Мероприятия

Запись вебинара «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе»

5 октября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе».

Светлана Лебедева, медиаконсультант и старший тренер компании ADCONSULT, рассказала о том:

   Как определить свои индивидуальные маркеры стресса?

   Как выявить ваш личный тип поведения в стрессе?

   Как быстро снизить собственный стресс в рабочих условиях?

   Какие методы подойдут именно вам? Вашим близким и коллегам?

   Как помогать другим в острых стрессовых состояниях?

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06 октября 2022

Окт 6, 2022

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