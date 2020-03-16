Шесть мифов фото- и видеосъемки

Один из самых главных юридических вопросов, волнующих фотографов и операторов, — где можно и где нельзя снимать? Охранники, администраторы и даже представители закона своими запретами нередко вводят журналистов в заблуждение. Как все обстоит на самом деле, рассказывают эксперты Центра защиты прав СМИ.

В статье 29 Конституции РФ закреплено право граждан свободно искать, собирать, передавать, производить и распространять информацию любым законным путем. Фото- и видеосъемка входят в это право. В целом можно сказать, что есть три сферы, где съемка ограничена:

• сфера государственной тайны (например, военные и «режимные» объекты);

• сфера коммерческой тайны и интеллектуальной собственности (например, нельзя снимать уникальные технологии, которые предприятие хранит в тайне);

• сфера частной жизни (нельзя без разрешения снимать частные владения, квартиру и т. п.).

Но простота регулирования этого вопроса — кажущаяся. И журналистская практика это регулярно подтверждает. Например, осенью прошлого года в Костроме был задержан фотокорреспондент журнала «7х7», который на мобильный телефон фотографировал ворота местного подразделения Росгвардии. Его задержали росгвардейцы, вызвали полицию, ФСБ и представителей центра «Э». По словам фотографа, представители правоохранительных органов решили, что он террорист.

Нарушил ли журналист закон? Нет — он не пытался снимать внутри «режимного» объекта, не заглядывал за забор. Наверное, поэтому его в конце концов и отпустили из полиции без составления протокола.

РАЗРУШАЕМ МИФЫ

Случаи, подобные описанному выше, приводят к созданию мифов о законах, якобы запрещающих съемку. Мы собрали несколько самых распространенных заблуждений на эту тему.

«НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, КАФЕ И МАГАЗИНАХ»

Этот миф создали владельцы, администраторы и охранники заведений. Они запрещают съемку на основании того, что это якобы «частная собственность», а фотографы нарушают «коммерческую тайну». Так вот, они не правы. Магазины и кафе — это общественные общедоступные места, а съемка не нарушает права на собственность или коммерческую тайну. Исключение составляют только места, где человек имеет право на приватность: примерочные кабинки, туалеты и т. п.

«В МУЗЕЕ НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ!»

По закону нельзя запрещать съемку в музеях и на выставках, хотя администрация часто так делает. Допускается, правда, ограничение на фотографирование со вспышкой: яркий свет может вредить экспонатам. А еще надо помнить, что на музейные и выставочные объекты может распространяться авторское право.

«НА КОНЦЕРТЕ НЕ СНИМАТЬ!»

Еще одна часто встречающаяся «несправедливость» — запрет на съемку во время концертов и соревнований. Их устроители обычно объясняют эти меры «предотвращением нарушения авторских прав». Но законодательство ничего не говорит о таких ограничениях. Но тут нужно следить, чтобы действия фотографа или оператора не мешали выступающим и зрителям.

«НЕЛЬЗЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ»

Этот миф активно поддерживают сами стражи закона — им не хочется попадать в кадр. Но никаких запретов на это в действительности не существует. Более того, фото- и видеозапись действий инспекторов ДПС, наоборот, разрешена.

Но законное ограничение в съемке представителей полиции может быть связано с проведением контр террористической операции. В любом случае, если правоохранители вам запрещают фотографировать или записывать видео, просите объяснить причину.

«ВОКЗАЛ — РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ»

Запрет на съемку на железнодорожном вокзале существовал в законодательстве СССР. Тогда все железнодорожные объекты считались «режимными». Современные российские законы таких ограничений не накладывают.

А вот с другими видами транспорта все сложнее. Прямых запретов проводить съемку в метро в федеральном законодательстве тоже нет. Но метрополитены устанавливают собственные правила, и лучше всего ознакомиться с ними заранее. Например, Московский метрополитен разрешает проводить видео- и киносъемку только с письменного разрешения администрации. А еще согласно его правилам нельзя снимать в пределах Московского центрального кольца «с использованием профессионального или стационарного оборудования».

В аэропортах можно производить съемку в залах ожидания, регистрации и даже из иллюминатора самолета (закон ограничивает только картографическую съемку с воздуха). Но в местах таможенного и личного досмотра фотографировать нельзя.

«В ЦЕРКВИ НЕ СНИМАТЬ!»

Никаких законодательных ограничений на съемку в храмах, монастырях и других культовых сооружениях нет. Но здесь, наверное, имеет смысл учитывать этическую сторону вопроса. Хотят ли люди, участвующие в богослужениях, обрядах или просто пришедшие помолиться, попадать в кадр? Скорее всего, нет. К тому же съемка, особенно со вспышкой, может и просто мешать людям.

«СУД НЕ ПРИЧЕСАН»

А вот в больницах и поликлиниках фотографы и операторы должны быть осторожны. Нельзя снимать пациентов без их согласия — это может расцениваться как нарушение медицинской тайны.

В суде все зависит от воли судьи — он может ограничить съемку, мотивировав свой запрет. Правда, в жизни бывают очень странные мотивировки.

Например, в январе прошлого года в Пензе на заседании, где выбиралась мера пресечения фигурантам «Сети», судья отклонила ходатайство о съемке. «Аудиозапись разрешена, вопросов нет, — заявила она. — По фото- и видеосъемке суд отклоняет ходатайство в связи с тем, что не готов к участию, не причесался».

Но спорить с судьей, доказывая, что он не прав, во время процесса нельзя. Тем более нельзя нарушать запрет — вас могут за это оштрафовать. Но если вы уверены, что судья поступил незаконно или необоснованно, можно подать на него жалобу.

В КАДРЕ — ЛЮДИ

А еще очень важно помнить, что возможность снимать фото или видео не означает автоматически, что записи и фотографии можно свободно распространять. Дело в том, что если в кадр попали люди, в большинстве случаев вам нужно будет взять у них согласие на публикацию. Закон предусматривает только три случая, когда разрешение брать не нужно. Они указаны в ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.

1. Если использование изображения имеет государственный или общественный интерес.

2. Если съемка проходила в общественном общедоступном месте и при этом человек не является главным объектом изображения.

3. Если гражданин позирует за плату.