Вебинар «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории»

5 февраля в 12:00 (мск)
В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.
СПИКЕР:
Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond
ТЕМЫ ВЕБИНАРА:
На вебинаре поговорим о том,
• что нового для медиа у основных платформ/соцсетей?
• какие тренды на 2019 год?
• чем платформы друг от друга отличаются?
• как посчитать, сколько платформ нужно вам и как отказаться от лишних?
• что иностранные медиа делают интересного в соцсетях?
КОГДА:
5 февраля в 12:00 (мск)
СТОИМОСТЬ:
• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;
• 1350 рублей — для всех.
• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала
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ВАЖНО:
О других вебинарах, которые пройдут в феврале-мае этого года, вы можете узнать здесь.