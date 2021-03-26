5 признаков того, что вам не место в журналистике

Шальная мысль: возможно, если бы не все мальски умеющие стучать по клавиатуре шли в журналисты, индустрия была бы здоровее. Но как понять, подходит вам журналистика или нет? Составили список для всех, кто сомневается
Вы не задаете вопросы
Определить, можно ли человека назвать журналистом или нет, очень просто. Например, если вместо того, чтобы спросить у главы государства, почему во время его правления пересажали всю оппозицию, а сотрудникам СМИ не давали освещать митинги, журналист ест с ним блины, мы понимаем: перед нами не журналист, а кто-то другой.
Впрочем, упускают важные вопросы не только пропагандисты — эта хворь может одолеть любого. Но одно дело, когда человек не спрашивает что-то важное, потому что такая у него работа — от аудитории важное скрывать. Совсем другое, если журналист независим, но просто ленится уточнить у героя то, что тот плохо объяснил. Второй тип авторов раздражает читателей не меньше первого — кому приятно, когда тебя обвешивают?
Наивно со стороны медийщика полагать, что упущенные вопросы замечают только люди из профсообщества. Читатель/зритель/слушатель ведь не дурак и не мазохист. Если он поймет, что вы взяли курс на лень и герои систематически остаются нераскрытыми — не видать вам преданной аудитории (или аудитории вовсе).
Так, может, ну ее, эту журналистику? Помолчать можно и в других профессиях.
Вас раздражает все новое
«Понимаете, милая моя, они понапридумывали всяких соцсетей, а нам, газетчикам, эти ваши соцсети зачем? Не надо меня тут журналистике учить, я опытнее и лучше знаю», — взирал на меня с презрением главный редактор одной муниципальной газеты, когда я спросила, почему их страницы нет хотя бы в «Одноклассниках».
Вопрос прозвучал пять лет назад, за это время редакция могла не только появиться хотя бы на одной платформе, но и создать там неплохое читательское сообщество. Но некоторые из тех, кто «опытнее и лучше знает», продолжают гордо сторониться всего современного — выгрузили на сайт PDF номера, который никто не прочитает, и хватит.
Всех, кто работает в этой газете и почему-то считает себя журналистом, к профессии, конечно, причислять нельзя. Это служители культа прошлого, адепты номеров ради галочки и владельцы внушительной коллекции пластиковых кубков — подарков местных властей. Можно возразить: зачем этой редакции идти в интернет, если ее аудитория — пенсионеры? Отвечаю: многие пенсионеры ведут странички в соцсетях, к тому же старшее поколение — вовсе не основная часть местных жителей. А намеренно упускать возможность достучаться до потенциальных читателей — один из главных грехов любого редактора.
Кстати, недавно редакция The Wall Street Journal решила полностью пересмотреть свою стратегию, чтобы привлечь молодых читателей, не потеряв основную взрослую аудиторию. Теперь в издании будет больше breaking news, текстов на «трендовые» темы и seo-оптимизированных заголовков. Одно из самых влиятельных и тяжеловесных американских СМИ не готово почивать на лаврах, потому что прекрасно понимает: отсутствие изменений в медиа — смерть.
Вы слишком любите себя
Иногда отношение журналиста к его работе напоминает стокгольмский синдром. Платят мало, времени на материалы уходит много, обратную связь дают редко, приходится общаться с неприятными людьми, а иногда даже рисковать жизнью, но автора и это устраивает — он любит свое дело.
Собственные запросы даже на подсознательном уровне отходят на второй план. Хочется спать, но вот незадача — в голове вертятся варианты заголовка и формируется запрос на комментарий.
Не узнали себя? Значит, тут одно из двух: либо вы хороший менеджер и идеально планируете свою жизнь, чтобы успевать все, и даже думаете по расписанию, либо журналистика — просто не ваше.
К тому же работа в медиа почти всегда командная, и сложнее всего работать именно вместе с самовлюбленными авторами. Они ставят свои потребности выше целей издания, редко идут на компромисс и постоянно изматывают остальных сотрудников.
А еще не готовы (хотя бы временно) терпеть безденежье
Любой журналист (если только он не вещает с трибун федеральных каналов) знает простую профессиональную истину: медиа — последнее место, куда стоит идти за деньгами. И если вы не готовы работать вдолгую — возможно, некоторое время с небольшим заработком, — чтобы в итоге сделать себе имя, журналистика вряд ли понравится вашему кошельку.
Заработок — это хорошо и важно. Но как только он в вашем личном рейтинге важности обгоняет качество работы, пора задуматься: точно ли вы занимаетесь журналистикой, а не тупым увеличением трафика, например?
Вы не умеете переупаковывать свой контент
Если в редакции нет специалиста по переупаковке и все это лежит на плечах самих авторов, а журналист бросает свой текст, как только дописал его, — он недорабатывает и, скорее всего, обесценивает все то время, которое тратит на сбор информации.
После точки в последнем предложении жизнь текста только начинается — он ведь не может дойти до читателя в одинаковом виде на каждой из платформ. Задача журналиста здесь — не только знать, какой формат подходит площадке, но и переупаковать материал без потери качества. И если времени и сил на это не хватает и вы пускаете ситуацию на самотек, возможно, это просто не ваше..