От каких стажеров трясет редактора: 5 типажей

Даже если вы никогда не преподавали на журфаке, вполне возможно, заниматься образованием в медиа вам все-таки пришлось (или еще придется). А именно — снимать розовые очки со стажеров и практикантов и превращать их нежную кожу в хитиновую броню циничных журналюг.

Зачастую стажеры появляются у порога редакции в тот момент, когда времени и сил не хватает даже на то, чтобы нормально выстроить работу со штатными сотрудниками. Оно и к лучшему — что редактора не убивает, делает его более сильным и нервным, а значит — более профессиональным. ЖУРНАЛИСТ изучил пять самых надоедливых типажей практикантов и рассказывает о плюсах и минусах каждого.

ОПИСАНИЕ. В университете Саша сидит под носом лектора, чтобы в нужный момент оказаться рядом и дать верный ответ. Он всегда сдает экзамены на пятерки, а если система дает сбой и в зачетке всплывает «четыре», мигом бежит в деканат — жаловаться на «некомпетентного преподавателя» и мировую несправедливость. Ведь Саша лучше знает, какую оценку заслужил.

Когда наступает пора практики, он выбирает маленькое, но подающее надежды медиа с «трампистской» целью — сделать его великим. Там он активно критикует способ монетизации и дистрибуции, подачу материалов, визуал и даже редакционную структуру. Ведь Саша лучше знает, что нужно для успеха. Со временем становится раздражительным, в роли отвергнутого гения пишет душераздирающий отчет о практике. А позже и вовсе создает собственное медиа, которое почему-то стремительно закрывается…

ПЛЮСЫ. Порой дает действительно полезные советы. Может превратить вялые планерки в поле боя — только успевай записывать идеи. К тому же за стеной самомнения иногда скрывается хороший автор, главное — разглядеть.

МИНУСЫ. Падок до власти, когда к его словам не прислушиваются — не замолкает, а становится агрессивнее и портит настроение всем в издании. У курирующего редактора может развиться нервный тик.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Посоветовать хорошего психолога — синдром отличника усложняет жизнь не только носителю, но и окружающим. Если понимаете, что Саша — потенциально эффективный сотрудник, познакомьте его с правилами редакции и объясните, почему вы работаете именно так.

Типаж во многом похож на ребенка — нужно показать, что для развития медиа он важен и ценен, равно как и другие авторы. Это потешит его самолюбие и даст стимул работать на благо издания. Ну а если умение раскритиковать даже камень — единственный талант Саши, смело прощайтесь: зачем тратить силы на то, что не окупится?

ОПИСАНИЕ. Среди преподавателей Зина слывет отстающей: всегда с опозданием присылает домашние работы, нередко доходит до пересдач и даже комиссий. Она подолгу загадочно сидит с ноутбуком в кофейнях или собирает цветы в парках и совсем забывает об обязанностях студента. Но девушке это прощают — такая кроткая, как не пожалеть бедную.

Вы тоже попались в ловушку и решили дать девушке шанс на стажировку. Дали задание, установили дедлайн, но текст/иллюстрация/видео не появились на вашем рабочем столе ни до, ни после срока сдачи. Оказывается, Зина еще на полпути — «слишком много мыслей и идей, понимаете, они отвлекают».

ПЛЮСЫ. Когда задание все-таки оказывается у вас, становится стыдно: зачем ругался на медлительность, сделано ведь качественно. А еще Зина — дружелюбный сотрудник, который может поднять настроение всем остальным и даже настроить их на работу…

МИНУСЫ. Вот только сама настроиться не в силах. Если опрометчиво дать такому практиканту текст по срочному инфоповоду или часть командного проекта — пиши пропало.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чаще всего медлительность — следствие перфекционизма. Человек и рад бы сдать раньше, но считает любую мелочь существенной, а каждый недочет — смертельным. Из-за того, что эти микроправки заметны только автору, редактор злится и обзывает практиканта ленивым, намеренно срывающим дедлайны.

