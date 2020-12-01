Шесть тактик выживания в разгар пандемии

Мало победителей — много проигравших...

По мере того, как коронавирус меняет жизнь человечества, международные аналитики стараются описать изменения, происходящие в СМИ. Институт Рейтер, сделав большое исследование о влиянии пандемии на медиа, пришел к выводу, что эти изменения «драматические», поскольку «мало победителей — много проигравших». Более трети опрошенных респондентов ожидали падение доходов к концу года на 30%.

А в США в начале пандемии весной 2020 звучали мрачные предсказания о коллапсе рекламного рынка и как следствие — о закрытии многих газет, журналов и телепрограмм. Картина усугублялась тем, что этим летом в Соединенных Штатах многие журналисты потеряли работу — по некоторым данным, более 36 000 человек были уволены или получили сокращенные зарплаты.

Между тем, несмотря на то, что год выдался очень трудным буквально для всех, некоторые медиа смогли не только выжить, но и добиться успеха.

Профессор Университета Орегоны, научный сотрудник Центра цифровой журналистики Колумбийского университета Доминиан Рэдклифф собрал накопившийся опыт американских медиа и выпустил исследование, которое назвал «Руководство для издателя во время COVID-19» (The Publisher’s Guide to Navigating COVID-19). Это подробный 80-страничный труд, в котором проанализированы главные шаги, предпринятые разными медиа в период ковида: от появления информационных рассылок (бюллетеней) и подкастов до отказа от платного контента.

В центре кризиса и пандемии

«Когда началась пандемия, — говорит Доминиан Рэдклифф, — востребованность СМИ была очень большая. Люди хотели знать и понимать, что происходит. Многие медиа отказались от платного доступа, чтобы не было никаких препятствий для получения важнейшей для людей информации о коронавирусе. Одновременно появились новые продукты — подкасты и информационные бюллетени. Был запущен новый алгоритм взаимодействия СМИ с аудиторией, который должен был привести к более глубоким и доверительным отношениям. Частично это отразилось на увеличении подписок».

Между тем, потери от рекламных доходов для большинства американских СМИ восполнить было невозможно. И подписки их не компенсировали.

«Пандемия показала, что, несмотря на многочисленные настойчивые призывы диверсифицировать базу доходов, многие СМИ остаются глубоко зависимыми от традиционной рекламы,— говорит Доминиан Рэдклифф,— Стремительный спад рекламы вместе с прекращением прямых трансляций резко повлияли на размер доходов».

Доминиан Рэдклифф считает, что люди еще не осознали глубину сегодняшнего кризиса и им еще долго предстоит переживать его последствия. «Очевидно, что новостная индустрия после ковида будет сильно отличаться от той, какой она была раньше, — говорит он. Но уже сегодня, как показало последнее исследование, СМИ могут не только выживать, но и добиваться успеха».

В Seattle Times убеждены, что успех в новых условиях приходит к тем СМИ, которые прежде всего ориентированы на свою аудиторию, а только потом на доходы. Доходы в этом случае «придут сами».

«Компании, которые в первую очередь ориентированы на аудиторию, а во вторую — на рекламу, будут лучше оснащены для борьбы с последствиями пандемии», — утверждает Кертис Хубер, старший директор по тиражам и доходам в Seattle Times.

В своем «Руководстве» Доминиан Рэдклифф приводит шесть тактик, которые приведут к успеху:

1. Перейдите к подпискам (если вы еще этого не сделали)

Как показал анализ, СМИ, которые во время пандемии были ориентированы на подписку, превзошли своих конкурентов.

2. Не стесняйтесь просить аудиторию поддержать вас

Например, Star-Telegram в Техасе начал с того, что весь контент о коронавирусе сделал бесплатным. Но в апреле они перешли на частично платные подписки. Как объяснил их исполнительный редактор Стив Коффман: «Это вопрос выживания Star-Telegram и других местных газет».

3. Сосредоточьтесь на удержании аудитории и сокращении оттока

Как утверждают аналитики, во время пандемии увеличилось количество подписок на СМИ. Однако есть проблема с удержанием аудитории. Начальные бесплатные предложения часто не продлеваются из-за отсутствия интересного контента.

4. Сосредоточьтесь на изолированном образе жизни и потребностях

Ряд СМИ начал вести успешную электронную торговлю. Во время пандемии она стала ожидаемо популярна. Многие СМИ увидели возможность для получения дохода в этой сфере.

5. Выделите контент, не связанный с COVID

По данным исследовательского центра Pew Research Center, около семи из десяти американцев (71%) говорят, что им нужно переключиться после новостей о коронавирусе, а 43% утверждают, что эти новости заставляют их эмоционально чувствовать себя хуже.

6. Поддерживайте желания аудитории

Люди нуждаются в поддержании оптимизма. И даже если сейчас невозможно путешествовать, все равно аудитория хочет об этом думать и даже планировать.

«Путешествия никогда не прекратятся, — говорит главный редактор Travel + Leisure в Индии и Южной Азии Айндрила Митра. — И весь наш журнал о мечтах и вдохновении. Для сновидений не существует карантина».