Вебинар «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории»

В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.

СПИКЕР:

Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

На вебинаре поговорим о том,

• что нового для медиа у основных платформ/соцсетей?

• какие тренды на 2019 год?

• чем платформы друг от друга отличаются?

• как посчитать, сколько платформ нужно вам и как отказаться от лишних?

• что иностранные медиа делают интересного в соцсетях?

КОГДА:

5 февраля в 12:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста;

• 1350 рублей — для всех.

• 900 рублей — для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019», не являющихся подписчиками журнала

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на нашу почту info@jrnlst.ru

ВАЖНО:

О других вебинарах, которые пройдут в феврале-мае этого года, вы можете узнать здесь.