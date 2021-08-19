Есть ли жизнь после журфака? 5 историй бывших студентов

ЖУРНАЛИСТ поговорил с бывшими студентами факультетов журналистики, а ныне – сотрудниками SETTERS, «Афиши», «Москвы 24» и других медиакомпаний о пресловутой конвергентности, поиске хорошей работы, самом важном этапе студенчества и беге за бабушками по подворотням
Анна Макарова, «Москва 24»:
— Класса с восьмого мечтала быть журналистом, поэтому над выбором факультета не раздумывала. На первых курсах университетскую практику проходила для галочки, зато во время финальной попала на 47-й канал Ленинградской областной телекомпании. Там меня сразу отправили «в поле». Сначала — на пробный репортаж со штатным корром, а позже стали доверять самостоятельные выезды. Мы рассказывали о конных соревнованиях, велозаездах и съемках «Союза спасения» в Гатчине — всем, что могли доверить стажеру. Вместо стандартного месяца практики я проработала там почти до зимы. А потом настиг диплом, и рабочие будни пришлось отодвинуть.
Сразу после выпуска я из Петербурга поехала в Москву — все преподаватели говорили, что возможностей в столице больше. Месяца два сидела без работы, но потом добыла контакт корреспондента «Москвы 24».
Обычно практикантов не мучают и отправляют снимать форумы и фестивали, но мне повезло — задали ходить по городу и искать бабушек, которые просят милостыню. Нужно было незаметно снимать их на телефон и выяснить, правда ли они нуждаются или это «попрошайническая мафия». В общей сложности пробегала за бабушками три дня. Все, кто мне встречался, в конце «смены» снимали платки и отправлялись курить, пить кофе или разговаривали с одним и тем же подозрительным мужчиной.
Когда я уже отчаялась найти хоть одну хорошую бабушку, мне на Охотном Ряду встретилась она. Честные глаза, рассказ про болеющую дочь, которой срочно нужны лекарства… Подошла к ней и, снимая на телефон, предложила помощь — вместе съездить за лекарствами. Она попросила подождать в стороне. И тут я заметила, как бабушка стремительно убегает от меня по эскалатору. Незаметно отправилась следом, вместе доехали аж до Ярославского вокзала. Там она сняла «форму», поговорила с подозрительным мужчиной и легла спать. Все это я, конечно, сняла, и получилось целое расследование. С тех пор работаю в «Москве 24» и не жалею, что тогда так страдала в погонях за бабушками.
• Будьте напористыми
Во время практики меня отправили делать сюжет об отключении отопления в доме. Местные жители требовали разобраться, тогда я поехала в префектуру, где мне впервые пришлось проявить настойчивость — никто не послушал бы журналиста-мямлю. Отопление людям вернули, а я поняла, что в нашей профессии нужно быть бойкой.
• Жертвуйте лекциями
Я не пропускала лекции до последнего, хотя сейчас понимаю, что не все пары стоят хорошей работы. Учиться важно, но и о практике не забывайте.
Кристина Романчук, таргетолог коммуникационного агентства SETTERS:
— По первому образованию я историк, потому что в свое время не хватило трех баллов до бюджета на рекламе. За четыре года на истфаке любовь к рекламе не прошла, поэтому выбрала новую магистратуру СПбГУ «управление гибридными медиапроектами». И это оказалось одним из лучших решений в моей жизни.
Первая практика много чего рассказала мне про саму себя. Думаю, даже если единственное, что человек понимает после того, как что-то сделал, — что он этим больше заниматься не будет, — это уже успех. Так у меня и вышло — детские мечты о занятиях политическим пиаром рассыпались сразу после того, как я в этот пиар погрузилась.
Мне кажется, любому университету сложно идти в ногу со временем, постоянно обновлять программы и понимать, что нужно современному рынку труда. Поэтому формат «знания в университете могут заменить практику на работе» давно не работает. Университет дает намного больше, чем практику, — полезные связи, людей, которые останутся в твоей жизни, а еще он учит тебя гибкости и выносливости. Например, студент думает: «Ну как я к этой сессии выучу 80 билетов?» А потом он берет и учит, и такой опыт ничем не заменить.
Когда я была на втором курсе магистратуры, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций запустила совместную программу с агентством SETTERS — SETTERS Digital Faculty. Студенты могли выбрать любое из трех направлений: таргет, дизайн и копирайтинг. Я пошла изучать дизайн и таргетированную рекламу и не пожалела об этом. Ребята из агентства погрузили нас в конкретные задания, учили пользоваться рекламным кабинетом, составлять медиаплан и высчитывать расходы. После обучения меня пригласили на стажировку в SETTERS, а потом взяли на работу таргетологом.
