Как сети 5G повлияют на медиарынок

5G не станет исключением. Этот стандарт мобильной связи несет дивный мир новых возможностей для рекламодателей, нового контента для читателей и новых инструментов для журналистов.

РЕКЛАМА

• Загрузка рекламы в вебе станет моментальной. Сейчас многие пользователи ставят баннерорезки типа AdBlock, потому что загрузка рекламы замедляет загрузку контента. В итоге издатели теряют деньги из-за рекламы, которую никто не смотрит. Когда все будет грузиться одинаково быстро, у пользователей будет меньше поводов включать блокираторы.

• Более качественная реклама. Скорости 5G позволят грузить рекламные ролики в разрешении 4k и выше. Сейчас качество подгружаемой рекламы — это компромисс со скоростью.

• Вследствие высокой скорости и улучшенного качества появятся новые форматы рекламы и новые ценовые предложения для клиентов. Один из таких примеров — OOH (out of home ads), когда на экран в метро подгружается предназначенная именно вам, а не массовая реклама.

• В сеть будет подключено еще больше устройств. Значит, у площадок будет больше данных о потребителях и таргетинг станет более качественным. Станет возможна персонализация рекламы в зависимости от времени, локации, размера экрана, типа устройства и многих других факторов.

КОНТЕНТ

• Появится еще больше стриминговых сервисов (то есть сервисов по показу потокового видео) в высоком разрешении (4k, 8k). Опций по скачиванию контента останется тоже много, потому что скачивание будет моментальным. Отправляясь на самолет или в метро под землю, люди все еще будут скачивать копию файла на устройство.

• Люди будут снимать еще больше пользовательского контента, так как скорости позволят загружать его в сеть моментально. Прямые эфиры будут более качественными, их станет интереснее смотреть. Например, появится больше прямых эфиров с картинкой, которую можно будет вращать на 360 градусов.

• В обмене данными двух устройств практически исчезнет задержка (latency). Эта очень важная инновация даст толчок к развитию стриминговых сервисов для игры в производительные игры с малопроизводительных устройств. Мы станем играть на смартфонах в игры с качеством настольных консолей без необходимости запихивать производительные процессоры и видеокарты в эти самые мобильники.

• 5G спровоцирует развитие стримингового VR и AR (виртуальной и дополненной реальности). Это «тяжелый» контент, который обычно распространяется посредством долгого скачивания на устройство и сильно зависит от производительности этого устройства. С 5G такой контент можно будет стримить на любые устройства, делая технологию более массовой.

• В перспективе 5G сможет грузить в том числе тактильную информацию, чтобы создавать полноценные костюмы для VR-погружения.

• По крайней мере на первых порах конкуренция в медиа сместится в сторону дистрибуции. Операторы 5G-сетей смогут диктовать условия поставщикам контента. Будет много слияний и поглощений между кабельными сетями и 5G-операторами. Техногиганты типа Amazon, Apple, Google тоже присоединятся к этой гонке.

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Мы перечислили только те изменения, которые 5G принесет в медиа. Но с этим стандартом связывают еще очень много ожиданий. Вокруг нас станет меньше проводов. Целый рынок Wi-Fi-устройств и услуг по их установке может исчезнуть. Потому что кому все это нужно, если более быстрые и надежные сети будут буквально витать в воздухе? Нас ждут прорыв в развитии автономных машин, интеллектуальное управление городскими ресурсами и трафиком, полноценный запуск интернета вещей и многие другие изменения, которые сдерживала сущая ерунда — низкая скорость мобильного интернета.

По материалам: digiday.com; forbes.com; newsroom.intel.com