Корпоративным волонтерам рассказали о правильном взаимодействии со СМИ

Волонтерским организациям коммерческих компаний о создании журналистских текстов рассказывала руководитель дирекции государственных интернет-проектов (ДГИП) МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова. Воркшоп состоялся в рамках седьмого московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Елена Давыдова отметила, что представители различных добровольческих организаций часто интересуются, почему их релизы не публикуют, и как написать так, чтобы об этих проектах рассказали:

Поэтому мы решили открыть вам свои профессиональные секреты и рассказать, что журналисты федеральных СМИ готовы у вас брать, на каких условиях и почему.

Основы взаимодействия со СМИ

• Любой материал должен быть фактурным: любая информация для СМИ должна содержать значимые сравнимые цифры, доступные всем термины:

Например, приходит сообщение, что компания N выделила на помощь больным детям 10 миллионов рублей. Для читателя непонятно: это много или мало, зачем? А если мы получаем информацию, что 10 из 90 вагонов компания оборудовала для инвалидов и подарила больным детям в курортный сезон, сразу становится понятно соотношение, актуальность, значимость.

• Нужна живая человеческая история. Голые факты классических релизов не будут интересны настолько, насколько реальные истории.

Если вы дополните это цитатами непосредственных участников, их живыми эмоциями, впечатлениями от события, это будет совершенно другая история.

• Нужно грамотно выбирать визуальное сопровождение. Елена Давыдова просила не бояться максимально открывать свои архивы для журналистов. Они не всегда могут прийти на мероприятие, и в таком случае обеспечить материал живыми и яркими фотографиями — задача организаторов.

• В материале должна отражаться личность автора:

Не бойтесь показать, что у вас работают не только топ-менеджеры.

Релиз о том, что какие-то безликие волонтеры покрасили забор, никому неинтересен, объяснила Давыдова:

Например, у вас в бухгалтерии женщина любила вязать, и она предложила связать варежки для воспитанников хосписа. Из этого может родиться история конкретного человека, чье увлечение переродилось в какое-то человеческое тепло.

• Важно привлечь к участию в проекте самого руководителя:

Топ-менеджер — тоже человек, и он может стать лицом вашего волонтерского движения.

• Наконец, свою роль играют интрига и креатив. Давыдова отметила, что этого не хватает в текстах больше всего:

Мы не можем придумать за вас истории. Пожалуйста, придумывайте, креативьте, отойдите от шаблонов. Тогда вам будет проще работать со СМИ.

Попробовали сменить роль

В конце воркшопа участников ждала игра от руководителя спецпроекта «Год волонтера» на ria.ru Марии Ферсман.

«Мы даем вам возможность встать на наше место. Это позволит лучше понимать, что нужно журналистам от вас получить, чтобы текст был интересным», — сказала она.

Представители волонтеров примерили на себя роль журналистов и попробовали сверстать свой лонгрид — большой текст, оформленный фотографиями, инфографикой, цитатами и интерактивами. При этом нужно было сделать его интересным и читаемым. Когда все проекты были сделаны, Мария Фирсман провела совместно с Еленой Давыдовой анализ каждого, выделив ошибки и дав полезные советы:

В первых строках сообщается самое важное — коротко и ясно. Потом вы уже дополните информацию. Как это сделать, мы вам сегодня показали, какие-то свои секреты раскрыли. Надеемся, это поможет вам в дальнейшем работать с журналистами.

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