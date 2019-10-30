5 проблем современных медиа, из-за которых страдает экономическая эффективность

НЕЖЕЛАНИЕ И НЕУМЕНИЕ ИЗУЧАТЬ АУДИТОРИЮ

Все 24 года работы в медийной отрасли меня удивляло, что редакции пренебрегают изучением аудитории. На это не выделяются бюджеты, маркетологи как факт отсутствуют в большинстве медиа или делают презентации для рекламодателей по заказу отдела рекламы. Даже имея на руках данные счетчиков, в том числе от крупных компаний вроде Mediascope (и отдавая за это немалые деньги), коллеги не умеют делать аналитику и строить прогнозы.

Редакции производят контент, а вернее пишут материалы, исходя из своих представлений об актуальности и востребованности той или иной темы. В эпоху сильного информационного шума и изобилия источников информации современный потребитель мало того, что очень взыскателен, так еще и «разбросан» по разным платформам: кто читает бумагу, кто заходит на сайт, а многие сидят только в социальных сетях. Для того чтобы заинтересовать, вовлечь и сформировать лояльность, своего потребителя надо знать в лицо. И контент производить исходя из его интересов и запросов.

Что нужно сделать? Осознать потребность издания в настоящем маркетинге. Создать отдел маркетинга, где будут работать специалисты, знающие все инструменты — как оффлайновые, так и онлайновые. Маркетолог — это не «девочка», которая делает презентации для отдела рекламы, занимается ивентами, выставками, документооборотом и прочим. Как писал Филип Котлер, «маркетинг — это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для компании». И да: интернет-маркетолог и контент-маркетолог не закроют все ваши потребности в маркетинге. Для создания продукта нужна команда.