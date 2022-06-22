5 текстов о подкастах

Как запустить подкаст? Советы для начинающих

25 февраля на мастер-классе в ВШЖиМК СПбГУ автор и ведущий нескольких подкастов, научный журналист и SMM-менеджер Владислав Цой рассказал о том, зачем бизнесу подкасты, и дал советы начинающим подкастерам. ЖУРНАЛИСТ собрал самое полезное с мастер-класса Влада.

Если вы задумываетесь о собственном подкасте, можно начать с разговорного шоу, где несколько ведущих обсуждают разные темы. Как построить работу и что учесть новичкам, ЖУРНАЛИСТУ рассказывает редактор роста в «Горящей избе» Полина Накрайникова.

«Подкасты могут помочь медиа построить комьюнити». Какие подкасты делают медиа сегодня и что происходит на рынке

В сентябре издание Podcasts.ru на основе данных сервиса «Новые подкасты» подсчитало, как быстро растет количество русскоязычных подкастов и кто их выпускает. Выяснилось, что с конца августа по конец сентября 2021 года появилось 366 подкастов на русском языке в каталоге «Яндекс.Музыки». Что касается производителей подкастов, то оказалось, что за месяц 75% подкастов запустили независимые авторы, а остальные 25% — это подкасты брендов, радиостанций, госструктур, медиа и студий. Причем подкасты медиа из этих 25% составляют только 3%, меньше только у студий подкастов (1%).

ЖУРНАЛИСТ решил разобраться, почему подкасты СМИ появляются не так быстро, как подкасты инди-авторов, а также что сегодня делают медиа в подкастинге, на реальных примерах.

Подкасты увеличивают доходы от подписки

В скандинавском издательстве Schibsted подкасты напрямую влияют на уровень доходов от подписки. Тор Якобсен, первый вице-президент по работе с клиентами, объясняет, как именно подкасты стимулируют рост подписки и зачем компания купила приложение PodMe.

Шесть советов для создания идеальной аудиоистории для радио и подкаста

Аудиоистории в формате коротких рассказов или длинных монологов привлекают внимание миллионов слушателей по всему миру. Хорошие подкасты и радиопередачи похожи на вкусный торт: вы смакуете каждый кусочек и всегда возвращаетесь за новым. Все, что вам нужно, чтобы приготовить его, — хороший рецепт.

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