СЕКРЕТНЫЙ ЛАЙФХАК. Выставляйте дедлайн намного раньше, чем поставили бы его любому другому автору. Если практикант отвечает за иллюстрации — опишите ТЗ как можно четче, чтобы Зина не тратила еще больше времени, фантазируя. И напоминайте ей о существовании задания каждый свободный час.

ОПИСАНИЕ. В отличие от Зины, Маша — любимица преподавателей, все работы сдает даже раньше, чем нужно, хотя усилий не прикладывает. На практику записалась одной из первых, в сопроводительном письме — россыпь достижений и уйма публикаций. «Вот он, идеальный практикант», — взмахивает руками редактор. Просит Машу подготовить серьезный аналитический текст, например, о трудностях, с которыми сталкивается местная некоммерческая организация. Через несколько дней (конечно, раньше дедлайна) получает слабый и поверхностный, хоть и хорошо написанный обзор. Странно, Маша даже не попыталась углубиться в тему, а ведь она такая способная…

ПЛЮСЫ. Нужен текст по инфоповоду или не хватает новостника? Вам к Маше. А еще она, в отличие от многих, не боится звонить спикерам за срочным комментарием — Маша коммуникабельна.

МИНУСЫ. Прыгает по темам. Утром она — специалист по градостроительству, а вечером пишет об аппаратах для измерения давления, у Маши аллергия на ниши. Тяжело переносит критику.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Серьезные и глубокие темы давать не стоит — не все могут долго работать над одним текстом. Маши быстро устают. А вот если Зина опять затянула с материалом, можно попросить Машу закрыть пробел в графике публикаций.

ОПИСАНИЕ. Преподаватели учили — современный журналист должен уметь все (даже снимать ТикТоки), а Кирилл слушал и мотал на ус. Столько форматов вокруг — хочется каждый попробовать.

Вы как понимающий (и занятой) редактор отправляете стажера в свободное плавание, тут и начинаются странности. Кирилл экспериментирует: вместо того чтобы смонтировать видео с концерта горлового пения, он описывает действия музыкантов в тексте, а краткие и понятные карточки со статистикой заменяет подробной, но такой большой статьей, что никто, кроме бедного редактора, ее явно не прочитает. Ясно одно: прицел форматов сбит.

ПЛЮСЫ. У Кирилла много идей и столько же вариантов их воплощения. Он — не просто текстовик, может подготовить иллюстрации, видео, фоторепортаж и записать подкаст.

МИНУСЫ. Только нет никакой гарантии, что формат подойдет к наполнению, придется переделывать, а время редактора не резиновое…

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если есть силы и терпение — стать наставником и объяснить, почему иногда одна фотография лучше пяти убористых страниц текста. Если ресурсов нет — ограничиться максимально детальным описанием задания.

ОПИСАНИЕ. Женя — видоизмененная версия всезнайки Саши, если она не найдет нужной рубрики в издании — будет ратовать за ее добавление. Придет на практику в журнал о медицине, а на планерке предложит темы, связанные с IT-технологиями или архитектурой. И темы будут действительно интересными. Только не для вашего издания…

ПЛЮСЫ. Скорее всего, Женя просто решила проверить себя на прочность — сможет ли гнуть свою линию в чужом издании. Да и пишет она неплохо, просто по любимым темам.

МИНУСЫ. Умышленно закрывает глаза на специфику издания, ведь в ее понимании если тема хорошая — значит, она подойдет любому медиа. Потратит много редакторских времени и нервов, доказывая, что права.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чтобы не дошло до спора — сразу проговорите, с какими темами стоит работать, а с какими — нет. Специально для практикантов и стажеров можно заранее подготовить гугл-таблицу с описанием рубрик и ссылками на тексты, которые подходят каждой из них. Это займет время, зато убережет вас от дальнейших возмущений со стороны Жень.