• Эмпатия — на вес золота
Об этом часто забывают, но главное — не то, что у вас получилось донести до собеседника мысль, а то, что у вас получилось сделать это не токсично. Не обязательно становиться с коллегами лучшими друзьями, но важно видеть друг в друге не ресурс и рабочую силу, а людей.
• Не бойтесь нового
Например, в сфере таргета постоянно появляются обновления, нельзя предлагать аудитории одни и те же сценарии постоянно. И если вы не готовы подстраиваться — придется туго.
• Верьте в себя
Да, да, об этом говорят на каждом углу. Но помните, что если вы сейчас находитесь в какой-то точке, значит, вас туда привела ваша мысль, которая потом превратилась в действие. И важно себе напоминать, почему вы здесь оказались. Не «О, господи, за что мне это», а «Что мне это даст, как это поможет в будущем?». Тогда проживать ситуацию станет намного легче.
Арина Бедрик, «Ивентология»:
— Хоть и поступила в свое время на журналистику, всегда хотела заниматься PR. В 2013—2014 годах компании только начинали осваивать продвижение в соцсетях, и меня это жутко интересовало. Поэтому просилась к пиарщикам-пятикурсникам на пары по интернет-маркетингу. Туда приходили спикеры из диджитал-агентств, рассказывали о SEO-продвижении, SMM — всем, что на обычной журналистике не проходили.
На третьем курсе пришлось выбирать кафедру, я пошла на медиадизайн и информационные технологии, чтобы научиться снимать, верстать, разобраться в технических моментах. Поставила себе задачу — вытащить из университета максимум, чтобы потом было легче в работе. СПбГУ как раз проводил конкурс «Медиакарьера« для тех, кто хотел пройти летнюю практику в большом издании. Я победила и месяц провела в научном отделе «Русского репортера» в Москве — переводила тексты о строении мозга голубя и подобном.
Во время второй практики, которую посоветовал преподаватель Павел Хан, мы с другими студентами разрабатывали собственную рубрику «Деловой завтрак» в одном издании. Брали интервью у собственников про бизнес и конкуренцию, делали фото и сами все верстали. На последней практике писала о том, чем интересуюсь до сих пор, — как стартапу выстроить отношения с журналистами, что важно для e-mail-маркетинга в 2014-м…
Мне кажется, ценность любой практики — в связях. Рядом ведь люди из профессии, надо себя проявить с лучшей стороны, чтобы они потом предложили остаться или посоветовали другое место работы. Я так во время учебы попала в «Ивентологию«, где работаю до сих пор. Это проект, который организовывает и продвигает мероприятия. Тут и пригодился опыт журфака — уже умела писать, снимать, верстать, и когда в компанию обратился корпоративный университет Сбербанка, меня взяли выпускающим редактором совместного проекта.
Всегда были и будут люди, которые ругают журфак и говорят о его бесполезности. Во-первых, университет дает базовое гуманитарное образование. Во-вторых, если пробовать все, что учеба предлагает, можно накопить неплохой багаж навыков. У меня за пять лет получилось и журналистикой позаниматься, и в творческих выставках поучаствовать, и на научных конференциях выступить, и в женской волейбольной сборной поиграть, и по обмену в Венецию съездить, и на работу устроиться.
• Ходите на мастер-классы, которые устраивает вуз
Я не просто так просилась на лекции к пиарщикам — когда в 18 пришла устраиваться SMMщиком в IT-компанию, смогла написать стратегию продвижения только благодаря советам экспертов, которые слушала на лекциях. И меня взяли на работу.
• Будьте в теме
Любому хорошему специалисту нужно следить за новостями, какими бы грустными они ни были. Что делают конкуренты, как это делали в другие годы, что с рынком сейчас? Это почти как начитанность, только новостная.
• Учитесь рассчитывать свой ресурс
Если понимаете, что точно не хотите что-то делать, не бойтесь сказать «нет». Высыпайтесь и следите за питанием, чтобы не выгореть за пару лет, а потом спрашивать себя: «Интересно, а почему мне вообще никакая работа не нравится, как это исправить?» Пахать нужно, но не сутками, чтобы не угробить здоровье, психику и будущее.
