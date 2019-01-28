Мероприятия

Вебинар «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории»

Теги: 
вебинар

5 февраля в 12:00 (мск)

В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.

 

СПИКЕР:

Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

На вебинаре поговорим о том, 

•   что нового для медиа у основных платформ/соцсетей?

•   какие тренды на 2019 год? 

•   чем платформы друг от друга отличаются?

•   как посчитать, сколько платформ нужно вам и как отказаться от лишних?

•   что иностранные медиа делают интересного в соцсетях?  

 

КОГДА:

5 февраля в 12:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1350 рублей — для всех.

•   900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

 

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в феврале-мае этого года, вы можете узнать здесь.

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5 февраля в 12:00 (мск)