5 нишевых медиа обо всем на свете

«В эпоху интернета многообразие культуры становится все более нишевым. Поэтому необходимо максимально точно доносить до читателей, кто вы [как медиа] и что из себя представляете. Чем тщательнее вы будете придерживаться этого правила, тем больше вырастете», — уверен главный редактор американского GQ Уилл Уэлч. ЖУРНАЛИСТ подготовил подборку малоизвестных, но интересных интернет-изданий о секретах, которые таит общественный транспорт, неловких вопросах о здоровье, спорте на стыке с литературой и многом другом.

БУДНИ МАШИНИСТОВ И ВОЙНЫ С РЖД МЕДИА: «Vgudok»

ТЕМАТИКА: транспорт, политика

ПОДПИСЧИКИ: >6500

«Рогатые тоже плачут» — таким заголовком текс та про троллейбусы, чувства которых задел Собянин, встречает главная страница тверского медиа «Vgudok». Редакция не просто любит общественный транспорт — она в нем хорошо разбирается и доступным языком рассказывает о секретах метрополитена, трамвайных депо и всевозможных вагонов.

Крупным медиа сложно угнаться за всеми инфоповодами, да и не нужно, а корпоративные СМИ не поднимают определенные темы из-за страха перед руководством. «Vgudok» ни к первым, ни ко вторым не относится. Возможно, поэтому у его корреспондентов и получается смело писать о невыполненных обещаниях РЖД, проблемах с шумозащитными экранами и причинах схода вагонов с рельс.

С РЖД у этого медиа развернулась настоящая информационная война. «Vgudok» всеми силами «копает» под крупнейшего российского перевозчика и выпускает десятки расследований об авариях, незаконных увольнениях машинистов и перебрасывании ответственности на подрядчиков. РЖД в стороне не остается — пытается найти и наказать информаторов, которые выступили анонимными источниками текстов, пока безрезультатно.

Контент сайта можно подстроить под свои предпочтения. Если нравится узнавать о транспортных новостях российских и зарубежных городов — вам во вкладку «Город». А тех, кому хочется «больше легкого чтива для тяжелых будней», ждет раздел «Light».

Помимо соцсетей, медиа уже два года осваивает «Яндекс. Дзен», но пока что там всего 100 подписчиков. Самой популярной платформой для «Гудка» остается Telegram с 6500 подписчиками.

КРИКЕТ С КОНАН ДОЙЛОМ И ФУТБОЛ С ШОСТАКОВИЧЕМ МЕДИА: «Гол.ру»

ТЕМАТИКА: спорт, история

ПОДПИСЧИКИ: >1600 Медиа «Гол.ру» позиционирует себя как СМИ не только для знатоков мира спорта, но и тех, кто «не отличает Месси от Мессины, биатлон от бадминтона и «Торонто» от «Торпедо». Редакция старается рассказывать о собственной нише через темы, которые со спортом ассоциируются в последнюю очередь. Получается спортивно-литературный гибрид. Поэтому это медиа может понравиться даже любителям истории или искусства. Контент соответствующий: со спортивными новостями и аналитикой соседствуют материалы об исторических фигурах. К примеру, недавно на сайте появился большой текст о судьбе сына Сталина Василии, который пытался построить советскую спортивную империю, но умер в ссылке.

Чтобы упростить навигацию, издание отказалось от рубрик, заменив их тегами. Всего на сайте таких тегов 42 — от биатлона до литературы. Перейдя по второму, читатели узнают, как со спортом связаны Конан Дойл, Шостакович, сын Есенина, Хемингуэй и Довлатов.

Но и об основной своей нише медиа не забывает — чаще на сайте встречаются все же спортивные новости. Для преданных фанатов даже есть вкладки «матч-центр» и «моя команда», в которых спрятаны расписание матчей и информация о любимых игроках читателя.

