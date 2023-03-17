Фактчекинг: пять надежных способов проверить информацию

Руководство для журналиста
Беспрерывный поток сообщений, постоянные медиавойны и обилие фейков делают работу журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, невыносимо сложной. И здесь неминуемо возникает важнейший вопрос: как проверить факты в нашу непростую цифровую эпоху?
Факты против фактоидов
В современных цифровых коммуникациях все более актуальным становится понятие «фактоид». Это изначально несуществующий факт, который, будучи опубликованным в медиа, получает живую реакцию и оценку. А они, в свою очередь, влияют на картину мира и действия людей.
Также и люди в массе своей, следуя автоматизмам и стереотипам, доверяют форме, не воспринимая критически суть. Есть справка — проходите. По телевизору сказали — значит, правда. Журналисты врать не будут! Даже если в кадре ведущий популярного ток-шоу, а не журналист в полном смысле слова.
Неосознанно или расчетливо разные явления и события встраивают в виде «подтвержденных» фактов в информационную картину, в итоге искажая все полотно. Этим приемом активно пользуются пропагандисты, кибербойцы, сетевые тролли и прочие манипуляторы всех мастей.
Критический подход
Главное оружие фактчекера — это сомнение. Профессиональное недоверие, проверка реальности на прочность.
Газетные утки, сплетни, слухи, домыслы, фактоиды, манипуляции, джинса, фейки несознательные и злонамеренные, технические ошибки и опечатки — всей этой «нечисти» противостоит фактчекинг. Это мощное оружие, которым, увы, зачастую не умеют пользоваться те, кто работает в сфере массовых коммуникаций. Чтобы им овладеть, нужно освоить и придерживаться довольно простых базовых правил.
Ищите первоисточник или два-три источника
Источник — это человек, от которого исходит первоначальное высказывание или действие; участник событий (очевидец) или близко знакомый с первоисточником.
Еще лучше, если источник неодушевлен. Это может быть любое устройство — от термометра за окном до видеорегистратора в машине. Но здесь также понадобится проверить надежность показаний прибора и установить, не было ли стороннего вмешательства или искажающего воздействия внешней среды.
Никогда не бывает лишним проверить информацию из разных источников, взять комментарии экспертов и людей в теме. Но нужно отделять источник от комментария, в том числе для лучшего понимания контекста читателями. Если кто-то с умным видом рассуждает по формуле «не читал, но осуждаю», он не может быть источником. Такие высказывания могут дополнить и обогатить материал деталями и смыслами.
Спросите противоположную сторону
Но сколько бы источников вы ни опросили, если все они придерживаются одной позиции, то ваш материал теряет в объективности. Если пообщаться с сотней приверженцев какой-либо закрытой секты, то вы увидите благостную картину и единодушие. Здесь количество не работает на качество и объективность.
Нужно хотя бы попытаться связаться со всеми участниками и заинтересованными сторонами, вовлеченными в событие. Очень часто журналисты игнорируют этот старый добрый принцип, который спасает от досадных проколов или даже позора.
Учитесь распознавать фейки
Следующий необходимый навык — учиться распознавать фейки. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Под фейками надо понимать не только осознанные подделки и симуляции. Это еще и небрежность, опечатки и технические ошибки, которые, уходя в массовое сознание, становятся ложной реальностью. Поэтому так важно проверять написание имен, профессий и званий упомянутых людей, сверять даты, названия, адреса и прочее. Фейк может быть целенаправленным замыслом и служить развлечением публики.
Не гонитесь за сенсацией
Эмоции — опасный враг фактчекера. В нашей работе часто присутствует соблазн поддаться общему настроению и выдать желаемое за действительное, идя на поводу «сенсаций». Некоторые медиа с удовольствием выпускают фактоиды, ведь они популярны у аудитории. Рядом с эмоциями часто идет небрежность, желание побыстрее и первым поведать миру громкую новость. Здесь часто кроется опасность опубликовать ложь.
Профессионалы советуют, например, давать срочные и непроверенные сообщения сначала в соцсетях, подчеркивая их сомнительность, таким образом, выигрывая не только внимание аудитории, но и возможность с ее же помощью проверить и уточнить информацию.
Гораздо чаще люди сами поддерживают истерию, не пытаясь разобраться в ситуации, косвенно вынуждая медиа раскручивать маховик «горячей» новости. Фантомы и страхи из прошлого питают «сенсации» настоящего, что даже может быть выгодно самим медиа и политикам. Но общество получает очередной повод для невроза и отвлекается от действительно насущных проблем.
Используйте социальные сети осторожно
Социальные сети одновременно облегчают и усложняют работу журналистов и редакций. В идеале, по каждому факту, найденному в них, надо найти минимум два-три подтверждения (желательно с прямой речью).
В процессе фактчекнига необходимо также разделять информацию и сам источник. Точнее, проверять и то, и другое. Благодаря интернету и социальным сетям всегда можно найти следы деятельности человека, связаться с родственниками и друзьями, опросить коллег и знакомых.
Популярна концепция разных стандартов качества проверки данных для разных платформ. Эти стандарты зависят в том числе от ожиданий аудитории относительно точности информации.
В любом случае, фактчекинг — это не свод незыблемых правил. Это, прежде всего, ответственность, заинтересованность и неравнодушие проверяющего (фактчекера), понимание медиаландшафта плюс знание технологий и сервисов.
1. Узнайте, когда была создана пользовательская страничка в социальной сети. Новые аккаунты иногда создаются для мистификации и распространения дезинформации.
2. Изучите активность пользователя. На кого он подписан/с кем дружит, кто подписан на него? С кем он взаимодействуют? О чем он говорит? Связи и взаимодействия человека в социальных сетях могут многое о нем рассказать.
3. Поищите его аккаунты в других социальных сетях. Где еще в интернете встречается его имя? Попытайтесь получить номер телефона, адрес и другую информацию.
4. Свяжитесь с человеком, который загрузил/опубликовал новость. Это очень важно для проверки. Соберите дополнительную информацию и проверьте, есть ли какие-то требования к материалу, можно ли получить разрешение на использование информации.
5. Сравните то, что он говорит, с тем, что вы знаете. Надо искать другие аккаунты, которые имеют отношение к интересующему вас событию. Кроме того, спросите, есть ли у пользователя дополнительные фотографии/ видео, которые вам можно просмотреть.
6. Используйте обратный поиск по изображениям. Фото, которые, как утверждается, были сделаны совсем недавно, часто оказываются старыми. Используйте Google Reverse Image Search и вы увидите, появлялось ли уже данное изображение в интернете. Эта функция также работает и для миниатюрных видео — поисковик подскажет вам, где еще можно увидеть это онлайн.
7. Проверьте EXIF-данные фотографии. Каждое цифровое изображение содержит метаданные, которые показывают вещи, которые вы не видите. Помимо многих полезных данных, прочтение EXIF может, например, помочь определить тип камеры, которая сделала снимок. Иногда даже прописаны географические данные.