Как сети 5G повлияют на медиарынок

Пятое поколение мобильной связи — это не только про высокую скорость загрузки. 5G принесет коренные изменения чуть ли не во все сферы нашей жизни
Сети 5G, то есть пятое поколение мобильной связи, все ближе. Качать файлы на скорости 1–2 гигабита в секунду почти без задержки и при этом медленнее сажать батарейку смартфонов некоторые жители нашей планеты начали еще в прошлом году. В октябре 2018 года Verizon запустила коммерческую сеть 5G в США. Это было скорее маркетинговым ходом — поддерживаемых устройств на рынке просто не было. В январе 2019 года такие устройства показали на выставках электроники, через пару недель они появились в продаже, а уже в апреле сети 5G развернули в Южной Корее и Швейцарии.
В России сети 5G появятся позднее — по словам зампредседателя правительства РФ Максима Акимова, лишь через 2–2,5 года. У нас частоты для этой сети зарезервированы для использования спецслужбами, так что львиная доля времени уйдет на согласование.
Кому-то кажется, что 5G — это просто более быстрый мобильный интернет. Но не забывайте, что скорость загрузки контента также влияет и на потребительские привычки, и на форматы рекламы, и на редакционную работу. Текущие сети 4G сделали массовым стриминг и в целом просмотр видео в высоком качестве. Сети 3G привели к развитию концепции Mobile first.
5G не станет исключением. Этот стандарт мобильной связи несет дивный мир новых возможностей для рекламодателей, нового контента для читателей и новых инструментов для журналистов.
РЕКЛАМА
• Загрузка рекламы в вебе станет моментальной. Сейчас многие пользователи ставят баннерорезки типа AdBlock, потому что загрузка рекламы замедляет загрузку контента. В итоге издатели теряют деньги из-за рекламы, которую никто не смотрит. Когда все будет грузиться одинаково быстро, у пользователей будет меньше поводов включать блокираторы.
• Более качественная реклама. Скорости 5G позволят грузить рекламные ролики в разрешении 4k и выше. Сейчас качество подгружаемой рекламы — это компромисс со скоростью.
• Вследствие высокой скорости и улучшенного качества появятся новые форматы рекламы и новые ценовые предложения для клиентов. Один из таких примеров — OOH (out of home ads), когда на экран в метро подгружается предназначенная именно вам, а не массовая реклама.
• В сеть будет подключено еще больше устройств. Значит, у площадок будет больше данных о потребителях и таргетинг станет более качественным. Станет возможна персонализация рекламы в зависимости от времени, локации, размера экрана, типа устройства и многих других факторов.
КОНТЕНТ
• Появится еще больше стриминговых сервисов (то есть сервисов по показу потокового видео) в высоком разрешении (4k, 8k). Опций по скачиванию контента останется тоже много, потому что скачивание будет моментальным. Отправляясь на самолет или в метро под землю, люди все еще будут скачивать копию файла на устройство.
• Люди будут снимать еще больше пользовательского контента, так как скорости позволят загружать его в сеть моментально. Прямые эфиры будут более качественными, их станет интереснее смотреть. Например, появится больше прямых эфиров с картинкой, которую можно будет вращать на 360 градусов.
• В обмене данными двух устройств практически исчезнет задержка (latency). Эта очень важная инновация даст толчок к развитию стриминговых сервисов для игры в производительные игры с малопроизводительных устройств. Мы станем играть на смартфонах в игры с качеством настольных консолей без необходимости запихивать производительные процессоры и видеокарты в эти самые мобильники.
• 5G спровоцирует развитие стримингового VR и AR (виртуальной и дополненной реальности). Это «тяжелый» контент, который обычно распространяется посредством долгого скачивания на устройство и сильно зависит от производительности этого устройства. С 5G такой контент можно будет стримить на любые устройства, делая технологию более массовой.
• В перспективе 5G сможет грузить в том числе тактильную информацию, чтобы создавать полноценные костюмы для VR-погружения.
• По крайней мере на первых порах конкуренция в медиа сместится в сторону дистрибуции. Операторы 5G-сетей смогут диктовать условия поставщикам контента. Будет много слияний и поглощений между кабельными сетями и 5G-операторами. Техногиганты типа Amazon, Apple, Google тоже присоединятся к этой гонке.
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Мы перечислили только те изменения, которые 5G принесет в медиа. Но с этим стандартом связывают еще очень много ожиданий. Вокруг нас станет меньше проводов. Целый рынок Wi-Fi-устройств и услуг по их установке может исчезнуть. Потому что кому все это нужно, если более быстрые и надежные сети будут буквально витать в воздухе? Нас ждут прорыв в развитии автономных машин, интеллектуальное управление городскими ресурсами и трафиком, полноценный запуск интернета вещей и многие другие изменения, которые сдерживала сущая ерунда — низкая скорость мобильного интернета.
По материалам: digiday.com; forbes.com; newsroom.intel.com