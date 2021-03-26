5 признаков того, что вам не место в журналистике

Вы не задаете вопросы

Определить, можно ли человека назвать журналистом или нет, очень просто. Например, если вместо того, чтобы спросить у главы государства, почему во время его правления пересажали всю оппозицию, а сотрудникам СМИ не давали освещать митинги, журналист ест с ним блины, мы понимаем: перед нами не журналист, а кто-то другой.

Впрочем, упускают важные вопросы не только пропагандисты — эта хворь может одолеть любого. Но одно дело, когда человек не спрашивает что-то важное, потому что такая у него работа — от аудитории важное скрывать. Совсем другое, если журналист независим, но просто ленится уточнить у героя то, что тот плохо объяснил. Второй тип авторов раздражает читателей не меньше первого — кому приятно, когда тебя обвешивают?

Наивно со стороны медийщика полагать, что упущенные вопросы замечают только люди из профсообщества. Читатель/зритель/слушатель ведь не дурак и не мазохист. Если он поймет, что вы взяли курс на лень и герои систематически остаются нераскрытыми — не видать вам преданной аудитории (или аудитории вовсе).

Так, может, ну ее, эту журналистику? Помолчать можно и в других профессиях.

Вас раздражает все новое

«Понимаете, милая моя, они понапридумывали всяких соцсетей, а нам, газетчикам, эти ваши соцсети зачем? Не надо меня тут журналистике учить, я опытнее и лучше знаю», — взирал на меня с презрением главный редактор одной муниципальной газеты, когда я спросила, почему их страницы нет хотя бы в «Одноклассниках».

Вопрос прозвучал пять лет назад, за это время редакция могла не только появиться хотя бы на одной платформе, но и создать там неплохое читательское сообщество. Но некоторые из тех, кто «опытнее и лучше знает», продолжают гордо сторониться всего современного — выгрузили на сайт PDF номера, который никто не прочитает, и хватит.

Всех, кто работает в этой газете и почему-то считает себя журналистом, к профессии, конечно, причислять нельзя. Это служители культа прошлого, адепты номеров ради галочки и владельцы внушительной коллекции пластиковых кубков — подарков местных властей. Можно возразить: зачем этой редакции идти в интернет, если ее аудитория — пенсионеры? Отвечаю: многие пенсионеры ведут странички в соцсетях, к тому же старшее поколение — вовсе не основная часть местных жителей. А намеренно упускать возможность достучаться до потенциальных читателей — один из главных грехов любого редактора.

Кстати, недавно редакция The Wall Street Journal решила полностью пересмотреть свою стратегию, чтобы привлечь молодых читателей, не потеряв основную взрослую аудиторию. Теперь в издании будет больше breaking news, текстов на «трендовые» темы и seo-оптимизированных заголовков. Одно из самых влиятельных и тяжеловесных американских СМИ не готово почивать на лаврах, потому что прекрасно понимает: отсутствие изменений в медиа — смерть.

Вы слишком любите себя

Иногда отношение журналиста к его работе напоминает стокгольмский синдром. Платят мало, времени на материалы уходит много, обратную связь дают редко, приходится общаться с неприятными людьми, а иногда даже рисковать жизнью, но автора и это устраивает — он любит свое дело.

Собственные запросы даже на подсознательном уровне отходят на второй план. Хочется спать, но вот незадача — в голове вертятся варианты заголовка и формируется запрос на комментарий.

Не узнали себя? Значит, тут одно из двух: либо вы хороший менеджер и идеально планируете свою жизнь, чтобы успевать все, и даже думаете по расписанию, либо журналистика — просто не ваше.

К тому же работа в медиа почти всегда командная, и сложнее всего работать именно вместе с самовлюбленными авторами. Они ставят свои потребности выше целей издания, редко идут на компромисс и постоянно изматывают остальных сотрудников.

А еще не готовы (хотя бы временно) терпеть безденежье

Любой журналист (если только он не вещает с трибун федеральных каналов) знает простую профессиональную истину: медиа — последнее место, куда стоит идти за деньгами. И если вы не готовы работать вдолгую — возможно, некоторое время с небольшим заработком, — чтобы в итоге сделать себе имя, журналистика вряд ли понравится вашему кошельку.

Заработок — это хорошо и важно. Но как только он в вашем личном рейтинге важности обгоняет качество работы, пора задуматься: точно ли вы занимаетесь журналистикой, а не тупым увеличением трафика, например?

Вы не умеете переупаковывать свой контент

Если в редакции нет специалиста по переупаковке и все это лежит на плечах самих авторов, а журналист бросает свой текст, как только дописал его, — он недорабатывает и, скорее всего, обесценивает все то время, которое тратит на сбор информации.

После точки в последнем предложении жизнь текста только начинается — он ведь не может дойти до читателя в одинаковом виде на каждой из платформ. Задача журналиста здесь — не только знать, какой формат подходит площадке, но и переупаковать материал без потери качества. И если времени и сил на это не хватает и вы пускаете ситуацию на самотек, возможно, это просто не ваше..