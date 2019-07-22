6 типов редакторов и особенности их подходов к авторскому тексту

В одном романе Стивена Кинга высказывается мысль, приписанная автором какому-то третьестепенному персонажу (разумеется, журналисту). Мол, есть одна черта, объединяющая редактора с богом. Потому что репортер предполагает, а редактор располагает.

Из чего мы можем заключить, что Кинг, вероятно, в молодости так сильно страдал от редакторского произвола, что это сделало его впоследствии королем ужасов. Но при всех его заслугах в тонкой материи отношений российского журналиста с соплеменным редактором разобраться он не в состоянии. Поэтому попытаемся объяснить действующие принципы разных школ современного отечественного редактирования на примерах родной словесности. Вот наиболее распространенные типы редакторов и особенности их подхода к авторскому тексту:

• ДЕД ЩУКАРЬ (М. Шолохов, «Поднятая целина»). Словоохотлив и лукав, косит под дурачка, но себе на уме. В работе руководствуется принципом «будь проще, и люди к тебе потянутся». При этом не может удержаться от соблазна украсить авторский текст красивыми словами, твердо веря, что «акварель» — это баба добрая, а вот «бордюр», напротив, — девка с пониженной социальной ответственностью.

• ИВАН ОБЛОМОВ (одноименный роман И. Гончарова). Редактор-пофигист. Мог бы поправить текст, но лень. Может разве что позвонить автору: «Захар! Захар! Ты бы заметку-то переписал, что ли». В случае отказа, вздохнув, переворачивается на другой бок и выпускает заметку в печать.

• УЧИТЕЛЬ БЕЛИКОВ (А. Чехов, «Человек в футляре»). Творческое кредо — «как бы чего не вышло». На лице отражена вся боль постоянной борьбы с внутренним цензором.

• ГАЕР КУЛИЙ (В. Каверин, «Два капитана»). Жизненный принцип: «Палочки должны быть попендикулярны». Все внимание — не содержанию и не смыслу текста, а его внешней благообразности.

• ГРАФ ДРАКУЛА (одноименный роман Б. Стокера). Географически не наш персонаж, но ментально близкий. Выпивает у автора всю кровь, переписывает текст от первой до последней буквы. В результате выходит нежить.

• ВАНЬКА ЖУКОВ (снова А. Чехов, рассказ «Ванька»). Не в ладах с грамматикой, но нынче это не столь большая беда. На одном из сайтов утверждается, что редактором может считать себя любой человек, способный распознать ошибки в следующих словах: «офицально», «скочать», «симпотичный» и «Единная Росия». К тому же в распоряжении у современного Ваньки целая куча редакторских программ, о которых, кстати, мы рассказываем в этом номере.

Вам как редактору не свойственны черты перечисленных персонажей? Дай Бог вам здоровья, мышь вам в руки. Вашим авторам (и, разумеется, читателям) несказанно повезло.