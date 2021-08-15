5 советов тем, кто подумывает уволиться

1. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения, а не на мнение начальства

Как считает Анастасия Барановская, начальство в большинстве случаев воспринимает увольнение плохо независимо от его причины. Если сотрудник неквалифицированный — его выгоняют; если квалифицированный — на него обижаются за увольнение по собственному желанию. Но в угоду руководству продолжать работать там, где душа не лежит, не стоит.

— Я увольнялась, когда начинала чувствовать профессиональное выгорание. Нагрузка была очень большая, и отпуска не хватало. Кроме того, поле журналистики очень ограничено. Одни и те же события происходят каждый год, а в политической журналистике — каждые 4-6 лет. Поэтому двух лет вполне хватает, чтобы показать себя как специалиста. И если у человека нет роста вертикального, то он идет в другое издание. У меня так было с PostNews. Я выполняла свою работу, и у меня оставалась куча свободного времени. Я постоянно просила дополнительные задания, и в конце концов, мы поговорили с начальством и сошлись во мнении, что мне лучше уволиться — просто, чтобы не деградировать.

По мнению психолога Лизы Заславской, никто, кроме самого человека, не сможет ответить на вопрос: приносит ли текущая работа удовольствие? Ответ может быть положительным и спустя десять лет работы в одном издании либо отрицательным — уже спустя два месяца. Но при этом Лиза подчеркивает: «При увольнении вы теряете что-то привычное и сталкиваетесь с новизной, которая может стимулировать творческий рост. Но, возможно, вам придется заплатить за это слишком высокую цену, если параллельно в вашей жизни будут происходить другие стрессовые события: свадьба, развод, утрата близких и тому подобное. Поэтому постарайтесь не искать новую работу, если в жизни и без того происходит много всего».

2. Заранее обговорите свой уход с руководством и коллегами

Анастасия Барановская отмечает, что корреспондент — это как расходный материал: исчезает один, и на его месте вскоре появляется другой. Поэтому стоит заранее сообщить обо всем начальству, чтобы оно успело подготовить кадры на смену вам, а вы успели закончить все свои дела.

Психолог Лиза Заславская рекомендует: чтобы смягчить начальство, можно выразить благодарность за опыт, который вы получили, и за приятные и важные моменты, связанные с этим местом работы. Но если увольнение для вас — это единственный способ «как можно быстрее спастись», например, от неприемлемого поведения кого-то из сотрудников — то лучше максимально быстро завершить работу и не тратить время на благодарности или выяснение отношений.

3. Не стоит изливать все свои жалобы и претензии на прощальной встрече

В теории выходное интервью — действительно полезный инструмент, который помогает решить проблемы с организацией труда в редакции и оценить опыт сотрудника (так называемый Employee Experience, который на российском рынке только начинает набирать популярность). Но для многих изданий разговор с увольняющимся сотрудником остается простой формальностью.

«Журналистика — достаточно жёсткая сфера, где не сюсюкаются, — считает Анастасия Барановская. — Либо начальство и так прекрасно понимает причину увольнения, либо не поймет даже после разговора. Иногда устраивают встречу с целью уговорить остаться, мотивируют повышением зарплаты. Но это уже совсем другой разговор».

Психолог Лиза Заславская подчеркивает, что прощальные интервью эффективны только в том случае, если они устраиваются в доброжелательной атмосфере и посвящаются подведению итогов и получению обратной связи: «Прощальное интервью должно стать своего рода демонстрацией заинтересованности в сотруднике, стремления к улучшениям внутри компании, что на самом деле выгодно для обоих. Сотрудник в будущем может стать, например, клиентом, партнером или консультантом. Терять такую возможность для организации неразумно. Аналогично и сотруднику может понадобиться, например, рекомендательное письмо или помощь в будущем».

4. По возможности поддерживайте общение с бывшими коллегами

На Западе существует такое понятие, как Alumni, — так называют выпускников одного вуза и бывших сотрудников одной компании. Для них создаются отдельные группы, сайты или чаты, где бывшие и нынешние сотрудники делятся информацией, обращаются за советом. Это практически неиссякаемый источник деловых контактов. В России подобные сообщества не особо распространены и каждый сам для себя решает, хочет ли он поддерживать старые связи или отречься от них.

Анастасия Барановская признается, что для нее бывшие коллеги — один из самых важных для работы ресурсов:

— Они помогают мне с деловыми моментами: подсказать телефон, слить инсайд, подкинуть подработку или поделиться новостями. И, в общем, достаточно интересно с ними общаться. Мы смотрим и обсуждаем материалы друг друга. Это действительно интересно: у кого что получается, какие приемы используются.

Но, как считает Лиза, бывшие коллеги не обязательно должны тесно взаимодействовать:

— В целом, нет жестких универсальных правил общения с коллегами. Если корпоративных правил нет, я бы рекомендовала ориентироваться на свое желание, на характер отношений с собеседником и на уместность такого обсуждения. Иногда бывают удачные моменты, чтобы поделиться опытом или забавной историей с прошлой работы. Но не стоит забывать и о корпоративной тайне. Можете ли вы разглашать детальную информацию о том, что происходило на прошлом месте работы?

5. Смиритесь с тем, что не все вас будут любить после вашего ухода

За пару десятков лет работы в медиа вы успеете познакомиться со множеством людей. Но сохранить теплые отношения со всеми вряд ли получится. Анастасия Барановская предлагает относиться к этому с пониманием: «Конфликты чаще происходят между разными отделами, а внутри одного цеха — корреспондентского или редакторского — их обычно нет. Но даже если что-то произошло, на крупных мероприятиях обычно много людей. Поэтому если так уж случилось, что вы с кем-то из присутствующих в ссоре, то просто не общайтесь».

Лиза Заславская согласна с Анастасией в том, что прямое выяснение отношений не всегда и не везде будет уместно. Вместо этого можно, например, ответить для себя на несколько простых вопросов, которые помогут разобраться с ситуацией. Какие чувства вы сейчас испытываете к этому человеку? Из-за чего возникли эти чувства? Хотите ли вы прояснить отношения с человеком? Если ответ на последний вопрос утвердительный — стоит обозначить, как эту ситуацию можно решить, и уже без спешки и переживаний наладить взаимоотношения.