Запись вебинара «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе»

5 октября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе».

Светлана Лебедева, медиаконсультант и старший тренер компании ADCONSULT, рассказала о том:

• Как определить свои индивидуальные маркеры стресса?

• Как выявить ваш личный тип поведения в стрессе?

• Как быстро снизить собственный стресс в рабочих условиях?

• Какие методы подойдут именно вам? Вашим близким и коллегам?

• Как помогать другим в острых стрессовых состояниях?