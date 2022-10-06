Запись вебинара «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе»

5 октября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе».
Светлана Лебедева, медиаконсультант и старший тренер компании ADCONSULT, рассказала о том:
• Как определить свои индивидуальные маркеры стресса?
• Как выявить ваш личный тип поведения в стрессе?
• Как быстро снизить собственный стресс в рабочих условиях?
• Какие методы подойдут именно вам? Вашим близким и коллегам?
• Как помогать другим в острых стрессовых состояниях?