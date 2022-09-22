5 стадий любви редактора к своему медиа

Редактор влюблен в свое детище

Миллион новых форматов и спецпроектов. Работа ночами. Аккаунты во всех соцсетях. Заголовки с восклицательными знаками. Рекламные баннеры в каждой дырке. Каждый день новые опросы на сайте. Конкурсы и интерактив с читателями. Полный хаос и отсутствие планов на будущее — важно здесь и сейчас.

У редактора кончились первые инвестиции

Он задумывается, может стоит выражать свое внимание любимой поскромнее. Заброшены новые рубрики. Формат «картинка + текст» начинает вытеснять остальные. Фотограф ушел снимать свадьбы, а редактор подписался на фотобанк. Читатели недоумевают, куда пропали гороскопы. Редактор «не торопится со свадьбой» и задумывается об альтернативных рекламе заработках.

Редактор запил

Процессы текут сами собой, сотрудники креативят на свое усмотрение. Соцсетями завладели тролли и чужие рекламные комментарии. Подписка падает, а организация ивентов не принесла денег, а только пустые бутылки. Ушли хорошие рекламодатели из-за падения охватов, пришли мешок сахара и тонна навоза. В редкие минуты пробуждения редактор пишет заявки на субсидии и участвует в конкурсе на спецпроекты от РГО. Журналисты вяло отписывают прессухи, используя глаголы «прошло» и «состоялось».

Редактор пошел к психотерапевту

Давно ли вы говорили с любимой о ваших разногласиях? Она вообще в курсе, что вам не нравятся назывные заголовки и стоковые фото? Может пора перестать ставить опросы ради опросов, а наконец понять, чего ждет аудитория? Редактор с любопытством заглядывает в аналитику, видит процент отказов, вернувшихся посетителей, глубину и количество сеансов. Тянется к бутылке, но решительно сбрасывает ее со стола. Собирает планерку и озвучивает новую стратегию.

Редактор любит свое медиа настоящей любовью

Ежедневно отслеживает динамику аудитории, осторожно тестирует новые продукты и форматы, сделал контент-план, в котором совмещены офлайн, онлайн и социальные медиа, прописал продуктовую линейку и внятный прайс в медиакит, подсчитал охваты с вовлеченностью и привлек солидных рекламодателей с кроссплатформенными спецпроектами. Выиграл несколько грантов и подарил своему медиа долгосрочную стратегию развития.

Вы думаете, здесь медиа и редактора настиг хэппиэнд, жили они долго и счастливо до следующей смены собственника? Нет, к сожалению, время от времени редактор возвращался в предыдущие пункты. Но по крайней мере он знал, что если ничего не делать, то ничего и не получится.