Фактчекинг: пять надежных способов проверить информацию

Беспрерывный поток сообщений, постоянные медиавойны и обилие фейков делают работу журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, невыносимо сложной. И здесь неминуемо возникает важнейший вопрос: как проверить факты в нашу непростую цифровую эпоху?

Факты против фактоидов

В современных цифровых коммуникациях все более актуальным становится понятие «фактоид». Это изначально несуществующий факт, который, будучи опубликованным в медиа, получает живую реакцию и оценку. А они, в свою очередь, влияют на картину мира и действия людей.

Также и люди в массе своей, следуя автоматизмам и стереотипам, доверяют форме, не воспринимая критически суть. Есть справка — проходите. По телевизору сказали — значит, правда. Журналисты врать не будут! Даже если в кадре ведущий популярного ток-шоу, а не журналист в полном смысле слова.

Неосознанно или расчетливо разные явления и события встраивают в виде «подтвержденных» фактов в информационную картину, в итоге искажая все полотно. Этим приемом активно пользуются пропагандисты, кибербойцы, сетевые тролли и прочие манипуляторы всех мастей.

Критический подход

Главное оружие фактчекера — это сомнение. Профессиональное недоверие, проверка реальности на прочность.

Газетные утки, сплетни, слухи, домыслы, фактоиды, манипуляции, джинса, фейки несознательные и злонамеренные, технические ошибки и опечатки — всей этой «нечисти» противостоит фактчекинг. Это мощное оружие, которым, увы, зачастую не умеют пользоваться те, кто работает в сфере массовых коммуникаций. Чтобы им овладеть, нужно освоить и придерживаться довольно простых базовых правил.

Ищите первоисточник или два-три источника

Источник — это человек, от которого исходит первоначальное высказывание или действие; участник событий (очевидец) или близко знакомый с первоисточником.

Еще лучше, если источник неодушевлен. Это может быть любое устройство — от термометра за окном до видеорегистратора в машине. Но здесь также понадобится проверить надежность показаний прибора и установить, не было ли стороннего вмешательства или искажающего воздействия внешней среды.

Никогда не бывает лишним проверить информацию из разных источников, взять комментарии экспертов и людей в теме. Но нужно отделять источник от комментария, в том числе для лучшего понимания контекста читателями. Если кто-то с умным видом рассуждает по формуле «не читал, но осуждаю», он не может быть источником. Такие высказывания могут дополнить и обогатить материал деталями и смыслами.

Спросите противоположную сторону

Но сколько бы источников вы ни опросили, если все они придерживаются одной позиции, то ваш материал теряет в объективности. Если пообщаться с сотней приверженцев какой-либо закрытой секты, то вы увидите благостную картину и единодушие. Здесь количество не работает на качество и объективность.

Нужно хотя бы попытаться связаться со всеми участниками и заинтересованными сторонами, вовлеченными в событие. Очень часто журналисты игнорируют этот старый добрый принцип, который спасает от досадных проколов или даже позора.

Учитесь распознавать фейки

Следующий необходимый навык — учиться распознавать фейки. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Под фейками надо понимать не только осознанные подделки и симуляции. Это еще и небрежность, опечатки и технические ошибки, которые, уходя в массовое сознание, становятся ложной реальностью. Поэтому так важно проверять написание имен, профессий и званий упомянутых людей, сверять даты, названия, адреса и прочее. Фейк может быть целенаправленным замыслом и служить развлечением публики.