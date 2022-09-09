Подборка полезных материалов для дизайнера

9 сентября отмечается день дизайнера-графика. В небольших редакциях дизайнер — это человек-оркестр. Он занимается и соцсетями, и презентациями, и иллюстрациями, а иногда и фотографиями. Конечно, в крупных компаниях, где над дизайном работают большие команды, приняты более узкие специализации. Однако зачастую дизайнер в медиа не ограничен конкретной сферой и обязан знать и уметь все. Для таких людей ЖУРНАЛИСТ собрал ТОП-5 лучших текстов о визуальном контенте.

Изучаем тренды и набираемся смелости: 5 новых направлений в веб-дизайне

Обращение к трендам — проявление смелости. Так же, как бесстрашный любитель моды находит в себе силы надеть безвкусную для большинства вещицу, так и продвинутый веб-дизайнер смело красит минималистичные сайты неоновыми мазками. Тренды этого сезона в веб-дизайне — бунтарство и нарушение всех норм. В этом тексте мы выделили главные направления в оформлении визуала: кислотные цвета, хороводы букв, брутальность, нарочитая простота и анимация. Почему, зачем и как использовать эти «фишки», объяснили на примерах.

Школа дизайна: правила газетной верстки

От новых медиа переходим к классическим печатным изданиям. Правила созданы, чтобы их нарушать — да, но только не для верстки. Они нужны не для того, чтобы их ненавидеть и обходить просто потому, что у вас не влезает или вам лень придумать другую конструкцию полосы. Правила нужны, чтобы читатель «не бился головой об потолок». И с этим должны считаться в равной мере и редакторы, и верстальщики. В этом материале мы разобрали инструкции по созданию полосы. Вот блоки, которые вы встретите в этом тексте: «Описание. Вид модульной сетки и ее «шаг», высота модуля»; «Прописанная система текстово-заголовочных стилей с наименованиями, применением и описанием каждого стиля»; «Принципы подачи текстографики»; «Принципы подачи инфографики».

Школа дизайна: дата-журналистика

Редактирование данных в визуальной журналистике — это в основном про инфографику. Но фотографий оно касается тоже. Как работать и с тем и с другим? ЖУРНАЛИСТ подробно объяснил.

Самое важное про изображения. Когда отбираете фотографии для материала, руководствуйтесь следующим. Первый план: ключевой снимок, показывающий, что это за событие и его характер. Второй план: важная особенность события. Третий план: фоторяд с деталями, как еще одно доказательство фокуса материала. Как работать с инфографикой — читайте по ссылке.

5 советов, которые помогут подобрать правильные изображения к материалам

Задержимся на теме фотографии подольше. Яркий визуальный образ — один из самых эффективных способов привлечь внимание аудитории и создать интерес к вашему материалу. Изображение само по себе тоже должно быть целостным по смыслу.

Какими советами руководствоваться при выборе фотографии? Первое — вызывайте эмоции у аудитории. Изображение может произвести сильное первое впечатление на читателя и внести в историю новые смыслы. Также фото или картинка должны вызвать любопытство у читателя и заставить его продолжить чтение. Второе — убедитесь, что изображение соответствует содержанию материала. Вирусные и популярные изображения всегда вызывают любопытство, но не всегда бывают очень качественными и сделанными профессионально. И даже в таких случаях история и изображение должны быть едиными по смыслу. Три других совета читайте в тексте.

Сделайте своего дизайнера соавтором

Что если сравнить редакцию с ателье? Получится ли «пошить платье», когда швея делает все «по своему усмотрению»? Нет. Так и в редакции — дизайнер должен ориентироваться в содержании материалов, к которым он создает иллюстрации. Делайте своих дизайнеров настоящими членами своей редакции. Пусть станут соавторами каждого номера, который будет встречаться с читателем в почтовом ящике и в стопке на полке магазина. Любите ваших дизайнеров, тогда визуал в издании будет на все сто.