НАМОЧИТЬ МАНТУ И ПОХРУСТЕТЬ ПАЛЬЦАМИ МЕДИА: «Купрум»

ТЕМАТИКА: здоровье, наука

ПОДПИСЧИКИ: >31000

Все ипохондрики мира могут спать спокойно: теперь у них есть «Купрум», в котором недомогания разбирают с научной точки зрения. По словам редакции, они дружат с врачами и учеными, которые помогают журналистам, выступая в качестве экспертов.

Надо ли считать родинки? Что делать, если укачивает в машине? Правда ли, что хрустеть суставами нельзя? Среди рубрик есть «Стесняюсь спросить», в которой читателей ждут ответы на вопросы о здоровье, задать которые лично может быть неловко, — о сексе, родах и даже бородавках. В каждом из материалов — экспертный разбор.

Для тех, кто лучше воспринимает информацию на слух, издание запустило подкаст о здоровье «Без шапки» со средней оценкой на Apple Podcasts 4,8/5 по мнению 159 проголосовавших. В нем различные недомогания разбирают с психологами, гастроэнтерологами, аллергологами, хирургами-офтальмологами и вереницей других специалистов. А еще на сайте «Купрума» можно найти справочник по тем диагнозам, которые гуглят чаще всего, — простуде, гриппу, почечной недостаточности и прочим.

Среди остальных медиа в этой подборке подписчиков у «Купрума» больше всего. Оно и понятно — ниша медицинской журналистики практически свободна, а вопросов к собственному здоровью у людей с каждым годом становится все больше.

К СОСЕДЯМ НА ЧАЙ МЕДИА: «Свои»

ТЕМАТИКА: дом, отношения

ПОДПИСЧИКИ: >6000

Дом — место, в которое хочется возвращаться, чтобы почувствовать себя в безопасности и отдохнуть от рутины. Но все могут испортить проблемы с домашними или соседями, и жизнь в квартире станет испытанием.

Чтобы подобных проблем возникало как можно меньше, девелоперская группа «Самолет» создала журнал «Свои». Посвятили его дому, готовке на случай посиделок с друзьями и комфортному сосуществованию с соседями.

На сайте журнала шесть рубрик. Каждая из них затрагивает стороны жизни любого обитателя многоквартирных домов. Деньги, еда, права, семья, соседство и уют — секстет, который сделает вас гуру по выживанию в многоэтажке.

В «Своих» рассказывают о том, что нужно знать перед арендой квартиры, чем накормить домочадцев, как выстоять очередь в детский сад и не поругаться с родственниками и на что обращать внимание во время ремонта. При этом все материалы, которые появляются на сайте, написаны одним журналистом — Светланой Дучак. Помимо нее в редакции есть верстальщик, дизайнер, иллюстратор, человек, ответственный за сайт, и сразу четыре издателя.

О домашнем быте в контексте добрососедства пишут редко, эту нишу СМИ и заняло. Девелопер «Самолет», основатель «Своих», — пример компании, которая ради продвижения бренда основала целое медиа. Об эффективности такого подхода судить пока рано: «Своим» только полгода.

ИГРЫ РАЗУМА МЕДИА: «Цех»

ТЕМАТИКА: образование, психология

ПОДПИСЧИКИ: >27000

Почему хваленая медитация не всегда помогает, а может только усилить депрессию? Как общаться с манипуляторами и какими качествами обзавестись, чтобы стать достойным руководителем? Обо всем этом расскажут в медиа «о непрерывном образовании взрослых людей» под названием «Цех». Редакция пишет о постоянном саморазвитии и приглашает читателей присоединиться, чтобы вместе построить мир осознанных людей.

Каждый четверг это медиа составляет подборку курсов и материалов, которые помогут стать лучше, и отправляет читателям в формате рассылки.

Целевая аудитория «Цеха» — жители больших городов в возрасте 25-45 лет. По статистике, на которую опирается редакция, таких человек в России 46 миллионов, но немногие из них идут получать дополнительное образование. Поэтому в попытке привлечь потенциально заинтересованную аудиторию медиа и берет на себя роль бесплатного поставщика образовательного контента.