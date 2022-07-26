Изучаем тренды и набираемся смелости: 5 новых направлений в веб-дизайне

Эксперименты со шрифтами допускают такое, что прочтение названия компании может стать настоящим ребусом, в котором пляшущие вверх-вниз буквы выполняют и функцию текста, и иллюстраций. Теперь не безвкусно внедрять внутри прямого шрифта курсив или нарочито направлять наклон букв или изменять кегль — чем живее и пляшущее это, тем лучше.

Пример 2.

Пример 3.

И даже если ваш шрифт разыгрался и окончательно ушел в пляс, накручивая хороводы по сайту, не стоит пугаться. Динамичный текст также является трендом года. Движущиеся надписи, анимированный логотип, морфинг и изменение размера — наиболее удачные анимированные акценты этого сезона. Однако все эти приемы стоит дозировать, ведь злоупотребляя антидизайном, несложно уйти и в антитренд.

Пример 4.

3. С асфальта на экран

Вдохновение для трендовой иллюстрации теперь можно черпать с холодильника или асфальта — простая, иногда по-детски исполненная графика выделит любой сайт или дизайн-проект из массы других. Каракули, неряшливые вырезки, ляписные коллажи или иллюстрации, выполненные текстурой карандаша или мелка, уменьшают ощущение отдаленности от реального мира, делая образ, например, компании, приближенным к человеческому и простому.

Пример 1.

Более привычное исполнение этой функции можно увидеть в контрастных геометрических фигурах. Обычные треугольники и круги в совокупности с контрастными зигзагами, пунктирами и точками сразу же делают даже самый минималистичный сайт трендовым, а дизайн оригинальным и свежим. Геометрия отлично комбинируется с фотографиями — в тех же треугольниках могут фрагментарно изображаться части фото, или геометрические элементы могут стать частью коллажа.