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Только для членов Клуба Журналиста

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07 мая 2020

мая 7, 2020

Подборка подкастов Центра защиты прав СМИ «Цифровое Средневековье»
Угрозы журналистам, законы о фейках и другие юридические темы 

Клуб
Запись вебинара «Удаленная работа редакции: что поможет выстроить процесс...
Только для членов Клуба Журналиста

Профессия

7 статей о радио и номер ЖУРНАЛИСТА в подарок
Как радио меняло судьбы людей, чем отличаются радиожурналисты от подкастеров и как радио выживает сегодня

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