесстрашный любитель моды находит в себе силы надеть безвкусную для большинства вещицу, так и продвинутый веб-дизайнер смело красит минималистичные сайты неоновыми мазками, выводя их из категории «антитрендовых». Тренды этой весны и лета в веб-дизайне — это бунтарство и нарушение всех норм. А вот и те направления, куда можно устремить свою дизайнерскую смелость.
1. К истокам и бунтарству
После долгого тренда на минимализм и нейтральные палитры, дизайнеры решили разбудить слипающиеся глаза аудитории резко включенным светом, диодами и гирляндами.
Стиль «Web 1.0», зародившийся на рубеже девяностых и нулевых, ослепляет своими кислотными оттенками, наклейками, раздражая роботизированными шрифтами и назойливыми гифками. Именно к этому стилю и его беспощадной назойливости возвращается веб-дизайн. Взяв все самое интересное и очаровательное, профессионалы реализуют его, учитывая опыт современного иллюстрирования, верстки и обработки, и выдают свежий, неоднозначный и яркий продукт.
Некоторые дизайнеры в своих работах вдохновляются и 70-ми, когда еще не было интернета, однако процветала печать и реклама. В той продукции также виднелись изогнутые шрифты и яркая графика, прослеживалась эстетика хиппи и бунтарства. Все это может стать вдохновением для современной верстки или иллюстрирования.
2. Хороводы букв
Если в школе замечание, что у вас «поехали» или «пляшут» буквы, было отрицательным, то для современного дизайнера эти слова могут стать желанным комплиментом. Теперь использовать акцидентные и декоративные шрифты, изогнутые направления в тексте, проезжающие по сайту слова можно и даже нужно.
Эксперименты со шрифтами допускают такое, что прочтение названия компании может стать настоящим ребусом, в котором пляшущие вверх-вниз буквы выполняют и функцию текста, и иллюстраций. Теперь не безвкусно внедрять внутри прямого шрифта курсив или нарочито направлять наклон букв или изменять кегль — чем живее и пляшущее это, тем лучше.
И даже если ваш шрифт разыгрался и окончательно ушел в пляс, накручивая хороводы по сайту, не стоит пугаться. Динамичный текст также является трендом года. Движущиеся надписи, анимированный логотип, морфинг и изменение размера — наиболее удачные анимированные акценты этого сезона. Однако все эти приемы стоит дозировать, ведь злоупотребляя антидизайном, несложно уйти и в антитренд.
3. С асфальта на экран
Вдохновение для трендовой иллюстрации теперь можно черпать с холодильника или асфальта — простая, иногда по-детски исполненная графика выделит любой сайт или дизайн-проект из массы других. Каракули, неряшливые вырезки, ляписные коллажи или иллюстрации, выполненные текстурой карандаша или мелка, уменьшают ощущение отдаленности от реального мира, делая образ, например, компании, приближенным к человеческому и простому.
Более привычное исполнение этой функции можно увидеть в контрастных геометрических фигурах. Обычные треугольники и круги в совокупности с контрастными зигзагами, пунктирами и точками сразу же делают даже самый минималистичный сайт трендовым, а дизайн оригинальным и свежим. Геометрия отлично комбинируется с фотографиями — в тех же треугольниках могут фрагментарно изображаться части фото, или геометрические элементы могут стать частью коллажа.
4. Дизайн — игра
Мультимедийные проекты все чаще становятся дизайнерской отдушиной в изданиях. Именно там можно экспериментировать с иллюстрацией, а также создавать уникальный интерактивный контент.
На сайтах СМИ или компаний с каждым годом увеличивается интерактивная составляющая, однако теперь она медленно распространяется не только на стартовую страницу, но и последующие, и эта тенденция продолжает быть трендовой. Кроме кликов, анимации и морфинга, трендовым остается и динамичный скролинг.
Однако если раньше динамичный скролинг был непринужденным фоновым дополнением, то теперь тренды стремятся сделать его чуть ли не главным двигателем контента на странице. Креативный скролинг все чаще появляется на сайтах компаний, групп и медиа, и выглядит очень эффектно. Создатели мультимедийных проектов закладывают в него внезапные появления текста, вращения предметов и смену фона. Прочитывание материала начинает напоминать онлайн-игру или просмотр мультфильма.
5. Наивная брутальность
Для сайтов, дизайнов и СМИ, которые имеют более строгую направленность, в западном дизайне активно продвигается тренд на грубоватость и брутальность. Такой стиль имеет корни брутализма, зародившегося в середине прошлого века и направленного на создание грубых благородных форм в минималистичном откровенном исполнении.
Однако в современном веб-дизайне акцент сделан на смягчении нарочитой грубости и объединении современного, смелого с монументальным и вечным.
«Необрутализм» — это эстетика грубых текстур и откровенности с элементами нового и наивного. Отличительными чертами необратулизма станут: жесткие тени, нестандартные цветовые сочетания, ненасыщенные цвета, использование чистого черного цвета в контрастных рамках и шрифтах с другими яркими акцентами цветами, что принято избегать дизайнерами.
Последние тренды веб-дизайна — это смелый антидизайн, построенный на иронии и ностальгии. Впереди время ярких, удивляющих аудиторию решений. Самое главное — набраться смелости и творить в свое удовольствие.