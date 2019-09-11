Petrofraude: 6 уроков крупного международного журналистского расследования

Команда из 15 репортеров и редакторов из 6 стран Латинской Америки объединилась для работы над проектом Petrofraude — расследованием коррупции в Венесуэле — одной из наименее «прозрачных» стран мира. Опубликованное в этом году беспрецедентное расследование посвящено коррупционной схеме, с помощью которой через торговые сделки с участием Petrocaribe — возглавляемого Венесуэлой нефтяного альянса, в который входят страны Карибского бассейна и Центральной Америки, было отмыто 28 миллиардов долларов США.

Руководила проектом латиноамериканская международная организация CONNECTAS, занимающаяся проведением журналистских расследований. Расследование удостоилось специального упоминания на конкурсе расследовательской журналистики, организованном венесуэльским Институтом прессы и общества. В рамках стипендиальной программы ICFJ Knight я учила членов команды, проводившей это расследование, как использовать мультимедиа и работать с данными — включая очистку и анализ тысяч наборов правительственных данных.

Вот несколько уроков этого расследования.

Совместная работа журналистов из разных стран

Мы знаем, что коррупция — явление транснациональное. Поэтому журналистам, освещающим это явление, тоже нужно работать по разные стороны границ. Для расследования Petrocaribe CONNECTAS создала альянс, в который вошли такие медиа, как El Pitazo из Венесуэлы, Confidencial из Никарагуа, Diario Libre из Доминиканской Республики и La Prensa Gráfica из Сальвадора.

Создайте базы данных — это поможет выявить закономерности

Проводившие расследование Petrocaribe журналисты получили доступ к сотням ранее не публиковавшихся документов, включая протоколы заседаний, отчеты о результатах ревизий и соглашения. Эти документы стали основой не только самого расследования и материалов о нем, их использовали для создания баз данных, которые, в свою очередь, послужили материалом для выявления коррупционных моделей и связей между различными субъектами расследования. В частности, расследование обнаружило предполагаемую систему подкупа, обеспечивающую бенефициарам Petrocaribe и странам, с которыми сотрудничает этот альянс, поддержку в Организации американских государств (ОАГ), фиктивные проекты строительства на Гаити, завышение цен на продукты питания, которыми страны-должники расплачивались с Венесуэлой, и коррумпированные системы поставок. Один из самых ярких примеров разоблачения коррупции можно найти в докладе Petróleo Por Votos («Нефть в обмен на голоса»).

На приведенной ниже схеме представлены доказательства, на которых основывались выводы расследования.

Иногда важно запланировать поездки

Из всех случаев коррупции, вскрытых в результате расследования, одной из наиболее шокирующих стала история, связанная с Гаити. После обрушившегося на страну в 2010 году землетрясения Венесуэла выделила 2,1 миллиарда долларов на помощь в восстановлении этой страны. Однако вместо успешных проектов строительства CONNECTAS, проанализировав документы о результатах аудиторских проверок, обнаружила только ряд незавершенных проектов, а некоторые из проектов были просто фикцией.

Позже участники расследования поехали на Гаити и с помощью дронов сделали видео мест, где должны были разворачиваться новые строительные проекты, которых на самом деле не существовало.

Организация эффективного сотрудничества

Чтобы собрать и проанализировать информацию, собранную в 14 странах, журналисты связывались с редакторами CONNECTAS, разработчиками и со мной по интернету. Кроме того, в Боготе, Колумбия, были организованы две координационных встречи для участников проекта — одна в самом начале расследования — ее целью было провести «мозговой штурм» и собрать идеи, а вторая — ближе к концу, чтобы убедиться, что все будет сделано в срок.

Использование разных способов привлечения читателей

Чтобы рассказать о нашем расследовании и привлечь аудиторию, мы использовали различные средства. Например, команда Petrocaribe создала интерактивную карту Венесуэлы, других стран Карибского бассейна и Центральной Америки, в которые Petrocaribe поставляла нефть, а также опубликовала краткое изложение всех лонгридов, посвященных разным разделам расследования, базу данных с возможностью поиска и снятые дронами видео. Мы также опубликовали копии оригинальных документов, которые использовали в расследовании.

Сроки и влияние

Как внутренняя оппозиция, так и иностранные правительства поставили ​​под сомнение законность президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в 2018 году. Поэтому партнеры CONNECTAS решили опубликовать результаты расследования Petrofraude в январе 2019 года — на следующий день после начала второго президентского срока Николаса Мадуро. Вскоре сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин рассказал в сенате США о проекте Petrofraude. Он говорил о «смелой совместной работе венесуэльских СМИ», которые пролили свет на ситуацию с коррупцией в Венесуэле. В феврале премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан объявил о девяти мерах, направленных на расследование коррупции в Petrocaribe и выход страны из экономического кризиса.

Полностью ознакомиться с расследованием Petrofraude можно на испанском и английском языке.

Фабиола Торрес Лопес — стипендиат программы ICFJ Knight, она помогает журналистам Латинской Америки осваивать новейшие методы цифровой расследовательской журналистики и улучшать освещение тем коррупции, прозрачности и организации управления.