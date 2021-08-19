Есть ли жизнь после журфака? 5 историй бывших студентов

Анна Макарова, «Москва 24»:

— Класса с восьмого мечтала быть журналистом, поэтому над выбором факультета не раздумывала. На первых курсах университетскую практику проходила для галочки, зато во время финальной попала на 47-й канал Ленинградской областной телекомпании. Там меня сразу отправили «в поле». Сначала — на пробный репортаж со штатным корром, а позже стали доверять самостоятельные выезды. Мы рассказывали о конных соревнованиях, велозаездах и съемках «Союза спасения» в Гатчине — всем, что могли доверить стажеру. Вместо стандартного месяца практики я проработала там почти до зимы. А потом настиг диплом, и рабочие будни пришлось отодвинуть.

Сразу после выпуска я из Петербурга поехала в Москву — все преподаватели говорили, что возможностей в столице больше. Месяца два сидела без работы, но потом добыла контакт корреспондента «Москвы 24».

Обычно практикантов не мучают и отправляют снимать форумы и фестивали, но мне повезло — задали ходить по городу и искать бабушек, которые просят милостыню. Нужно было незаметно снимать их на телефон и выяснить, правда ли они нуждаются или это «попрошайническая мафия». В общей сложности пробегала за бабушками три дня. Все, кто мне встречался, в конце «смены» снимали платки и отправлялись курить, пить кофе или разговаривали с одним и тем же подозрительным мужчиной.

Когда я уже отчаялась найти хоть одну хорошую бабушку, мне на Охотном Ряду встретилась она. Честные глаза, рассказ про болеющую дочь, которой срочно нужны лекарства… Подошла к ней и, снимая на телефон, предложила помощь — вместе съездить за лекарствами. Она попросила подождать в стороне. И тут я заметила, как бабушка стремительно убегает от меня по эскалатору. Незаметно отправилась следом, вместе доехали аж до Ярославского вокзала. Там она сняла «форму», поговорила с подозрительным мужчиной и легла спать. Все это я, конечно, сняла, и получилось целое расследование. С тех пор работаю в «Москве 24» и не жалею, что тогда так страдала в погонях за бабушками.