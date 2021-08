Есть ли жизнь после журфака? 5 историй бывших студентов

Елизавета Херсонская, бывший сотрудник Daily Storm:

— Я пошла в журналистику не потому, что с детства видела себя в этой специальности, а потому, что выбирала факультет по тем ЕГЭ, которые мне легче было сдать. Хотелось, чтобы работа не чувствовалась работой, это до сих пор важнее высокой зарплаты и статуса издания.

В послеуниверской жизни главную роль сыграла практика. Проходила ее в рекреационном отростке Daily Storm — This Is Media. Опираясь на научную фантастику, подготовила для издания три обширных текста, например, о том, смогли бы вы выжить в космосе. И этого хватило для того, чтобы главред мной заинтересовался. Даже место работы искать не пришлось — сразу после выпуска получила приглашение в штат This Is Media и проработала там три года, пока его не расформировали.

Нас в институте учили быть на все руки мастерами. Это пригодилось, вот только скоро выяснилось, что конвергентный журналист — тот, кто работает как десять обычных, а получает как один SMMщик. По факту я была и новостником, и полноценным автором, и выпускающим редактором, и корректором, и SMMщиком.

С одной стороны, получить профильное образование не так и важно — у меня много друзей, которые пришли в журналистику, например, из IT. А с другой, вам просто легче влиться в коллектив, когда понимаете, как выстраиваются процессы. Отсутствие образования нужно крыть настроенностью на работу, усидчивостью и готовностью пахать.