Эллина Оруджева, спецкорреспондент «Афиши»:
— Пока училась на журфаке, мечтала поскорее его окончить. Когда я была на третьем курсе, моя уже бывшая на тот момент редактор сказала, что если бы я не училась в университете, меня уже давно позвали бы на собеседование. Тогда подумала: «А вот если бы вузовскую программу уместили в два года, я бы уже работала…»
Преподаватель Егор Королев посоветовал завести профиль на Facebook, потому что там сидят все журналисты. Я так и сделала, а потом периодически вгоняла себя во фрустрацию, когда видела, какие все, в том числе мои ровесники вроде Ивана Сурвилло, крутые и успешные.
Зато помогла вузовская практика — я не хотела идти в районные СМИ и метила высоко, потому что терять было нечего. Отправила письма в Wonderzine, Esquire, The Village, «Русский репортер», «Сноб» и «Афишу». Выбрала последнее издание и работаю там до сих пор спецкорреспондентом.
Меня всегда очень раздражало, когда в университете говорили, что журналист должен быть универсальным — и снимать, и монтировать, и подкасты записывать, и тексты писать. Зачем заниматься сразу всем, но плохо, если можно заниматься чем-то своим, но хорошо? В штатах нормальных редакций есть люди, которые за свои деньги отлично выполняют свою узкопрофильную работу. Так что гнаться за мультизадачностью не стоит.
• Пишите не для галочки
Когда я просилась на практику в «Афишу», прикладывала тексты, которые писала на лекциях. Это на 70—80% сыграло роль, почему меня взяли, — за материалы было не стыдно, их уже отредактировал преподаватель.
• Не держитесь за вышку (высшее образование)
Одна из редакторов «Афиши» — моя бывшая одногруппница. Она прекрасно справляется со своими обязанностями, и то, что высшее образование у нее неоконченное, ей не мешает.
• Цените себя и свое время
Студентам часто советуют начинать с азов, сначала бесплатно работать в районных газетах, а потом уже проситься в большие СМИ. А вот и нет — с первого курса учитесь самоуважению — и знайте, что хороших авторов мало, медиатусовка небольшая. Хотя людей, которые и могли бы работать в классных изданиях, но сами себя останавливают, много.
Елизавета Херсонская, бывший сотрудник Daily Storm:
— Я пошла в журналистику не потому, что с детства видела себя в этой специальности, а потому, что выбирала факультет по тем ЕГЭ, которые мне легче было сдать. Хотелось, чтобы работа не чувствовалась работой, это до сих пор важнее высокой зарплаты и статуса издания.
В послеуниверской жизни главную роль сыграла практика. Проходила ее в рекреационном отростке Daily Storm — This Is Media. Опираясь на научную фантастику, подготовила для издания три обширных текста, например, о том, смогли бы вы выжить в космосе. И этого хватило для того, чтобы главред мной заинтересовался. Даже место работы искать не пришлось — сразу после выпуска получила приглашение в штат This Is Media и проработала там три года, пока его не расформировали.
Нас в институте учили быть на все руки мастерами. Это пригодилось, вот только скоро выяснилось, что конвергентный журналист — тот, кто работает как десять обычных, а получает как один SMMщик. По факту я была и новостником, и полноценным автором, и выпускающим редактором, и корректором, и SMMщиком.
С одной стороны, получить профильное образование не так и важно — у меня много друзей, которые пришли в журналистику, например, из IT. А с другой, вам просто легче влиться в коллектив, когда понимаете, как выстраиваются процессы. Отсутствие образования нужно крыть настроенностью на работу, усидчивостью и готовностью пахать.
• На практику надейся, но и сам не плошай
Сколько бы хороших историй вы ни слышали, вовсе не обязательно, что после практики вас позовут на работу. Я три или четыре года практиковалась в «Мире фантастики», делала для издания очень много, а кроме опыта, ничего оттуда не вынесла.
• Теория и практика одинаково важны
Некоторые мои знакомые вообще не учились и сразу выбегали на поле боя. И каждый раз это заканчивалось не очень хорошо — нужен врожденный талант, чтобы, не опираясь на тонкости, выдавать крутой текст. Но и те, кто не пытался практиковаться во время учебы, тоже многое теряли.
• Настройтесь на пахоту
Подготовьтесь к тому, что зачастую требовать от вас будут много и при этом считать, что вы ничего не делаете, даже если делаете вы больше, чем нужно. Чаще это фишка больших начальников — если человек слабо понимает, сколько у вас обязанностей, он будет думать, что вы бездельничаете/