7 мая – День радио. Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники радиостанций: ведущие, звукорежиссеры, связисты, инженеры и многие другие.

С утратой ведущей роли радио в жизни общества традиция 7 мая обмениваться крашеными приемниками и дарить лампочки, разрисованные наподобие пасхальных яиц, стала легендой. Но все мы по-прежнему связываем этот день с именем нашего замечательного соотечественника, Александра Попова, создателя русского радио.

В 1895 году на историческом заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете он продемонстрировал новую систему, которая принимала и передавала сигналы. В России этот день был принят за точку отсчета начала радиосвязи.

Поздравляем коллег с праздником!

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